Ohangaronda 970 gramm «mefedron» bilan xorijlik ushlandi (video)

·19·Jamiyat
Ohangaronda 970 gramm «mefedron» bilan xorijlik ushlandi (video)

Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida sintetik giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi tezkor tadbir o‘tkazildi. Amaliyot davomida Yaqin Sharq davlatlaridan birining fuqarosi qariyb bir kilogramm «mefedron» bilan ushlangan.

Giyohvand modda daladagi xufiya joyga yashirilgan

Tadbir Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi va Bojxona organlari xodimlari hamkorligida amalga oshirilgan.

Ma’lum qilinishicha, xorijlik shaxs dala maydonida tashkil etilgan xufiya joydan 970 gramm «mefedron» sintetik giyohvandlik vositasini qazib olib ketayotgan vaqtida qo‘lga olingan.

Toshkentdagi xonadon ham tekshirildi

Tezkor tadbir davom ettirilib, gumonlanuvchining Toshkent shahri Mirzo Ulug‘bek tumanidagi vaqtincha yashash xonadoni ko‘zdan kechirilgan.

Tekshiruv davomida:

  • 2 ta elektron tarozi;

  • termoizolentalar;

  • boshqa buyumlar ashyoviy dalil sifatida olingan.

Surishtiruv ishlari davom etmoqda

Ayni paytda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan dastlabki surishtiruv ishlari olib borilmoqda.

Giyohvand moddaning kelib chiqish manbasi, kimga yetkazib berilishi rejalashtirilgani va holatga boshqa shaxslarning aloqadorligi tekshirilmoqda.

OhangaronTashkentMirzo Ulugbek
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Talabalar yotoqxonasi uchun yangi subsidiya tartibi joriy etildiTalabalar yotoqxonasi uchun yangi subsidiya tartibi joriy etildiBugun, 00:39Dorixona litsenziyasi uchun 6 mln so‘m so‘ragan mansabdor qo‘lga olindiDorixona litsenziyasi uchun 6 mln so‘m so‘ragan mansabdor qo‘lga olindiBugun, 00:28MIB: Qibrayda olib borilgan tushuntirish ishlari o‘z samarasini berdiMIB: Qibrayda olib borilgan tushuntirish ishlari o‘z samarasini berdiKecha, 20:36Navoiyda kanalda cho‘milgan ikki 15 yoshli o‘smir fojiali halok bo‘ldiNavoiyda kanalda cho‘milgan ikki 15 yoshli o‘smir fojiali halok bo‘ldiKecha, 19:11Sergelidagi badbo‘y hidga nihoyat chek qo‘yiladi: muddat aytildiSergelidagi badbo‘y hidga nihoyat chek qo‘yiladi: muddat aytildiKecha, 19:08970 gramm narkotikni qazib olayotgan xorijlik qo‘lga olindi (video)970 gramm narkotikni qazib olayotgan xorijlik qo‘lga olindi (video)Kecha, 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi