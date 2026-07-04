Kabo-Verde mag‘lub bo‘ldi, ammo tarixiy rekord o‘rnatdi
Kabo-Verde milliy jamoasi JCH-2026dagi ishtirokini yakunlagan bo‘lsa-da, Afrika futboli tarixida o‘ziga xos rekord qayd etdi. Jamoa amaldagi jahon chempioni Argentina darvozasiga bir o‘yinda ikkita gol urgan ilk Afrika vakiliga aylandi.
Qo‘shimcha bo‘limlargacha cho‘zilgan dramatik bahsda argentinaliklar 3:2 hisobida g‘alaba qozondi. Ammo Kabo-Verdening jasoratli o‘yini va ikki goli mundial tarixida qoldi.
Amaldagi chempionga ikki gol urgan ilk Afrika jamoasi
Kabo-Verde futbolchilari Argentina darvozasini ikki bor ishg‘ol qildi. Shu tariqa, ular jahon chempionatlari tarixida amaldagi chempionga qarshi bitta o‘yinda kamida ikki gol urgan birinchi Afrika terma jamoasi bo‘ldi.
Kichik orol mamlakati vakillari futbol olamining eng kuchli jamoalaridan biriga qarshi oxirigacha kurashib, raqibni jiddiy qiyinchilikka duchor qildi.
Kamerun va Senegal ham chempionlarni yenggan
Bungacha Afrika terma jamoalari amaldagi jahon chempionlarini mag‘lub etishga muvaffaq bo‘lgan edi.
1990 yilgi mundialda Kamerun amaldagi chempion Argentinani yenggan. 2002 yilda esa Senegal Fransiya ustidan tarixiy g‘alabaga erishgan.
Biroq har ikki uchrashuvda ham Afrika jamoalari raqib darvozasiga faqat bittadan to‘p kiritgandi. Kabo-Verde esa amaldagi chempionga ikki gol urib, yangi ko‘rsatkich o‘rnatdi.
Argentina qo‘shimcha bo‘limlarda qutulib qoldi
Kabo-Verde Argentinaga qarshi bahsda favoritdan qo‘rqmasdan harakat qildi va uchrashuvni qo‘shimcha bo‘limlarga olib bordi.
Shunga qaramay, hal qiluvchi daqiqalarda argentinaliklar 3:2 hisobida g‘alabani qo‘lga kiritib, musobaqaning keyingi bosqichiga yo‘l oldi.
Mag‘lubiyat ortidagi tarixiy natija
Kabo-Verde JCH-2026 bilan xayrlashdi, ammo musobaqani quruq qo‘l bilan tark etmadi. Jamoa amaldagi jahon chempioniga qarshi ko‘rsatgan jasorati va tarixiy ikki goli bilan Afrika futboli solnomasidan joy oldi.
Qisqasi, tabloda Argentina g‘alaba qildi, tarixda esa Kabo-Verde ham o‘z nomini qoldirdi.
…