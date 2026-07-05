Paragvay va Fransiya bahsini saytimizda jonli kuzating
Paragvay va Fransiya terma jamoalari Jahon chempionati 1/8 finalida chorak final yo‘llanmasi uchun maydonga tushadi. Bahs bugun soat 02:00 da start oladi.
Fransiya uchrashuv favoriti sifatida qaralmoqda, ammo Paragvayning zich himoyasi va qarshi hujumlari raqib uchun jiddiy muammo tug‘dirishi mumkin.
Saytimizda o‘yinning barcha muhim lahzalari jonli tarzda yoritiladi. Gollar, xavfli hujumlar, jarima zarbalari, almashtirishlar va kartochkalar haqida tezkor ma’lumot berib boriladi.
Matnli translyatsiyani ushbu sahifa orqali kuzatish mumkin.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jonli reportaj● JONLI
31'
Lyuka Din (Fransiya) Kilian Mbappeni topmoqchi bo‘ldi, ammo uzatmaga juda ko‘p kuch ishlatdi va imkoniyat boy berildi.
29'
Usman Dembele (Fransiya) amalga oshirgan uzatma sheriklaridan birortasiga yetib bormadi.
28'
Diyego Gomes (Paragvay) to‘pni kuzatib turdi va jarima maydonchasi chegarasida vole (havodan kelgan to‘pga zarba) ijro etdi, ammo to‘p o‘ng ustundan ancha uzoqroqdan o‘tib ketdi.
28'
Junior Alonso (Paragvay) uzoq masofadan darvoza tomon zarba berdi, biroq uning urinishi himoyachilardan biri tomonidan to‘sib qolindi.
28'
Migel Almiron (Paragvay) jarima maydonchasi ichiga balandlatib to‘p uzatdi. Ammo, uning baxtiga qarshi, raqib himoyasi to‘pni bemalol egallab oldi va uzatmani to‘xtatdi.
23'
Burchak zarbasidan keyingi vaziyat samarasiz yakunlandi, chunki Usman Dembele (Fransiya) to‘pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi.
24'
Bosh hakam o‘yin sur’atini biroz pasaytirish (salqinlanish) uchun tanaffus e’lon qildi.
22'
Manu Kone (Fransiya) jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi, ammo uning urinishi himoyachi tomonidan to‘sib qolindi. Fransiya burchak zarbasini amalga oshiradi.
22'
Usman Dembelening (Fransiya) burchak zarbasidan so‘ng uzatgan to‘pini himoyachilar bartaraf etishdi.
19'
Bredli Barkola (Fransiya) bosh hakam tomonidan ogohlantirildi (sariq kartochka oldi).
18'
Maykl Olise (Fransiya) burchak zarbasini qisqa uzatma bilan o‘yinga kiritdi.
18'
Maykl Olise (Fransiya) pas berishga urindi, ammo to‘p to‘sib qolindi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va burchak zarbasi belgilandi. Fransiya hujumni davom ettiradi.
16'
Lyuka Din (Fransiya) jarima maydonchasi ichiga to‘p uzatdi, ammo u to‘g‘ri Orlando Gilga qarab yo‘naldi va darvozabon to‘pni egallab oldi.
13'
Paragvay tomonidan o‘rta masofadan amalga oshirilgan jarima zarbasidan keyingi uzatmani himoyachilardan biri ushlab qoldi.
12'
Ilgiz Tantashev Manu Kone (Fransiya) raqibining oyog‘iga zarba bergani uchun hushtak chaldi.
11'
Usman Dembele (Fransiya) himoyachilar orasidan to‘pni o‘tkazib yubormoqchi bo‘ldi, ammo sheriklaridan hech birini topa olmadi.
10'
Usman Dembele (Fransiya) to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo himoyachi hushyorlik ko‘rsatib, to‘pni xavfsiz hududga chiqarib yubordi.
7'
Usman Dembelening (Fransiya) xavfli ko‘ringan burchak zarbasi himoyachilar tomonidan xavfsiz hududga chiqarib yuborildi.
7'
Lyuka Din (Fransiya) jarima maydonchasi tashqarisidan sherigini topishga urindi, ammo raqib himoyasi tezkorlik ko‘rsatib, hujumni to‘xtatdi. Fransiya burchak zarbasiga ega bo‘ldi.
6'
Usman Dembele (Fransiya) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatma amalga oshirdi. Shunga qaramay, raqib himoyachisi hushyorlik ko‘rsatib, xavfni bartaraf etdi va to‘pni chiroyli tarzda uzoqlashtirdi.
4'
Maykl Olise (Fransiya) to‘pni jarima maydonchasi ichiga yetkazib berdi, ammo himoyachilardan biri hushyorlik ko‘rsatib, to‘pni uzoqlashtirdi.
2'
Adriyen Raboning (Fransiya) uzatmasi jarima maydonchasiga yetib bormadi, himoyachilar to‘pni xavfsiz hududga chiqarib yuborishdi.
1'
Usman Dembele (Fransiya) to‘pni Kilian Mbappega uzatdi, ammo Mbappe jarima maydonchasi ichida raqibini ortda qoldira olmadi.
1'
Fransiya o‘yinni boshlab berdi.
1'
O‘yinning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
01:54
Bugungi o‘yinni bosh hakam Ilgiz Tantashev boshqarib boradi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…