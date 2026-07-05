Ohangaronda 970 gramm «mefedron» bilan xorijlik ushlandi (video)
Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida sintetik giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi tezkor tadbir o‘tkazildi. Amaliyot davomida Yaqin Sharq davlatlaridan birining fuqarosi qariyb bir kilogramm «mefedron» bilan ushlangan.
Giyohvand modda daladagi xufiya joyga yashirilgan
Tadbir Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi va Bojxona organlari xodimlari hamkorligida amalga oshirilgan.
Ma’lum qilinishicha, xorijlik shaxs dala maydonida tashkil etilgan xufiya joydan 970 gramm «mefedron» sintetik giyohvandlik vositasini qazib olib ketayotgan vaqtida qo‘lga olingan.
Toshkentdagi xonadon ham tekshirildi
Tezkor tadbir davom ettirilib, gumonlanuvchining Toshkent shahri Mirzo Ulug‘bek tumanidagi vaqtincha yashash xonadoni ko‘zdan kechirilgan.
Tekshiruv davomida:
2 ta elektron tarozi;
termoizolentalar;
boshqa buyumlar ashyoviy dalil sifatida olingan.
Surishtiruv ishlari davom etmoqda
Ayni paytda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan dastlabki surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
Giyohvand moddaning kelib chiqish manbasi, kimga yetkazib berilishi rejalashtirilgani va holatga boshqa shaxslarning aloqadorligi tekshirilmoqda.
…