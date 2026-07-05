Messining Vozinyaga aytgan so‘zlari ma’lum bo‘ldi...

·57·Sport
Messining Vozinyaga aytgan so‘zlari ma’lum bo‘ldi...

Kabo-Verde milliy jamoasi darvozaboni Jozimar Vozinya JCH-2026 1/8 finalida Argentinaga qarshi kechgan dramatik bahsdan so‘ng Lionel Messi bilan bo‘lgan suhbatini ochiqladi.

40 yoshdan oshgan tajribali golkiperning aytishicha, argentinalik yulduz uning o‘yinini yuqori baholab, butun Kabo-Verde xalqi u bilan faxrlanishi kerakligini aytgan.

«Xalqing sen bilan faxrlanishi kerak»

Argentina 3:2 hisobida g‘alaba qozongan uchrashuv yakunlangach, Vozinya Messining oldiga borgan.

«U meni quchoqlab: “Sen ajoyib o‘ynading. Sening xalqing sen bilan faxrlanishi kerak”, dedi», — deya voqeani esladi darvozabon.

Vozinya uchun futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchilardan biridan bunday iliq so‘zlarni eshitish unutilmas voqeaga aylangan.

Vozinya Messiga qanday javob berdi?

Kabo-Verde posboni argentinalik futbolchiga minnatdorchilik bildirib, uni eng yaxshi o‘yinchi deb atagan.

«Bu men uchun tasavvur qilib bo‘lmaydigan lahza edi. Men unga: “Rahmat, Leo. Sen eng zo‘risan”, dedim», — dedi Vozinya.

Messining futbolkasini ham so‘radi

Suhbat davomida Vozinya Messidan futbolkalarini almashtirishni so‘ragan.

Leo esa intervyulardan keyin tunnelda unga o‘z futbolkasini berishini aytgan.

«Bunday lahzalar qalbimda umrbod saqlanib qoladi», — dedi Kabo-Verde darvozaboni.

Vozinya mundial qahramonlaridan biriga aylandi

Kabo-Verde Argentinaga qarshi bahsda munosib qarshilik ko‘rsatdi va uchrashuvni qo‘shimcha bo‘limlargacha olib bordi. Biroq hal qiluvchi daqiqalarda 2:3 hisobida mag‘lub bo‘lib, musobaqa bilan xayrlashdi.

Shunga qaramay, Vozinya ushbu jahon chempionatidagi ishonchli harakatlari, ko‘plab seyvlari va tajribasi bilan turnirning eng e’tiborga molik darvozabonlaridan biriga aylandi.

Hisobda Argentina g‘alaba qildi, ammo o‘yindan keyingi eng samimiy lahzalardan biri Vozinya va Messi o‘rtasida qoldi.

Lionel MessiJozimar VozinyaArgentinaCape Verde
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atletiko Madrid Morten Hjulmand transferi boʻyicha yakuniy taklifni tayyorlamoqdaAtletiko Madrid Morten Hjulmand transferi boʻyicha yakuniy taklifni tayyorlamoqdaBugun, 00:16JCH-2026. Marokash Kanadani tor-mor etib, chorak finalga chiqdiJCH-2026. Marokash Kanadani tor-mor etib, chorak finalga chiqdiBugun, 00:08«Real» nega Enso Fernandes transferidan voz kechdi?«Real» nega Enso Fernandes transferidan voz kechdi?Bugun, 00:07Xabi Alonso «Chelsi»ga «Real»dan ikki yulduz olmoqchiXabi Alonso «Chelsi»ga «Real»dan ikki yulduz olmoqchiBugun, 00:01Kabo-Verde mag‘lub bo‘ldi, ammo tarixiy rekord o‘rnatdiKabo-Verde mag‘lub bo‘ldi, ammo tarixiy rekord o‘rnatdiKecha, 23:59Vinsan Kompani Bavariya iqtidorini jamoada qolishga koʻndirdiVinsan Kompani Bavariya iqtidorini jamoada qolishga koʻndirdiKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi