Kabo-Verde mag‘lub bo‘ldi, ammo tarixiy rekord o‘rnatdi

·34·Sport
Kabo-Verde mag‘lub bo‘ldi, ammo tarixiy rekord o‘rnatdi

Kabo-Verde milliy jamoasi JCH-2026dagi ishtirokini yakunlagan bo‘lsa-da, Afrika futboli tarixida o‘ziga xos rekord qayd etdi. Jamoa amaldagi jahon chempioni Argentina darvozasiga bir o‘yinda ikkita gol urgan ilk Afrika vakiliga aylandi.

Qo‘shimcha bo‘limlargacha cho‘zilgan dramatik bahsda argentinaliklar 3:2 hisobida g‘alaba qozondi. Ammo Kabo-Verdening jasoratli o‘yini va ikki goli mundial tarixida qoldi.

Amaldagi chempionga ikki gol urgan ilk Afrika jamoasi

Kabo-Verde futbolchilari Argentina darvozasini ikki bor ishg‘ol qildi. Shu tariqa, ular jahon chempionatlari tarixida amaldagi chempionga qarshi bitta o‘yinda kamida ikki gol urgan birinchi Afrika terma jamoasi bo‘ldi.

Kichik orol mamlakati vakillari futbol olamining eng kuchli jamoalaridan biriga qarshi oxirigacha kurashib, raqibni jiddiy qiyinchilikka duchor qildi.

Kamerun va Senegal ham chempionlarni yenggan

Bungacha Afrika terma jamoalari amaldagi jahon chempionlarini mag‘lub etishga muvaffaq bo‘lgan edi.

1990 yilgi mundialda Kamerun amaldagi chempion Argentinani yenggan. 2002 yilda esa Senegal Fransiya ustidan tarixiy g‘alabaga erishgan.

Biroq har ikki uchrashuvda ham Afrika jamoalari raqib darvozasiga faqat bittadan to‘p kiritgandi. Kabo-Verde esa amaldagi chempionga ikki gol urib, yangi ko‘rsatkich o‘rnatdi.

Argentina qo‘shimcha bo‘limlarda qutulib qoldi

Kabo-Verde Argentinaga qarshi bahsda favoritdan qo‘rqmasdan harakat qildi va uchrashuvni qo‘shimcha bo‘limlarga olib bordi.

Shunga qaramay, hal qiluvchi daqiqalarda argentinaliklar 3:2 hisobida g‘alabani qo‘lga kiritib, musobaqaning keyingi bosqichiga yo‘l oldi.

Mag‘lubiyat ortidagi tarixiy natija

Kabo-Verde JCH-2026 bilan xayrlashdi, ammo musobaqani quruq qo‘l bilan tark etmadi. Jamoa amaldagi jahon chempioniga qarshi ko‘rsatgan jasorati va tarixiy ikki goli bilan Afrika futboli solnomasidan joy oldi.

Qisqasi, tabloda Argentina g‘alaba qildi, tarixda esa Kabo-Verde ham o‘z nomini qoldirdi.

Kabo-VerdeArgentinaKamerunSenegalFransiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atletiko Madrid Morten Hjulmand transferi boʻyicha yakuniy taklifni tayyorlamoqdaAtletiko Madrid Morten Hjulmand transferi boʻyicha yakuniy taklifni tayyorlamoqdaBugun, 00:16JCH-2026. Marokash Kanadani tor-mor etib, chorak finalga chiqdiJCH-2026. Marokash Kanadani tor-mor etib, chorak finalga chiqdiBugun, 00:08«Real» nega Enso Fernandes transferidan voz kechdi?«Real» nega Enso Fernandes transferidan voz kechdi?Bugun, 00:07Messining Vozinyaga aytgan so‘zlari ma’lum bo‘ldi...Messining Vozinyaga aytgan so‘zlari ma’lum bo‘ldi...Bugun, 00:04Xabi Alonso «Chelsi»ga «Real»dan ikki yulduz olmoqchiXabi Alonso «Chelsi»ga «Real»dan ikki yulduz olmoqchiBugun, 00:01Vinsan Kompani Bavariya iqtidorini jamoada qolishga koʻndirdiVinsan Kompani Bavariya iqtidorini jamoada qolishga koʻndirdiKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi