iPhone 18 Pro va 18 Pro Max akkumulyatorlari: Yangi avlod imkoniyatlari maʼlum boʻldi
Apple kompaniyasi oʻzining kelajakdagi flagmanlari — iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini taqdim etishiga hali ancha vaqt boʻlsa-da, tarmoqlarda ushbu qurilmalarning texnik xususiyatlariga oid muhim maʼlumotlar tarqaldi. Xususan, yangi smartfonlarning akkumulyator sigʻimi sezilarli darajada oshishi kutilmoqda, bu esa foydalanuvchilar uchun qurilmaning avtonom ishlash vaqtini uzaytirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, iPhone 18 Pro turkumidagi qurilmalar oʻzidan oldingi iPhone 17 Pro modellariga qaraganda kuchliroq batareyalar bilan jihozlanadi. Bu oʻzgarishlar nafaqat standart Pro talqiniga, balki eng yuqori koʻrsatkichlarga ega Pro Max modeliga ham tegishli boʻlib, energiya samaradorligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Modellar kesimidagi oʻzgarishlarOlingan maʼlumotlarga koʻra, iPhone 18 Pro modelining Xitoy bozori uchun moʻljallangan versiyasi 4056 mA·soat sigʻimli akkumulyatorga ega boʻladi. Taqqoslash uchun, iPhone 17 Pro modelida bu koʻrsatkich 3988 mA·soatni tashkil etgan. AQSH bozori uchun ishlab chiqariladigan modifikatsiyada esa batareya quvvati 4252 mA·soatdan 4288 mA·soatgacha koʻtarilishi prognoz qilinmoqda.
Eng katta yangilanish va quvvat oshishi iPhone 18 Pro Max modelida kuzatiladi. Ushbu qurilmaning Xitoy bozori uchun sertifikatlangan batareyasi 5391 mA·soatni tashkil etadi, vaholanki iPhone 17 Pro Max modelida bu raqam 4823 mA·soatga teng edi. AQSH bozori uchun chiqariladigan versiya esa yanada kuchliroq — 5567 mA·soatli akkumulyator bilan taʼminlanadi (oldingi avlodda 5088 mA·soat boʻlgan).
Texnik sizib chiqishlar va xavfsizlik masalalariUshbu maʼlumotlarning tarqalishi Apple taʼminotchilari zanjiridagi uzilishlar va kutilmagan axborot sizib chiqishlari bilan bogʻliq. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda turli mintaqalar uchun moʻljallangan iPhone 18 Pro Max akkumulyatorlarining suratlari paydo boʻlgan edi. Shuningdek, insayderlar yangi smartfonlarning ona platasi (motherboard) xususiyatlari haqida ham maʼlumot berishgan.
Taʼkidlash joizki, ushbu maʼlumotlarning bir qismi xakerlik hujumlari natijasida qoʻlga kiritilgan boʻlishi mumkin. Xabarlarga koʻra, nomaʼlum shaxslar butlovchi qismlar yetkazib beruvchilar roʻyxatini oʻgʻirlab, iPhone 18 Pro test jarayonlari aks etgan foto va videolarni ochiq tarmoqqa joylashtirgan.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ushbu yangilik ayniqsa muhim, chunki Apple qurilmalarining quvvati va batareya chidamliligi mahalliy bozorda smartfon tanlashda asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Akkumulyator sigʻimining bunday kengayishi iPhone 18 Pro Max modelini oʻz toifasidagi eng uzoq vaqt ishlaydigan flagmanlardan biriga aylantirishi mumkin.
…