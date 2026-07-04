Anchelotti Neymarning Braziliya terma jamoasidagi o‘rnini ochiqladi...
Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti JCH-2026da hozircha kam o‘ynayotgan Neymar haqida fikr bildirdi. Italyan mutaxassisi 34 yoshli yulduzning jismoniy holati yaxshi ekani va u to‘liq 90 daqiqa maydonda harakat qilishga tayyorligini ta’kidladi.
Neymar mundialda bor-yo‘g‘i bir marta o‘ynadi
Neymar joriy jahon chempionatida hozirgacha faqat bitta uchrashuvda maydonga tushdi.
U guruh bosqichining uchinchi turida Shotlandiyaga qarshi 3:0 hisobida yakunlangan bahsning 76-daqiqasida zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan edi.
Yaponiyaga qarshi 1/16 final uchrashuvida esa hujumchi butun o‘yin davomida zaxira o‘rindig‘ida qoldi. Braziliya ushbu bahsda 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.
«U 90 daqiqa o‘ynashga tayyor»
Anchelotti Neymarning hozirgi jismoniy holati to‘liq o‘yin o‘tkazishga imkon berishini aytdi.
«Ha, u to‘liq 90 daqiqa o‘ynashga tayyor. Albatta, hozirgi vaziyatdan qoniqmayapti, lekin o‘zini juda yaxshi tutyapti. Mashg‘ulotlarda ham a’lo darajada ishlayapti», — dedi murabbiy.
Jamoadoshlari Neymarni hurmat qiladi
Braziliya bosh murabbiyining so‘zlariga ko‘ra, Neymarning jamoa ichidagi ta’siri hali ham juda katta.
«Neymar jamoada katta hurmatga ega. U ochiqko‘ngil inson va jamoadoshlari uni juda yaxshi ko‘rishadi. Uning jamoadagi o‘rni juda muhim», — ta’kidladi Anchelotti.
«U buyuk mahorat egasi»
Anchelotti Neymarning futbolchilik iqtidori bilan birga insoniy fazilatlarini ham alohida e’tirof etdi.
«U buyuk mahorat egasi, shu bilan birga juda kamtar inson ham. Men undan juda mamnunman. Va, albatta, u doimgidek o‘ynashni xohlaydi», — dedi mutaxassis Folha de S. Paulo nashriga bergan intervyusida.
Endi muxlislarni qiziqtirayotgan asosiy savol — Anchelotti pley-offning keyingi bosqichida Neymarga asosiy tarkibdan joy beradimi?
…