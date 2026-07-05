Desham Paragvayga qarshi o‘yin nega qiyin kechganini aytdi
Fransiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Didiye Desham 2026 yilgi jahon chempionati 1/8 finalida Paragvay ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin uchrashuv haqida fikr bildirdi.
Fransuzlar raqibini 1:0 hisobida mag‘lub etgan bo‘lsa-da, Desham bellashuv oson kechmaganini tan oldi.
«Ular barcha imkoniyatlardan foydalanishdi»
Deshamning aytishicha, Paragvay uchrashuv davomida taktik jihatdan o‘z imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalangan.
«Uchrashuv oson kechmadi. Ular taktik jihatdan barcha imkoniyatlardan foydalanishdi», — dedi mutaxassis.
Fransiya bosh murabbiyi raqibning asosiy e’tiborni himoyaga qaratganini ham alohida ta’kidladi.
Desham Paragvay futboliga baho berdi
Fransuz mutaxassisi Paragvay namoyish etgan futbol tomoshabop bo‘lmaganini aytdi. Biroq u raqibning himoyadagi harakatlarini yuqori baholadi.
«Bu muxlislarni stadionga jalb qiladigan futbol emas. Lekin ular himoyada juda yaxshi o‘ynashdi», — dedi Desham.
Uning so‘zlariga ko‘ra, Janubiy Amerika terma jamoalariga qarshi bahslar doimo murakkab kechadi.
Endi raqib — Marokash
Fransiya Paragvayni mag‘lub etib, jahon chempionatining chorakfinaliga yo‘llanma oldi.
Endilikda Didiye Desham shogirdlari yarimfinal yo‘llanmasi uchun Marokash milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
…