Paragvay va Fransiya o‘yini uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi
Paragvay va Fransiya o‘rtasidagi Jahon chempionati 1/8 final uchrashuvi uchun boshlang‘ich tarkiblar ma’lum bo‘ldi. Bahs bugun Toshkent vaqti bilan soat 02:00 da boshlanadi. Paragvay 5-4-1, Fransiya esa 4-2-3-1 sxemasini tanlagan. Skrinshotda stadion nomi, jamoalar murabbiylari va zaxira futbolchilari haqidagi ma’lumotlar to‘liq ko‘rsatilmagan.
Paragvayning asosiy tarkibi:
• Darvozabon: O. Xil
• Himoyachilar: X. Kaseres, G. Velaskes, G. Gomes, O. Alderete, X. Alonso
• Yarim himoyachilar: M. Almiron, D. Gomes, A. Kubas, M. Galarsa
• Hujumchi: X. Ensiso
Fransiyaning asosiy tarkibi:
• Darvozabon: Mayk Menyan
• Himoyachilar: Lyuka Din, Vilyam Saliba, Dayo Upamekano, Jyul Kunde
• Yarim himoyachilar: Adriyen Rabo, Manu Kone, Bredli Barkolya, Maykl Olise, Usman Dembele
• Hujumchi: Kilian Mbappe
Fransiya hujum markazida Kilian Mbappe harakat qiladi. Uning ortida Barkolya, Olise va Dembeledan iborat uchlik joylashgan. Paragvay esa himoyada besh nafar futbolchi bilan o‘ynab, qarshi hujumlarda Ensisoning tezligidan foydalanishga harakat qiladi.
…