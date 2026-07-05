Marokash terma jamoasi 34 o‘yindan beri mag‘lubiyat nimaligini bilmayapti
Marokash milliy jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatidagi ishonchli yurishini davom ettirmoqda. Afrika vakili nafaqat chorakfinalga chiqdi, balki mag‘lubiyatsiz seriyasini ham 34 ta uchrashuvga yetkazdi.
Endi bu kuchli seriyani Fransiya sinovdan o‘tkazadi.
Kanadaga qarshi ishonchli g‘alaba
Jahon chempionati 1/8 final bosqichida Marokash Kanada milliy jamoasiga qarshi maydonga tushdi.
Uchrashuv afrikaliklarning to‘liq ustunligi ostida o‘tib, 3:0 hisobidagi yirik g‘alaba bilan yakunlandi. Shu tariqa, Marokash mundialning chorakfinaliga yo‘llanma oldi.
34 o‘yin, 29 g‘alaba
Marokash milliy jamoasi ketma-ket 34 ta uchrashuvdan beri mag‘lubiyatga uchramayapti.
Ushbu davr mobaynida jamoa:
29 ta g‘alaba qozondi;
5 marta durang o‘ynadi;
birorta ham rasmiy mag‘lubiyat qayd etmadi.
Bu natija Marokashni hozirgi kunda dunyodagi eng barqaror terma jamoalardan biriga aylantirdi.
So‘nggi mag‘lubiyat qachon bo‘lgan?
Marokashning so‘nggi mag‘lubiyati 2025 yil yozida Keniyaga qarshi o‘yinda qayd etilgan. O‘shanda afrikaliklar 0:1 hisobida imkoniyatni boy bergan edi.
Shuningdek, jamoa qishda Afrika millatlar kubogi finalida Senegalga yutqazgan. Biroq keyinchalik Senegalga texnik mag‘lubiyat yozilgani sababli ushbu natija Marokashning rasmiy mag‘lubiyatsiz seriyasiga ta’sir qilmagan.
Endi navbat Fransiyaga
Marokash jahon chempionati chorakfinalida Fransiya milliy jamoasiga qarshi bahs olib boradi.
Bir tomonda — 34 o‘yindan beri yutqazmayotgan Marokash, ikkinchi tomonda esa Kilian Mbappe yetakchiligidagi Fransiya. Qisqasi, bu bahsda statistika ham, yulduzlar ham yetarli — endi gap maydonda.
…