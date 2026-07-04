Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyorligini aytdi

·35·Sport
Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyorligini aytdi

Yurgen Klopp Germaniya milliy jamoasi bosh murabbiyi lavozimini egallashi mumkin. Taniqli mutaxassis Germaniya futbol ittifoqi bilan muzokaralar boshlanganini tasdiqlab, terma jamoadagi vaziyatni tubdan o‘zgartirishga tayyor ekanini ochiq bildirdi.

Nagelsmann bilan shartnoma bekor qilindi

Germaniya terma jamoasi JCH-2026 pley-offining dastlabki bosqichida musobaqani tark etganidan so‘ng Germaniya futbol ittifoqi Yulian Nagelsmann bilan tuzilgan shartnomani bekor qildi.

Shundan keyin DFB rasman Yurgen Klopp bilan muzokaralarni boshlashini ma’lum qildi. Mutaxassisning o‘zi ham taklifni ko‘rib chiqishga tayyorligini bildirdi.

«Hammasi juda tez sodir bo‘ldi»

Klopp muzokaralar haqiqatan ham olib borilayotganini tasdiqladi.

«Ha, muzokaralar bo‘layotganini tasdiqlayman. Hammasi juda tez sodir bo‘ldi. Yulian iste’foga chiqdi. Germaniya futbol ittifoqi yangi bosh murabbiy izlamoqda va ular men bilan muzokara o‘tkazyapti», — dedi u.

Red Bull bilan shartnoma masalasi bor

«Liverpul»ning sobiq bosh murabbiyi hozirda Red Bull kompaniyasining futbol yo‘nalishi rahbari sifatida ishlamoqda.

Kloppning ta’kidlashicha, yangi lavozimni qabul qilishdan oldin amaldagi ish beruvchisi bilan barcha masalalarni hal qilishi kerak.

«Buning uchun vaqt kerak. Red Bull bilan amaldagi shartnomam bor. Muzokaralarga qiziqish bildirayotganimni aytganman. Ular jiddiy va mazmunli bo‘ladi, chunki gap faqat Nagelsmannning o‘rnini to‘ldirish haqida emas».

Minslaff to‘sqinlik qilmasligi mumkin

Mutaxassis Red Bull rahbari Oliver Minslaff bilan ham suhbat o‘tkazishi kerakligini qayd etdi.

«Biz ayrim masalalarni muhokama qildik. Menimcha, u bunga to‘sqinlik qilmaydi. Bu yerda 19 oydan beri ishlayapman va bu davr juda sermazmun o‘tdi», — dedi Klopp.

«Vaziyatni tubdan o‘zgartirishimiz kerak»

Klopp Germaniya termasini qabul qilishga ruhan tayyor ekanini ham yashirmadi.

«Tayyorman. Muzokaralar boshlanishi bilan inson yanada tezroq fikrlay boshlaydi. Vaziyatni tubdan o‘zgartirishimiz kerak», — dedi u MagentaTV telekanaliga bergan intervyusida.

Endi asosiy savol — Germaniya futbol ittifoqi va Yurgen Klopp rasmiy kelishuvga erisha oladimi?

Yurgen KloppNemetskaya natsionalnaya komandaDFBJulian NagelsmannRed Bull
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldo haqida: «U Portugaliya termasini asirga olib turibdi»Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldo haqida: «U Portugaliya termasini asirga olib turibdi»Bugun, 13:55Futbolchimiz Abbosbek Fayzullayev bugun uylanmoqdaFutbolchimiz Abbosbek Fayzullayev bugun uylanmoqdaBugun, 13:46O‘zbekiston kurashchilari Osiyo chempionatida uchinchi bo‘ldiO‘zbekiston kurashchilari Osiyo chempionatida uchinchi bo‘ldiBugun, 13:42O‘zbekistonlik qizlar Osiyo chempionatida 5 ta medalni qo‘lga kiritishdiO‘zbekistonlik qizlar Osiyo chempionatida 5 ta medalni qo‘lga kiritishdiBugun, 13:35Anchelotti Neymarning Braziliya terma jamoasidagi o‘rnini ochiqladi...Anchelotti Neymarning Braziliya terma jamoasidagi o‘rnini ochiqladi...Bugun, 13:30Lamin Yamal Portugaliyadan qo‘rqmasligini ochiq aytdiLamin Yamal Portugaliyadan qo‘rqmasligini ochiq aytdiBugun, 13:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi