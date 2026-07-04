Toshkentda 37 ta iPhone bo‘yicha jinoyat ishi ochildi

·0·Jamiyat
Toshkentda 37 ta iPhone bo‘yicha jinoyat ishi ochildi

Toshkentning Shayxontohur tumanida umumiy qiymati 51 600 dollar bo‘lgan 37 dona iPhone 16 Pro Max smartfoni bilan bog‘liq firibgarlik holati tergov qilinmoqda. Holat yuzasidan Umidjon ismli fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Smartfonlarni 20 kunda to‘lashga va’da bergan

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, gumonlanuvchi 37 dona iPhone 16 Pro Max smartfonini qarzga olgan.

U qurilmalar egasiga 20 kun ichida ularning pulini to‘liq to‘lab berishni va’da qilgan. Biroq belgilangan muddatda majburiyatini bajarmagan.

Telefonlar boshqa shaxslarga sotilgan

Qayd etilishicha, gumonlanuvchi smartfonlarni uchinchi shaxslarga qayta sotib yuborgan.

Savdodan tushgan mablag‘lar esa telefonlar egasiga berilmasdan, shaxsiy ehtiyojlar uchun sarflangan.

Zarar 51 600 dollarni tashkil etgan

37 ta smartfonning umumiy qiymati 51 600 dollarga baholanmoqda.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atgan. Ayni paytda voqeaning barcha tafsilotlarini aniqlashga qaratilgan tergov harakatlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uchtepada IIB xodimlari cho‘kayotgan yigitning hayotini saqlab qoldiUchtepada IIB xodimlari cho‘kayotgan yigitning hayotini saqlab qoldiBugun, 13:40Toshkentda itlarni kaltaklab o‘ldirgan veterinar sud hukmini eshitdiToshkentda itlarni kaltaklab o‘ldirgan veterinar sud hukmini eshitdiBugun, 11:45Qo‘shnisining mashinasini tosh bilan qirgan erkak kameraga tushdiQo‘shnisining mashinasini tosh bilan qirgan erkak kameraga tushdiBugun, 11:40O‘rikzor bozoridagi do‘konda yirik yong‘in chiqdiO‘rikzor bozoridagi do‘konda yirik yong‘in chiqdiBugun, 11:36Namanganda yashirin narkolaboratoriya fosh etildiNamanganda yashirin narkolaboratoriya fosh etildiBugun, 11:32Shahrisabzda yuk mashinasi 9 ta avtomobilni urib ketdiShahrisabzda yuk mashinasi 9 ta avtomobilni urib ketdiBugun, 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi