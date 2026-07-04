Anchelotti Neymarning Braziliya terma jamoasidagi o‘rnini ochiqladi...

·45·Sport
Anchelotti Neymarning Braziliya terma jamoasidagi o‘rnini ochiqladi...

Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti JCH-2026da hozircha kam o‘ynayotgan Neymar haqida fikr bildirdi. Italyan mutaxassisi 34 yoshli yulduzning jismoniy holati yaxshi ekani va u to‘liq 90 daqiqa maydonda harakat qilishga tayyorligini ta’kidladi.

Neymar mundialda bor-yo‘g‘i bir marta o‘ynadi

Neymar joriy jahon chempionatida hozirgacha faqat bitta uchrashuvda maydonga tushdi.

U guruh bosqichining uchinchi turida Shotlandiyaga qarshi 3:0 hisobida yakunlangan bahsning 76-daqiqasida zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan edi.

Yaponiyaga qarshi 1/16 final uchrashuvida esa hujumchi butun o‘yin davomida zaxira o‘rindig‘ida qoldi. Braziliya ushbu bahsda 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.

«U 90 daqiqa o‘ynashga tayyor»

Anchelotti Neymarning hozirgi jismoniy holati to‘liq o‘yin o‘tkazishga imkon berishini aytdi.

«Ha, u to‘liq 90 daqiqa o‘ynashga tayyor. Albatta, hozirgi vaziyatdan qoniqmayapti, lekin o‘zini juda yaxshi tutyapti. Mashg‘ulotlarda ham a’lo darajada ishlayapti», — dedi murabbiy.

Jamoadoshlari Neymarni hurmat qiladi

Braziliya bosh murabbiyining so‘zlariga ko‘ra, Neymarning jamoa ichidagi ta’siri hali ham juda katta.

«Neymar jamoada katta hurmatga ega. U ochiqko‘ngil inson va jamoadoshlari uni juda yaxshi ko‘rishadi. Uning jamoadagi o‘rni juda muhim», — ta’kidladi Anchelotti.

«U buyuk mahorat egasi»

Anchelotti Neymarning futbolchilik iqtidori bilan birga insoniy fazilatlarini ham alohida e’tirof etdi.

«U buyuk mahorat egasi, shu bilan birga juda kamtar inson ham. Men undan juda mamnunman. Va, albatta, u doimgidek o‘ynashni xohlaydi», — dedi mutaxassis Folha de S. Paulo nashriga bergan intervyusida.

Endi muxlislarni qiziqtirayotgan asosiy savol — Anchelotti pley-offning keyingi bosqichida Neymarga asosiy tarkibdan joy beradimi?

Carlo AncelottiNeymarScotlandJapanBrazil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldo haqida: «U Portugaliya termasini asirga olib turibdi»Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldo haqida: «U Portugaliya termasini asirga olib turibdi»Bugun, 13:55Futbolchimiz Abbosbek Fayzullayev bugun uylanmoqdaFutbolchimiz Abbosbek Fayzullayev bugun uylanmoqdaBugun, 13:46O‘zbekiston kurashchilari Osiyo chempionatida uchinchi bo‘ldiO‘zbekiston kurashchilari Osiyo chempionatida uchinchi bo‘ldiBugun, 13:42O‘zbekistonlik qizlar Osiyo chempionatida 5 ta medalni qo‘lga kiritishdiO‘zbekistonlik qizlar Osiyo chempionatida 5 ta medalni qo‘lga kiritishdiBugun, 13:35Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyorligini aytdiKlopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyorligini aytdiBugun, 13:26Lamin Yamal Portugaliyadan qo‘rqmasligini ochiq aytdiLamin Yamal Portugaliyadan qo‘rqmasligini ochiq aytdiBugun, 13:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi