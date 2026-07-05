Messining Vozinyaga aytgan so‘zlari ma’lum bo‘ldi...
Kabo-Verde milliy jamoasi darvozaboni Jozimar Vozinya JCH-2026 1/8 finalida Argentinaga qarshi kechgan dramatik bahsdan so‘ng Lionel Messi bilan bo‘lgan suhbatini ochiqladi.
40 yoshdan oshgan tajribali golkiperning aytishicha, argentinalik yulduz uning o‘yinini yuqori baholab, butun Kabo-Verde xalqi u bilan faxrlanishi kerakligini aytgan.
«Xalqing sen bilan faxrlanishi kerak»
Argentina 3:2 hisobida g‘alaba qozongan uchrashuv yakunlangach, Vozinya Messining oldiga borgan.
«U meni quchoqlab: “Sen ajoyib o‘ynading. Sening xalqing sen bilan faxrlanishi kerak”, dedi», — deya voqeani esladi darvozabon.
Vozinya uchun futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchilardan biridan bunday iliq so‘zlarni eshitish unutilmas voqeaga aylangan.
Vozinya Messiga qanday javob berdi?
Kabo-Verde posboni argentinalik futbolchiga minnatdorchilik bildirib, uni eng yaxshi o‘yinchi deb atagan.
«Bu men uchun tasavvur qilib bo‘lmaydigan lahza edi. Men unga: “Rahmat, Leo. Sen eng zo‘risan”, dedim», — dedi Vozinya.
Messining futbolkasini ham so‘radi
Suhbat davomida Vozinya Messidan futbolkalarini almashtirishni so‘ragan.
Leo esa intervyulardan keyin tunnelda unga o‘z futbolkasini berishini aytgan.
«Bunday lahzalar qalbimda umrbod saqlanib qoladi», — dedi Kabo-Verde darvozaboni.
Vozinya mundial qahramonlaridan biriga aylandi
Kabo-Verde Argentinaga qarshi bahsda munosib qarshilik ko‘rsatdi va uchrashuvni qo‘shimcha bo‘limlargacha olib bordi. Biroq hal qiluvchi daqiqalarda 2:3 hisobida mag‘lub bo‘lib, musobaqa bilan xayrlashdi.
Shunga qaramay, Vozinya ushbu jahon chempionatidagi ishonchli harakatlari, ko‘plab seyvlari va tajribasi bilan turnirning eng e’tiborga molik darvozabonlaridan biriga aylandi.
Hisobda Argentina g‘alaba qildi, ammo o‘yindan keyingi eng samimiy lahzalardan biri Vozinya va Messi o‘rtasida qoldi.
…