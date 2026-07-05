Marokash terma jamoasi 34 o‘yindan beri mag‘lubiyat nimaligini bilmayapti

·0·Sport
Marokash terma jamoasi 34 o‘yindan beri mag‘lubiyat nimaligini bilmayapti

Marokash milliy jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatidagi ishonchli yurishini davom ettirmoqda. Afrika vakili nafaqat chorakfinalga chiqdi, balki mag‘lubiyatsiz seriyasini ham 34 ta uchrashuvga yetkazdi.

Endi bu kuchli seriyani Fransiya sinovdan o‘tkazadi.

Kanadaga qarshi ishonchli g‘alaba

Jahon chempionati 1/8 final bosqichida Marokash Kanada milliy jamoasiga qarshi maydonga tushdi.

Uchrashuv afrikaliklarning to‘liq ustunligi ostida o‘tib, 3:0 hisobidagi yirik g‘alaba bilan yakunlandi. Shu tariqa, Marokash mundialning chorakfinaliga yo‘llanma oldi.

34 o‘yin, 29 g‘alaba

Marokash milliy jamoasi ketma-ket 34 ta uchrashuvdan beri mag‘lubiyatga uchramayapti.

Ushbu davr mobaynida jamoa:

  • 29 ta g‘alaba qozondi;

  • 5 marta durang o‘ynadi;

  • birorta ham rasmiy mag‘lubiyat qayd etmadi.

Bu natija Marokashni hozirgi kunda dunyodagi eng barqaror terma jamoalardan biriga aylantirdi.

So‘nggi mag‘lubiyat qachon bo‘lgan?

Marokashning so‘nggi mag‘lubiyati 2025 yil yozida Keniyaga qarshi o‘yinda qayd etilgan. O‘shanda afrikaliklar 0:1 hisobida imkoniyatni boy bergan edi.

Shuningdek, jamoa qishda Afrika millatlar kubogi finalida Senegalga yutqazgan. Biroq keyinchalik Senegalga texnik mag‘lubiyat yozilgani sababli ushbu natija Marokashning rasmiy mag‘lubiyatsiz seriyasiga ta’sir qilmagan.

Endi navbat Fransiyaga

Marokash jahon chempionati chorakfinalida Fransiya milliy jamoasiga qarshi bahs olib boradi.

Bir tomonda — 34 o‘yindan beri yutqazmayotgan Marokash, ikkinchi tomonda esa Kilian Mbappe yetakchiligidagi Fransiya. Qisqasi, bu bahsda statistika ham, yulduzlar ham yetarli — endi gap maydonda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe: «Biz ham qo‘pol futbol o‘ynay olamiz»Kilian Mbappe: «Biz ham qo‘pol futbol o‘ynay olamiz»Bugun, 10:05Desham Paragvayga qarshi o‘yin nega qiyin kechganini aytdiDesham Paragvayga qarshi o‘yin nega qiyin kechganini aytdiBugun, 10:03Kylian Mbappe goli Fransiyani chorak finalga olib chiqdi: Paragvay qarshiligi sindirildiKylian Mbappe goli Fransiyani chorak finalga olib chiqdi: Paragvay qarshiligi sindirildiBugun, 04:11Fransiya Paragvayni yengib, chorak finalga yo‘l oldiFransiya Paragvayni yengib, chorak finalga yo‘l oldiBugun, 04:07Mbappe Fransiyani chorakfinalga olib chiqdiMbappe Fransiyani chorakfinalga olib chiqdiBugun, 04:06Rustam Ashurmatov: «Bunday tantanani qabul qilish qiyin bo‘ldi»Rustam Ashurmatov: «Bunday tantanani qabul qilish qiyin bo‘ldi»Bugun, 04:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi