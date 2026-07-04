Vinsan Kompani Bavariya iqtidorini jamoada qolishga koʻndirdi

·39·Sport
Vinsan Kompani Bavariya iqtidorini jamoada qolishga koʻndirdi

Myunxenning Bavariya klubi bosh murabbiyi Vinsan Kompani jamoaning eng istiqbolli yosh iqtidorlaridan biri Arijon Ibrahimovic bilan shaxsan muzokara oʻtkazib, uni klubda qolishga koʻndirdi. Belgiyalik mutaxassis 20 yoshli pleymeykerning kelajagi boʻyicha oʻz rejalari bilan oʻrtoqlashganidan soʻng, futbolchi yangi shartnomaga imzo chekishga qaror qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sport Bild va Transfermarkt nashrlari xabariga koʻra, Ibrahimovic Myunxen klubi bilan 2028-yilga qadar moʻljallangan uzoq muddatli bitim tuzadi. Avvalgi kelishuv 2027-yilda nihoyasiga yetishi kerak edi, biroq klub rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchining jamoa kelajagidagi oʻrnini mustahkamlash maqsadida shartnomani hozirdanoq uzaytirishni lozim topdi.

Vinsan Kompani Manchester Siti sobiq sardori sifatida yosh iqtidorlar bilan ishlash tajribasiga ega va u Ibrahimovicni Bavariya ekotizimida saqlab qolishni oʻzining ustuvor vazifalaridan biri deb belgilagan. Murabbiy va futbolchi oʻrtasidagi yopiq eshiklar ortidagi suhbat yakunda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻldi. Kompani yosh yarim himoyachiga asosiy tarkibga kirish uchun aniq yoʻl xaritasini koʻrsatib bergan.

Iqtidorning shakllanish yoʻli

Asli Nyurnbergda tugʻilgan Arijon Ibrahimovic Bavariya akademiyasiga 2018-yilda, 12 yoshida kelib qoʻshilgan edi. Uning oʻsmirlar oʻrtasidagi oʻyinlari mutaxassislar eʼtiborini tezda tortdi va 2023-yilning boshida u oʻzining ilk professional shartnomasini imzoladi. Futbolchi 17 yoshida Boxumga qarshi oʻyinda debyut qilib, klub tarixidagi eng yosh debyutantlardan biriga aylangan.

Ibrahimovic nafaqat ichki chempionatda, balki xalqaro maydonda ham oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. 2024-yil dekabr oyida Chempionlar ligasi doirasida Shaxtyor Donetsk jamoasiga qarshi kechgan bahsda zaxiradan maydonga tushib, nufuzli turnirda tajriba orttirdi. Shunga qaramay, Myunxen kabi grand jamoada doimiy oʻringa ega boʻlish uchun u bir necha bor ijara safarlariga yuborilgan.

Ijara davridagi muvaffaqiyatlar

Futbolchi oʻz mahoratini oshirish maqsadida Italiyaning Frozinone va Latsio klublarida toʻp surdi. Biroq uning haqiqiy oʻsishi oʻtgan mavsumda Xaydenxaym safida yaqqol koʻzga tashlandi. Ibrahimovic ushbu jamoada 32 ta oʻyinda maydonga tushib, shundan 25 tasini asosiy tarkibda boshladi va oʻzini Bundesliganing ishonchli ijrochisi sifatida namoyon etdi.

Goal.com nashri maʼlumotiga koʻra, Ibrahimovicga Yevropaning boshqa bir qator klublaridan qiziqish boʻlgan, biroq Kompanining shaxsiy aralashuvi barcha shubhalarga chek qoʻydi. Endilikda yosh hujumkor yarim himoyachi Bavariya safida yangi mavsumda oʻzining eng yaxshi qirralarini koʻrsatishga va asosiy tarkib uchun kurashishga tayyorlanmoqda.

BavariyaVinsan KompaniArijon IbrahimovicTransferBundesliga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atletiko Madrid Morten Hjulmand transferi boʻyicha yakuniy taklifni tayyorlamoqdaAtletiko Madrid Morten Hjulmand transferi boʻyicha yakuniy taklifni tayyorlamoqdaBugun, 00:16JCH-2026. Marokash Kanadani tor-mor etib, chorak finalga chiqdiJCH-2026. Marokash Kanadani tor-mor etib, chorak finalga chiqdiBugun, 00:08«Real» nega Enso Fernandes transferidan voz kechdi?«Real» nega Enso Fernandes transferidan voz kechdi?Bugun, 00:07Messining Vozinyaga aytgan so‘zlari ma’lum bo‘ldi...Messining Vozinyaga aytgan so‘zlari ma’lum bo‘ldi...Bugun, 00:04Xabi Alonso «Chelsi»ga «Real»dan ikki yulduz olmoqchiXabi Alonso «Chelsi»ga «Real»dan ikki yulduz olmoqchiBugun, 00:01Kabo-Verde mag‘lub bo‘ldi, ammo tarixiy rekord o‘rnatdiKabo-Verde mag‘lub bo‘ldi, ammo tarixiy rekord o‘rnatdiKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi