Karlo Anchelotti Norvegiyaga qarshi o‘yin oldidan ogohlantirdi
Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti 2026 yilgi jahon chempionati 1/8 finalida Norvegiyaga qarshi kechadigan bahs oldidan raqibning kuchli jihatlarini sanab o‘tdi.
Italiyalik mutaxassisning ta’kidlashicha, Braziliya chorakfinalga chiqish uchun turnirdagi eng yaxshi o‘yinini ko‘rsatishi kerak.
«Norvegiya — juda kuchli raqib»
Anchelotti Norvegiyani yaxshi shakllangan va yuqori mahoratga ega jamoa sifatida baholadi.
«Norvegiya — juda kuchli raqib. Bu yaxshi shakllangan, yuqori mahoratga va a’lo darajadagi o‘yin uslubiga ega jamoa», — dedi mutaxassis.
Uning fikricha, norvegiyaliklar nafaqat hujumda xavfli, balki himoya va hujum o‘rtasidagi muvozanatni ham yaxshi saqlaydi.
Norvegiya markazi Braziliya uchun asosiy xavf
Braziliya bosh murabbiyi raqibning maydon markazidagi harakatlariga alohida e’tibor qaratdi.
«Norvegiya hujumkor futbol o‘ynaydi. Shuning uchun ularga qarshi tezkor qarshi hujumlar tashkil etish juda qiyin. Ayniqsa, ularning markazi juda samarali harakat qiladi», — dedi Anchelotti.
Bu esa Braziliya futbolchilaridan yuqori intizom, tezkor qarorlar va imkoniyatlardan unumli foydalanishni talab qiladi.
«Eng yaxshi futbolimizni ko‘rsatish vaqti keldi»
Anchelotti jamoasidan hal qiluvchi uchrashuvda maksimal darajadagi o‘yinni kutmoqda.
«Biz eng yaxshi futbolimizni namoyish etishimiz kerak. Menimcha, hozir aynan shuni amalga oshirish vaqti keldi», — dedi u.
Braziliya guruh bosqichida Yaponiyani 2:1 hisobida mag‘lub etgan edi. Murabbiyning aytishicha, ushbu qiyin g‘alaba jamoaning o‘ziga bo‘lgan ishonchini yanada oshirgan.
«Yaponiyaga qarshi og‘ir o‘yindan keyin o‘zimizga bo‘lgan ishonchimiz yanada oshdi. Biz yanada kuchayishni istaymiz va har qanday vaziyatga tayyormiz», — dedi Anchelotti.
Braziliya — Norvegiya o‘yini qachon?
2026 yilgi jahon chempionati 1/8 finali doirasidagi Braziliya va Norvegiya uchrashuvi 5 iyuldan 6 iyulga o‘tar kechasi bo‘lib o‘tadi.
Bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da start oladi. G‘olib jamoa mundial chorakfinaliga yo‘llanma oladi.
…