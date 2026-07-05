Xabi Alonso «Chelsi»ga «Real»dan ikki yulduz olmoqchi

·102·Sport
Xabi Alonso «Chelsi»ga «Real»dan ikki yulduz olmoqchi

«Chelsi»ning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso London klubi tarkibini kuchaytirish uchun sobiq jamoasi — «Real» futbolchilariga qiziqish bildirmoqda. Manbalarga ko‘ra, ispaniyalik mutaxassisning asosiy nishonlari Orelen Tchuameni va Arda Gyuler bo‘lib turibdi.

Alonso yarim himoyani kuchaytirmoqchi

Xabar qilinishicha, Xabi Alonso Fransiya terma jamoasi yarim himoyachisi Orelen Tchuamenini «Chelsi» safida ko‘rishni istayapti.

Tchuameni maydon markazidagi jismoniy kurash, to‘pni olib qo‘yish va hujumlarni boshlash qobiliyati bilan London klubi o‘yiniga yangi kuch qo‘shishi mumkin.

Arda Gyuler ham murabbiy rejasida

«Chelsi»ning yana bir transfer maqsadi — madridliklarning yosh iste’dodi Arda Gyuler.

Texnik mahorat, nostandart qarorlar va hujumdagi universalligi bilan ajralib turadigan futbolchi Alonsoning yangi loyihasida muhim o‘rin egallashi mumkin.

Manbalarga ko‘ra, «Real» rahbariyati har ikki futbolchi bo‘yicha ehtimoliy takliflarga tayyorlanmoqda.

Alonso «Chelsi» bilan uzoq muddatli shartnoma tuzgan

Xabi Alonso yaqinda «Chelsi» bilan 2030 yilning yozigacha mo‘ljallangan shartnoma imzoladi.

Klub rahbariyati ispaniyalik mutaxassisga yangi jamoa qurish va uzoq muddatli loyihani amalga oshirish imkonini bermoqchi.

«Real»ni yaxshi bilishi ustunlik berishi mumkin

Alonso futbolchilik faoliyati davomida «Real» sharafini himoya qilgan. Shu bois u Madrid klubining ichki tizimi, o‘yin uslubi va futbolchilar imkoniyatlarini yaxshi biladi.

Endi asosiy savol — «Chelsi» Tchuameni va Gyuler uchun rasmiy taklif yuboradimi yoki bu ikki transfer faqat reja bo‘lib qoladimi?

Xabi AlonsoChelseaReal MadridAurélien TchouaméniArda Güler
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atletiko Madrid Morten Hjulmand transferi boʻyicha yakuniy taklifni tayyorlamoqdaAtletiko Madrid Morten Hjulmand transferi boʻyicha yakuniy taklifni tayyorlamoqdaBugun, 00:16JCH-2026. Marokash Kanadani tor-mor etib, chorak finalga chiqdiJCH-2026. Marokash Kanadani tor-mor etib, chorak finalga chiqdiBugun, 00:08«Real» nega Enso Fernandes transferidan voz kechdi?«Real» nega Enso Fernandes transferidan voz kechdi?Bugun, 00:07Messining Vozinyaga aytgan so‘zlari ma’lum bo‘ldi...Messining Vozinyaga aytgan so‘zlari ma’lum bo‘ldi...Bugun, 00:04Kabo-Verde mag‘lub bo‘ldi, ammo tarixiy rekord o‘rnatdiKabo-Verde mag‘lub bo‘ldi, ammo tarixiy rekord o‘rnatdiKecha, 23:59Vinsan Kompani Bavariya iqtidorini jamoada qolishga koʻndirdiVinsan Kompani Bavariya iqtidorini jamoada qolishga koʻndirdiKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi