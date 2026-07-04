iPhone 18 Pro va 18 Pro Max akkumulyatorlari: Yangi avlod imkoniyatlari maʼlum boʻldi

·0·Texno
iPhone 18 Pro va 18 Pro Max akkumulyatorlari: Yangi avlod imkoniyatlari maʼlum boʻldi

Apple kompaniyasi oʻzining kelajakdagi flagmanlari — iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarini taqdim etishiga hali ancha vaqt boʻlsa-da, tarmoqlarda ushbu qurilmalarning texnik xususiyatlariga oid muhim maʼlumotlar tarqaldi. Xususan, yangi smartfonlarning akkumulyator sigʻimi sezilarli darajada oshishi kutilmoqda, bu esa foydalanuvchilar uchun qurilmaning avtonom ishlash vaqtini uzaytirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, iPhone 18 Pro turkumidagi qurilmalar oʻzidan oldingi iPhone 17 Pro modellariga qaraganda kuchliroq batareyalar bilan jihozlanadi. Bu oʻzgarishlar nafaqat standart Pro talqiniga, balki eng yuqori koʻrsatkichlarga ega Pro Max modeliga ham tegishli boʻlib, energiya samaradorligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Modellar kesimidagi oʻzgarishlar

Olingan maʼlumotlarga koʻra, iPhone 18 Pro modelining Xitoy bozori uchun moʻljallangan versiyasi 4056 mA·soat sigʻimli akkumulyatorga ega boʻladi. Taqqoslash uchun, iPhone 17 Pro modelida bu koʻrsatkich 3988 mA·soatni tashkil etgan. AQSH bozori uchun ishlab chiqariladigan modifikatsiyada esa batareya quvvati 4252 mA·soatdan 4288 mA·soatgacha koʻtarilishi prognoz qilinmoqda.

Eng katta yangilanish va quvvat oshishi iPhone 18 Pro Max modelida kuzatiladi. Ushbu qurilmaning Xitoy bozori uchun sertifikatlangan batareyasi 5391 mA·soatni tashkil etadi, vaholanki iPhone 17 Pro Max modelida bu raqam 4823 mA·soatga teng edi. AQSH bozori uchun chiqariladigan versiya esa yanada kuchliroq — 5567 mA·soatli akkumulyator bilan taʼminlanadi (oldingi avlodda 5088 mA·soat boʻlgan).

Texnik sizib chiqishlar va xavfsizlik masalalari

Ushbu maʼlumotlarning tarqalishi Apple taʼminotchilari zanjiridagi uzilishlar va kutilmagan axborot sizib chiqishlari bilan bogʻliq. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda turli mintaqalar uchun moʻljallangan iPhone 18 Pro Max akkumulyatorlarining suratlari paydo boʻlgan edi. Shuningdek, insayderlar yangi smartfonlarning ona platasi (motherboard) xususiyatlari haqida ham maʼlumot berishgan.

Taʼkidlash joizki, ushbu maʼlumotlarning bir qismi xakerlik hujumlari natijasida qoʻlga kiritilgan boʻlishi mumkin. Xabarlarga koʻra, nomaʼlum shaxslar butlovchi qismlar yetkazib beruvchilar roʻyxatini oʻgʻirlab, iPhone 18 Pro test jarayonlari aks etgan foto va videolarni ochiq tarmoqqa joylashtirgan.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ushbu yangilik ayniqsa muhim, chunki Apple qurilmalarining quvvati va batareya chidamliligi mahalliy bozorda smartfon tanlashda asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Akkumulyator sigʻimining bunday kengayishi iPhone 18 Pro Max modelini oʻz toifasidagi eng uzoq vaqt ishlaydigan flagmanlardan biriga aylantirishi mumkin.

AppleiPhone 18 ProTexnologiyaAkkumulyatorSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Revolut koʻzlari yonadigan Doge memi tushirilgan noodatiy bank kartasini taqdim etdiRevolut koʻzlari yonadigan Doge memi tushirilgan noodatiy bank kartasini taqdim etdiBugun, 13:23Hindiston hukumati Telegram va Signal messenjerlaridan anonimlik boʻyicha hisobot talab qildiHindiston hukumati Telegram va Signal messenjerlaridan anonimlik boʻyicha hisobot talab qildiBugun, 12:52NASA Yerga qulayotgan teleskopni qutqarishga kirishdiNASA Yerga qulayotgan teleskopni qutqarishga kirishdiBugun, 12:43Inson qiyofasidagi Ubtech U1 robotlari: Mukammal realizm va hissiy intellektInson qiyofasidagi Ubtech U1 robotlari: Mukammal realizm va hissiy intellektBugun, 12:23Xiaomi oʻzining Xring protsessorlari bilan bozorda keskin burilish yasadiXiaomi oʻzining Xring protsessorlari bilan bozorda keskin burilish yasadiBugun, 11:55Samsung Galaxy Z Fold 8 va Flip 8 seriyasi: yangi flagmanlar dizayni fosh boʻldiSamsung Galaxy Z Fold 8 va Flip 8 seriyasi: yangi flagmanlar dizayni fosh boʻldiBugun, 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda