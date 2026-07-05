Xabi Alonso «Chelsi»ga «Real»dan ikki yulduz olmoqchi
«Chelsi»ning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso London klubi tarkibini kuchaytirish uchun sobiq jamoasi — «Real» futbolchilariga qiziqish bildirmoqda. Manbalarga ko‘ra, ispaniyalik mutaxassisning asosiy nishonlari Orelen Tchuameni va Arda Gyuler bo‘lib turibdi.
Alonso yarim himoyani kuchaytirmoqchi
Xabar qilinishicha, Xabi Alonso Fransiya terma jamoasi yarim himoyachisi Orelen Tchuamenini «Chelsi» safida ko‘rishni istayapti.
Tchuameni maydon markazidagi jismoniy kurash, to‘pni olib qo‘yish va hujumlarni boshlash qobiliyati bilan London klubi o‘yiniga yangi kuch qo‘shishi mumkin.
Arda Gyuler ham murabbiy rejasida
«Chelsi»ning yana bir transfer maqsadi — madridliklarning yosh iste’dodi Arda Gyuler.
Texnik mahorat, nostandart qarorlar va hujumdagi universalligi bilan ajralib turadigan futbolchi Alonsoning yangi loyihasida muhim o‘rin egallashi mumkin.
Manbalarga ko‘ra, «Real» rahbariyati har ikki futbolchi bo‘yicha ehtimoliy takliflarga tayyorlanmoqda.
Alonso «Chelsi» bilan uzoq muddatli shartnoma tuzgan
Xabi Alonso yaqinda «Chelsi» bilan 2030 yilning yozigacha mo‘ljallangan shartnoma imzoladi.
Klub rahbariyati ispaniyalik mutaxassisga yangi jamoa qurish va uzoq muddatli loyihani amalga oshirish imkonini bermoqchi.
«Real»ni yaxshi bilishi ustunlik berishi mumkin
Alonso futbolchilik faoliyati davomida «Real» sharafini himoya qilgan. Shu bois u Madrid klubining ichki tizimi, o‘yin uslubi va futbolchilar imkoniyatlarini yaxshi biladi.
Endi asosiy savol — «Chelsi» Tchuameni va Gyuler uchun rasmiy taklif yuboradimi yoki bu ikki transfer faqat reja bo‘lib qoladimi?
…