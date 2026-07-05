Karlo Anchelotti Norvegiyaga qarshi o‘yin oldidan ogohlantirdi

·3·Sport
Karlo Anchelotti Norvegiyaga qarshi o‘yin oldidan ogohlantirdi

Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti 2026 yilgi jahon chempionati 1/8 finalida Norvegiyaga qarshi kechadigan bahs oldidan raqibning kuchli jihatlarini sanab o‘tdi.

Italiyalik mutaxassisning ta’kidlashicha, Braziliya chorakfinalga chiqish uchun turnirdagi eng yaxshi o‘yinini ko‘rsatishi kerak.

«Norvegiya — juda kuchli raqib»

Anchelotti Norvegiyani yaxshi shakllangan va yuqori mahoratga ega jamoa sifatida baholadi.

«Norvegiya — juda kuchli raqib. Bu yaxshi shakllangan, yuqori mahoratga va a’lo darajadagi o‘yin uslubiga ega jamoa», — dedi mutaxassis.

Uning fikricha, norvegiyaliklar nafaqat hujumda xavfli, balki himoya va hujum o‘rtasidagi muvozanatni ham yaxshi saqlaydi.

Norvegiya markazi Braziliya uchun asosiy xavf

Braziliya bosh murabbiyi raqibning maydon markazidagi harakatlariga alohida e’tibor qaratdi.

«Norvegiya hujumkor futbol o‘ynaydi. Shuning uchun ularga qarshi tezkor qarshi hujumlar tashkil etish juda qiyin. Ayniqsa, ularning markazi juda samarali harakat qiladi», — dedi Anchelotti.

Bu esa Braziliya futbolchilaridan yuqori intizom, tezkor qarorlar va imkoniyatlardan unumli foydalanishni talab qiladi.

«Eng yaxshi futbolimizni ko‘rsatish vaqti keldi»

Anchelotti jamoasidan hal qiluvchi uchrashuvda maksimal darajadagi o‘yinni kutmoqda.

«Biz eng yaxshi futbolimizni namoyish etishimiz kerak. Menimcha, hozir aynan shuni amalga oshirish vaqti keldi», — dedi u.

Braziliya guruh bosqichida Yaponiyani 2:1 hisobida mag‘lub etgan edi. Murabbiyning aytishicha, ushbu qiyin g‘alaba jamoaning o‘ziga bo‘lgan ishonchini yanada oshirgan.

«Yaponiyaga qarshi og‘ir o‘yindan keyin o‘zimizga bo‘lgan ishonchimiz yanada oshdi. Biz yanada kuchayishni istaymiz va har qanday vaziyatga tayyormiz», — dedi Anchelotti.

Braziliya — Norvegiya o‘yini qachon?

2026 yilgi jahon chempionati 1/8 finali doirasidagi Braziliya va Norvegiya uchrashuvi 5 iyuldan 6 iyulga o‘tar kechasi bo‘lib o‘tadi.

Bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da start oladi. G‘olib jamoa mundial chorakfinaliga yo‘llanma oladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marokash terma jamoasi 34 o‘yindan beri mag‘lubiyat nimaligini bilmayaptiMarokash terma jamoasi 34 o‘yindan beri mag‘lubiyat nimaligini bilmayaptiBugun, 10:08Kilian Mbappe: «Biz ham qo‘pol futbol o‘ynay olamiz»Kilian Mbappe: «Biz ham qo‘pol futbol o‘ynay olamiz»Bugun, 10:05Desham Paragvayga qarshi o‘yin nega qiyin kechganini aytdiDesham Paragvayga qarshi o‘yin nega qiyin kechganini aytdiBugun, 10:03Kylian Mbappe goli Fransiyani chorak finalga olib chiqdi: Paragvay qarshiligi sindirildiKylian Mbappe goli Fransiyani chorak finalga olib chiqdi: Paragvay qarshiligi sindirildiBugun, 04:11Fransiya Paragvayni yengib, chorak finalga yo‘l oldiFransiya Paragvayni yengib, chorak finalga yo‘l oldiBugun, 04:07Mbappe Fransiyani chorakfinalga olib chiqdiMbappe Fransiyani chorakfinalga olib chiqdiBugun, 04:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi