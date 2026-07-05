Paragvay va Fransiya bahsini saytimizda jonli kuzating

·190·Sport
Paragvay va Fransiya bahsini saytimizda jonli kuzating

Paragvay va Fransiya terma jamoalari Jahon chempionati 1/8 finalida chorak final yo‘llanmasi uchun maydonga tushadi. Bahs bugun soat 02:00 da start oladi.

Fransiya uchrashuv favoriti sifatida qaralmoqda, ammo Paragvayning zich himoyasi va qarshi hujumlari raqib uchun jiddiy muammo tug‘dirishi mumkin.

Saytimizda o‘yinning barcha muhim lahzalari jonli tarzda yoritiladi. Gollar, xavfli hujumlar, jarima zarbalari, almashtirishlar va kartochkalar haqida tezkor ma’lumot berib boriladi.

Matnli translyatsiyani ushbu sahifa orqali kuzatish mumkin.

Jonli reportajJONLI
31'
Lyuka Din (Fransiya) Kilian Mbappeni topmoqchi bo‘ldi, ammo uzatmaga juda ko‘p kuch ishlatdi va imkoniyat boy berildi.
29'
Usman Dembele (Fransiya) amalga oshirgan uzatma sheriklaridan birortasiga yetib bormadi.
28'
Diyego Gomes (Paragvay) to‘pni kuzatib turdi va jarima maydonchasi chegarasida vole (havodan kelgan to‘pga zarba) ijro etdi, ammo to‘p o‘ng ustundan ancha uzoqroqdan o‘tib ketdi.
28'
Junior Alonso (Paragvay) uzoq masofadan darvoza tomon zarba berdi, biroq uning urinishi himoyachilardan biri tomonidan to‘sib qolindi.
28'
Migel Almiron (Paragvay) jarima maydonchasi ichiga balandlatib to‘p uzatdi. Ammo, uning baxtiga qarshi, raqib himoyasi to‘pni bemalol egallab oldi va uzatmani to‘xtatdi.
23'
Burchak zarbasidan keyingi vaziyat samarasiz yakunlandi, chunki Usman Dembele (Fransiya) to‘pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi.
24'
Bosh hakam o‘yin sur’atini biroz pasaytirish (salqinlanish) uchun tanaffus e’lon qildi.
22'
Manu Kone (Fransiya) jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi, ammo uning urinishi himoyachi tomonidan to‘sib qolindi. Fransiya burchak zarbasini amalga oshiradi.
22'
Usman Dembelening (Fransiya) burchak zarbasidan so‘ng uzatgan to‘pini himoyachilar bartaraf etishdi.
19'🟨
Bredli Barkola (Fransiya) bosh hakam tomonidan ogohlantirildi (sariq kartochka oldi).
18'
Maykl Olise (Fransiya) burchak zarbasini qisqa uzatma bilan o‘yinga kiritdi.
18'
Maykl Olise (Fransiya) pas berishga urindi, ammo to‘p to‘sib qolindi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va burchak zarbasi belgilandi. Fransiya hujumni davom ettiradi.
16'
Lyuka Din (Fransiya) jarima maydonchasi ichiga to‘p uzatdi, ammo u to‘g‘ri Orlando Gilga qarab yo‘naldi va darvozabon to‘pni egallab oldi.
13'
Paragvay tomonidan o‘rta masofadan amalga oshirilgan jarima zarbasidan keyingi uzatmani himoyachilardan biri ushlab qoldi.
12'
Ilgiz Tantashev Manu Kone (Fransiya) raqibining oyog‘iga zarba bergani uchun hushtak chaldi.
11'
Usman Dembele (Fransiya) himoyachilar orasidan to‘pni o‘tkazib yubormoqchi bo‘ldi, ammo sheriklaridan hech birini topa olmadi.
10'
Usman Dembele (Fransiya) to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo himoyachi hushyorlik ko‘rsatib, to‘pni xavfsiz hududga chiqarib yubordi.
7'
Usman Dembelening (Fransiya) xavfli ko‘ringan burchak zarbasi himoyachilar tomonidan xavfsiz hududga chiqarib yuborildi.
7'
Lyuka Din (Fransiya) jarima maydonchasi tashqarisidan sherigini topishga urindi, ammo raqib himoyasi tezkorlik ko‘rsatib, hujumni to‘xtatdi. Fransiya burchak zarbasiga ega bo‘ldi.
6'
Usman Dembele (Fransiya) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatma amalga oshirdi. Shunga qaramay, raqib himoyachisi hushyorlik ko‘rsatib, xavfni bartaraf etdi va to‘pni chiroyli tarzda uzoqlashtirdi.
4'
Maykl Olise (Fransiya) to‘pni jarima maydonchasi ichiga yetkazib berdi, ammo himoyachilardan biri hushyorlik ko‘rsatib, to‘pni uzoqlashtirdi.
2'
Adriyen Raboning (Fransiya) uzatmasi jarima maydonchasiga yetib bormadi, himoyachilar to‘pni xavfsiz hududga chiqarib yuborishdi.
1'
Usman Dembele (Fransiya) to‘pni Kilian Mbappega uzatdi, ammo Mbappe jarima maydonchasi ichida raqibini ortda qoldira olmadi.
1'
Fransiya o‘yinni boshlab berdi.
1'
O‘yinning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
01:54
Bugungi o‘yinni bosh hakam Ilgiz Tantashev boshqarib boradi.
ParagvayFransiyaJahon chempionatiMatnli translyatsiyaKilian MbappeXulio Ensiso
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Paragvay va Fransiya o‘yini uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiParagvay va Fransiya o‘yini uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiBugun, 01:41Lionel Messi va Kabo-Verde darvozaboni oʻrtasidagi kutilmagan muloqot tafsilotlari maʻlum boʻldiLionel Messi va Kabo-Verde darvozaboni oʻrtasidagi kutilmagan muloqot tafsilotlari maʻlum boʻldiBugun, 01:32Unahi Kanadaga qarshi bahsning eng yaxshi o‘yinchisi bo‘ldiUnahi Kanadaga qarshi bahsning eng yaxshi o‘yinchisi bo‘ldiBugun, 00:42Atletiko Madrid Morten Hjulmand transferi boʻyicha yakuniy taklifni tayyorlamoqdaAtletiko Madrid Morten Hjulmand transferi boʻyicha yakuniy taklifni tayyorlamoqdaBugun, 00:16JCH-2026. Marokash Kanadani tor-mor etib, chorak finalga chiqdiJCH-2026. Marokash Kanadani tor-mor etib, chorak finalga chiqdiBugun, 00:08«Real» nega Enso Fernandes transferidan voz kechdi?«Real» nega Enso Fernandes transferidan voz kechdi?Bugun, 00:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi