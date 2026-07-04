O‘zbekiston kurashchilari Osiyo chempionatida uchinchi bo‘ldi

·26·Sport
O‘zbekiston kurashchilari Osiyo chempionatida uchinchi bo‘ldi

Tailandning Pattaya shahrida o‘tayotgan sport kurashlari bo‘yicha U-20 Osiyo chempionatida O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi yana bir salmoqli natijani qayd etdi.

Yunon-rum kurashi bahslarining ortda qolgan kunida hamyurtlarimiz 1 ta oltin, 1 ta kumush va 3 ta bronza medalini qo‘lga kiritdi.

Og‘abek Muqimov Osiyo chempioni bo‘ldi

67 kilogramm vazn toifasida gilamga chiqqan Og‘abek Muqimov barcha raqiblarini ortda qoldirib, oltin medalga sazovor bo‘ldi.

Uning g‘alabasi O‘zbekiston terma jamoasi jamg‘armasiga navbatdagi chempionlik medalini qo‘shdi.

Dostonbek Oripov kumush medal oldi

60 kilogramm vaznda ishtirok etgan Dostonbek Oripov finalgacha yetib bordi va Osiyo chempionatining kumush medaliga ega chiqdi.

Yosh kurashchimiz musobaqa davomida yuqori mahorat va qat’iyat namoyish etdi.

Uch nafar sportchimiz bronza sohibi

O‘zbekiston terma jamoasining yana uch nafar vakili o‘z vazn toifalarida bronza medalini qo‘lga kiritdi:

  • 72 kg: Behruzbek Valiyev;

  • 82 kg: Bekmurod Rustamov;

  • 97 kg: Faxrikamol Komiljonov.

Umumjamoa hisobida uchinchi o‘rin

Shu tariqa, O‘zbekistonning yosh yunon-rum kurashchilari musobaqani jami 2 ta oltin, 2 ta kumush va 4 ta bronza medali bilan yakunladi.

Ushbu natija terma jamoamizga umumjamoa hisobida uchinchi o‘rinni egallash imkonini berdi.

Bu haqda O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi xabar berdi.

O'zbekistonPattayaOgabek MukimovDostonbek OripovTayland
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev uylanyapti (video)Abbosbek Fayzullayev uylanyapti (video)Bugun, 13:57Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldo haqida: «U Portugaliya termasini asirga olib turibdi»Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldo haqida: «U Portugaliya termasini asirga olib turibdi»Bugun, 13:55O‘zbekistonlik qizlar Osiyo chempionatida 5 ta medalni qo‘lga kiritishdiO‘zbekistonlik qizlar Osiyo chempionatida 5 ta medalni qo‘lga kiritishdiBugun, 13:35Anchelotti Neymarning Braziliya terma jamoasidagi o‘rnini ochiqladi...Anchelotti Neymarning Braziliya terma jamoasidagi o‘rnini ochiqladi...Bugun, 13:30Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyorligini aytdiKlopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyorligini aytdiBugun, 13:26Lamin Yamal Portugaliyadan qo‘rqmasligini ochiq aytdiLamin Yamal Portugaliyadan qo‘rqmasligini ochiq aytdiBugun, 13:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi