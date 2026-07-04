Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyorligini aytdi
Yurgen Klopp Germaniya milliy jamoasi bosh murabbiyi lavozimini egallashi mumkin. Taniqli mutaxassis Germaniya futbol ittifoqi bilan muzokaralar boshlanganini tasdiqlab, terma jamoadagi vaziyatni tubdan o‘zgartirishga tayyor ekanini ochiq bildirdi.
Nagelsmann bilan shartnoma bekor qilindi
Germaniya terma jamoasi JCH-2026 pley-offining dastlabki bosqichida musobaqani tark etganidan so‘ng Germaniya futbol ittifoqi Yulian Nagelsmann bilan tuzilgan shartnomani bekor qildi.
Shundan keyin DFB rasman Yurgen Klopp bilan muzokaralarni boshlashini ma’lum qildi. Mutaxassisning o‘zi ham taklifni ko‘rib chiqishga tayyorligini bildirdi.
«Hammasi juda tez sodir bo‘ldi»
Klopp muzokaralar haqiqatan ham olib borilayotganini tasdiqladi.
«Ha, muzokaralar bo‘layotganini tasdiqlayman. Hammasi juda tez sodir bo‘ldi. Yulian iste’foga chiqdi. Germaniya futbol ittifoqi yangi bosh murabbiy izlamoqda va ular men bilan muzokara o‘tkazyapti», — dedi u.
Red Bull bilan shartnoma masalasi bor
«Liverpul»ning sobiq bosh murabbiyi hozirda Red Bull kompaniyasining futbol yo‘nalishi rahbari sifatida ishlamoqda.
Kloppning ta’kidlashicha, yangi lavozimni qabul qilishdan oldin amaldagi ish beruvchisi bilan barcha masalalarni hal qilishi kerak.
«Buning uchun vaqt kerak. Red Bull bilan amaldagi shartnomam bor. Muzokaralarga qiziqish bildirayotganimni aytganman. Ular jiddiy va mazmunli bo‘ladi, chunki gap faqat Nagelsmannning o‘rnini to‘ldirish haqida emas».
Minslaff to‘sqinlik qilmasligi mumkin
Mutaxassis Red Bull rahbari Oliver Minslaff bilan ham suhbat o‘tkazishi kerakligini qayd etdi.
«Biz ayrim masalalarni muhokama qildik. Menimcha, u bunga to‘sqinlik qilmaydi. Bu yerda 19 oydan beri ishlayapman va bu davr juda sermazmun o‘tdi», — dedi Klopp.
«Vaziyatni tubdan o‘zgartirishimiz kerak»
Klopp Germaniya termasini qabul qilishga ruhan tayyor ekanini ham yashirmadi.
«Tayyorman. Muzokaralar boshlanishi bilan inson yanada tezroq fikrlay boshlaydi. Vaziyatni tubdan o‘zgartirishimiz kerak», — dedi u MagentaTV telekanaliga bergan intervyusida.
Endi asosiy savol — Germaniya futbol ittifoqi va Yurgen Klopp rasmiy kelishuvga erisha oladimi?
…