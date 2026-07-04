Vinsan Kompani Bavariya iqtidorini jamoada qolishga koʻndirdi
Myunxenning Bavariya klubi bosh murabbiyi Vinsan Kompani jamoaning eng istiqbolli yosh iqtidorlaridan biri Arijon Ibrahimovic bilan shaxsan muzokara oʻtkazib, uni klubda qolishga koʻndirdi. Belgiyalik mutaxassis 20 yoshli pleymeykerning kelajagi boʻyicha oʻz rejalari bilan oʻrtoqlashganidan soʻng, futbolchi yangi shartnomaga imzo chekishga qaror qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sport Bild va Transfermarkt nashrlari xabariga koʻra, Ibrahimovic Myunxen klubi bilan 2028-yilga qadar moʻljallangan uzoq muddatli bitim tuzadi. Avvalgi kelishuv 2027-yilda nihoyasiga yetishi kerak edi, biroq klub rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchining jamoa kelajagidagi oʻrnini mustahkamlash maqsadida shartnomani hozirdanoq uzaytirishni lozim topdi.
Vinsan Kompani Manchester Siti sobiq sardori sifatida yosh iqtidorlar bilan ishlash tajribasiga ega va u Ibrahimovicni Bavariya ekotizimida saqlab qolishni oʻzining ustuvor vazifalaridan biri deb belgilagan. Murabbiy va futbolchi oʻrtasidagi yopiq eshiklar ortidagi suhbat yakunda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻldi. Kompani yosh yarim himoyachiga asosiy tarkibga kirish uchun aniq yoʻl xaritasini koʻrsatib bergan.
Iqtidorning shakllanish yoʻliAsli Nyurnbergda tugʻilgan Arijon Ibrahimovic Bavariya akademiyasiga 2018-yilda, 12 yoshida kelib qoʻshilgan edi. Uning oʻsmirlar oʻrtasidagi oʻyinlari mutaxassislar eʼtiborini tezda tortdi va 2023-yilning boshida u oʻzining ilk professional shartnomasini imzoladi. Futbolchi 17 yoshida Boxumga qarshi oʻyinda debyut qilib, klub tarixidagi eng yosh debyutantlardan biriga aylangan.
Ibrahimovic nafaqat ichki chempionatda, balki xalqaro maydonda ham oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. 2024-yil dekabr oyida Chempionlar ligasi doirasida Shaxtyor Donetsk jamoasiga qarshi kechgan bahsda zaxiradan maydonga tushib, nufuzli turnirda tajriba orttirdi. Shunga qaramay, Myunxen kabi grand jamoada doimiy oʻringa ega boʻlish uchun u bir necha bor ijara safarlariga yuborilgan.
Ijara davridagi muvaffaqiyatlarFutbolchi oʻz mahoratini oshirish maqsadida Italiyaning Frozinone va Latsio klublarida toʻp surdi. Biroq uning haqiqiy oʻsishi oʻtgan mavsumda Xaydenxaym safida yaqqol koʻzga tashlandi. Ibrahimovic ushbu jamoada 32 ta oʻyinda maydonga tushib, shundan 25 tasini asosiy tarkibda boshladi va oʻzini Bundesliganing ishonchli ijrochisi sifatida namoyon etdi.
Goal.com nashri maʼlumotiga koʻra, Ibrahimovicga Yevropaning boshqa bir qator klublaridan qiziqish boʻlgan, biroq Kompanining shaxsiy aralashuvi barcha shubhalarga chek qoʻydi. Endilikda yosh hujumkor yarim himoyachi Bavariya safida yangi mavsumda oʻzining eng yaxshi qirralarini koʻrsatishga va asosiy tarkib uchun kurashishga tayyorlanmoqda.
…