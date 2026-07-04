O‘zbekistonda noyob hayvonlarni ovlash taqiqlanadi
O‘zbekistonda Qizil kitobga kiritilgan qator kamyob va yo‘qolib ketish xavfi yuqori bo‘lgan yovvoyi hayvonlarni ovlashga vaqtincha moratoriy joriy etiladi. Yangi cheklov tabiatda soni keskin kamaygan turlarni asrash va ularning populyatsiyasini qayta tiklashga qaratilgan.
Taqiq 2026 yil 1 avgustdan kuchga kirib, 2028 yil 1 yanvarga qadar amal qiladi.
Qaysi hayvonlar muhofazaga olinadi?
Qaror ilovasida ko‘rsatilgan noyob hayvon turlarini belgilangan muddat davomida ovlash mumkin bo‘lmaydi.
Ular orasida:
qor qoploni;
Old Osiyo qoploni;
sayg‘oq;
Buxoro bug‘usi;
Turkiston silovsini;
karakal;
flamingo;
tuvaloq;
qora laylak;
jingalak saqoqush;
kulrang turna va boshqa turlar bor.
Bu hayvonlarni tutish bo‘yicha kvotalarni shakllantirish va taqsimlashga ham yo‘l qo‘yilmaydi.
Qanday holatlarda istisno qilinadi?
Moratoriy barcha holatlarga birdek tatbiq etilmaydi. Quyidagi vaziyatlar cheklovdan mustasno:
fermer xo‘jaliklari, maxsus pitomniklar, inkubatorlar va hovuz xo‘jaliklarida saqlanayotgan yoki yetishtirilayotgan hayvonlar;
ilmiy tadqiqotlar uchun tutiladigan jonivorlar;
tibbiy maqsadlarda foydalanish uchun ovlash.
Demak, taqiq asosan tabiiy muhitda yashayotgan kamyob hayvonlarni noqonuniy yoki kvota asosida ovlashning oldini olishga qaratilgan.
Daryo va soylarga baliq chavoqlari qo‘yiladi
Qarorda suv havzalaridagi biologik xilma-xillikni tiklash bo‘yicha ham alohida choralar belgilandi.
2026 yil 1 avgustdan 2030 yil 1 yanvarga qadar respublikaning markaziy shaharlaridan oqib o‘tuvchi daryo va soylarga har yili jami kamida 15 tonna baliq chavoqlari qo‘yib boriladi.
Chavoqlantiriladigan baliq turlari ro‘yxatini Ekologiya va iqlim o‘zgarishi milliy qo‘mitasi hamda Fanlar akademiyasi shakllantiradi.
Maqsad — yo‘qolib borayotgan turlarni saqlab qolish
Yangi tartib kamyob hayvonlarning tabiiy muhitda ko‘payishiga sharoit yaratish, noqonuniy ovni cheklash va hayvonot dunyosiga yetkazilgan zarar o‘rnini qoplashga xizmat qilishi kutilmoqda.
Qisqasi, noyob hayvonlar endi nishon emas — jiddiy muhofaza obyekti bo‘ladi.
…