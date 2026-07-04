O‘zbekiston kurashchilari Osiyo chempionatida uchinchi bo‘ldi
Tailandning Pattaya shahrida o‘tayotgan sport kurashlari bo‘yicha U-20 Osiyo chempionatida O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi yana bir salmoqli natijani qayd etdi.
Yunon-rum kurashi bahslarining ortda qolgan kunida hamyurtlarimiz 1 ta oltin, 1 ta kumush va 3 ta bronza medalini qo‘lga kiritdi.
Og‘abek Muqimov Osiyo chempioni bo‘ldi
67 kilogramm vazn toifasida gilamga chiqqan Og‘abek Muqimov barcha raqiblarini ortda qoldirib, oltin medalga sazovor bo‘ldi.
Uning g‘alabasi O‘zbekiston terma jamoasi jamg‘armasiga navbatdagi chempionlik medalini qo‘shdi.
Dostonbek Oripov kumush medal oldi
60 kilogramm vaznda ishtirok etgan Dostonbek Oripov finalgacha yetib bordi va Osiyo chempionatining kumush medaliga ega chiqdi.
Yosh kurashchimiz musobaqa davomida yuqori mahorat va qat’iyat namoyish etdi.
Uch nafar sportchimiz bronza sohibi
O‘zbekiston terma jamoasining yana uch nafar vakili o‘z vazn toifalarida bronza medalini qo‘lga kiritdi:
72 kg: Behruzbek Valiyev;
82 kg: Bekmurod Rustamov;
97 kg: Faxrikamol Komiljonov.
Umumjamoa hisobida uchinchi o‘rin
Shu tariqa, O‘zbekistonning yosh yunon-rum kurashchilari musobaqani jami 2 ta oltin, 2 ta kumush va 4 ta bronza medali bilan yakunladi.
Ushbu natija terma jamoamizga umumjamoa hisobida uchinchi o‘rinni egallash imkonini berdi.
Bu haqda O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi xabar berdi.
…