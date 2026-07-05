Desham Paragvayga qarshi o‘yin nega qiyin kechganini aytdi

·1·Sport
Desham Paragvayga qarshi o‘yin nega qiyin kechganini aytdi

Fransiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Didiye Desham 2026 yilgi jahon chempionati 1/8 finalida Paragvay ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin uchrashuv haqida fikr bildirdi.

Fransuzlar raqibini 1:0 hisobida mag‘lub etgan bo‘lsa-da, Desham bellashuv oson kechmaganini tan oldi.

«Ular barcha imkoniyatlardan foydalanishdi»

Deshamning aytishicha, Paragvay uchrashuv davomida taktik jihatdan o‘z imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalangan.

«Uchrashuv oson kechmadi. Ular taktik jihatdan barcha imkoniyatlardan foydalanishdi», — dedi mutaxassis.

Fransiya bosh murabbiyi raqibning asosiy e’tiborni himoyaga qaratganini ham alohida ta’kidladi.

Desham Paragvay futboliga baho berdi

Fransuz mutaxassisi Paragvay namoyish etgan futbol tomoshabop bo‘lmaganini aytdi. Biroq u raqibning himoyadagi harakatlarini yuqori baholadi.

«Bu muxlislarni stadionga jalb qiladigan futbol emas. Lekin ular himoyada juda yaxshi o‘ynashdi», — dedi Desham.

Uning so‘zlariga ko‘ra, Janubiy Amerika terma jamoalariga qarshi bahslar doimo murakkab kechadi.

Endi raqib — Marokash

Fransiya Paragvayni mag‘lub etib, jahon chempionatining chorakfinaliga yo‘llanma oldi.

Endilikda Didiye Desham shogirdlari yarimfinal yo‘llanmasi uchun Marokash milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe goli Fransiyani chorak finalga olib chiqdi: Paragvay qarshiligi sindirildiKylian Mbappe goli Fransiyani chorak finalga olib chiqdi: Paragvay qarshiligi sindirildiBugun, 04:11Fransiya Paragvayni yengib, chorak finalga yo‘l oldiFransiya Paragvayni yengib, chorak finalga yo‘l oldiBugun, 04:07Mbappe Fransiyani chorakfinalga olib chiqdiMbappe Fransiyani chorakfinalga olib chiqdiBugun, 04:06Rustam Ashurmatov: «Bunday tantanani qabul qilish qiyin bo‘ldi»Rustam Ashurmatov: «Bunday tantanani qabul qilish qiyin bo‘ldi»Bugun, 04:00Marokash yana chorakfinalda: Afrika jamoasi tarix yozmoqdaMarokash yana chorakfinalda: Afrika jamoasi tarix yozmoqdaBugun, 03:56Eldor Shomurodov «Istanbul Bashakshehir» bilan 2028 yilgacha qoladiEldor Shomurodov «Istanbul Bashakshehir» bilan 2028 yilgacha qoladiBugun, 03:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi