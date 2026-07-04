O‘zbekistonda noyob hayvonlarni ovlash taqiqlanadi

·17·O‘zbekiston
O‘zbekistonda noyob hayvonlarni ovlash taqiqlanadi

O‘zbekistonda Qizil kitobga kiritilgan qator kamyob va yo‘qolib ketish xavfi yuqori bo‘lgan yovvoyi hayvonlarni ovlashga vaqtincha moratoriy joriy etiladi. Yangi cheklov tabiatda soni keskin kamaygan turlarni asrash va ularning populyatsiyasini qayta tiklashga qaratilgan.

Taqiq 2026 yil 1 avgustdan kuchga kirib, 2028 yil 1 yanvarga qadar amal qiladi.

Qaysi hayvonlar muhofazaga olinadi?

Qaror ilovasida ko‘rsatilgan noyob hayvon turlarini belgilangan muddat davomida ovlash mumkin bo‘lmaydi.

Ular orasida:

  • qor qoploni;

  • Old Osiyo qoploni;

  • sayg‘oq;

  • Buxoro bug‘usi;

  • Turkiston silovsini;

  • karakal;

  • flamingo;

  • tuvaloq;

  • qora laylak;

  • jingalak saqoqush;

  • kulrang turna va boshqa turlar bor.

Bu hayvonlarni tutish bo‘yicha kvotalarni shakllantirish va taqsimlashga ham yo‘l qo‘yilmaydi.

Qanday holatlarda istisno qilinadi?

Moratoriy barcha holatlarga birdek tatbiq etilmaydi. Quyidagi vaziyatlar cheklovdan mustasno:

  • fermer xo‘jaliklari, maxsus pitomniklar, inkubatorlar va hovuz xo‘jaliklarida saqlanayotgan yoki yetishtirilayotgan hayvonlar;

  • ilmiy tadqiqotlar uchun tutiladigan jonivorlar;

  • tibbiy maqsadlarda foydalanish uchun ovlash.

Demak, taqiq asosan tabiiy muhitda yashayotgan kamyob hayvonlarni noqonuniy yoki kvota asosida ovlashning oldini olishga qaratilgan.

Daryo va soylarga baliq chavoqlari qo‘yiladi

Qarorda suv havzalaridagi biologik xilma-xillikni tiklash bo‘yicha ham alohida choralar belgilandi.

2026 yil 1 avgustdan 2030 yil 1 yanvarga qadar respublikaning markaziy shaharlaridan oqib o‘tuvchi daryo va soylarga har yili jami kamida 15 tonna baliq chavoqlari qo‘yib boriladi.

Chavoqlantiriladigan baliq turlari ro‘yxatini Ekologiya va iqlim o‘zgarishi milliy qo‘mitasi hamda Fanlar akademiyasi shakllantiradi.

Maqsad — yo‘qolib borayotgan turlarni saqlab qolish

Yangi tartib kamyob hayvonlarning tabiiy muhitda ko‘payishiga sharoit yaratish, noqonuniy ovni cheklash va hayvonot dunyosiga yetkazilgan zarar o‘rnini qoplashga xizmat qilishi kutilmoqda.

Qisqasi, noyob hayvonlar endi nishon emas — jiddiy muhofaza obyekti bo‘ladi.

O'zbekistonEkologiya va iqlim o'zgarishi bo'yicha Milliy qo'mita
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi Sergeli 24/7 hududga aylandi: 250 ish o‘rni ochildi (foto, video)Yangi Sergeli 24/7 hududga aylandi: 250 ish o‘rni ochildi (foto, video)Bugun, 12:32Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi yakunlandi (video)Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi yakunlandi (video)Bugun, 12:25O‘zbekiston va Gruziya strategik sherikka aylandi (video)O‘zbekiston va Gruziya strategik sherikka aylandi (video)Bugun, 12:13Shavkat Mirziyoyev Tbilisida Gruziya qahramonlarini yod etdi (video)Shavkat Mirziyoyev Tbilisida Gruziya qahramonlarini yod etdi (video)Bugun, 11:59Mirziyoyev va Kobaxidze Mtasminda tog‘iga funikulyorda chiqdi (video)Mirziyoyev va Kobaxidze Mtasminda tog‘iga funikulyorda chiqdi (video)Bugun, 11:55Shavkat Mirziyoyev Gruziyaning oliy ordeni bilan taqdirlandi (video)Shavkat Mirziyoyev Gruziyaning oliy ordeni bilan taqdirlandi (video)Bugun, 11:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??
Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??