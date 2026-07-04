Toshkentda 37 ta iPhone bo‘yicha jinoyat ishi ochildi
Toshkentning Shayxontohur tumanida umumiy qiymati 51 600 dollar bo‘lgan 37 dona iPhone 16 Pro Max smartfoni bilan bog‘liq firibgarlik holati tergov qilinmoqda. Holat yuzasidan Umidjon ismli fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Smartfonlarni 20 kunda to‘lashga va’da bergan
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, gumonlanuvchi 37 dona iPhone 16 Pro Max smartfonini qarzga olgan.
U qurilmalar egasiga 20 kun ichida ularning pulini to‘liq to‘lab berishni va’da qilgan. Biroq belgilangan muddatda majburiyatini bajarmagan.
Telefonlar boshqa shaxslarga sotilgan
Qayd etilishicha, gumonlanuvchi smartfonlarni uchinchi shaxslarga qayta sotib yuborgan.
Savdodan tushgan mablag‘lar esa telefonlar egasiga berilmasdan, shaxsiy ehtiyojlar uchun sarflangan.
Zarar 51 600 dollarni tashkil etgan
37 ta smartfonning umumiy qiymati 51 600 dollarga baholanmoqda.
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atgan. Ayni paytda voqeaning barcha tafsilotlarini aniqlashga qaratilgan tergov harakatlari davom etmoqda.
…