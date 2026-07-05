Kilian Mbappe: «Biz ham qo‘pol futbol o‘ynay olamiz»

·0·Sport
Kilian Mbappe: «Biz ham qo‘pol futbol o‘ynay olamiz»

Fransiya milliy jamoasi hujumchisi Kilian Mbappe 2026 yilgi jahon chempionati 1/8 finalida Paragvay ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin keskin fikrlar bildirdi.

Uchrashuvdagi yagona golni penaltidan urgan futbolchi Fransiya faqat chiroyli va hujumkor futbol bilan cheklanib qolmasligini ta’kidladi.

Mbappe yana hal qiluvchi figuraga aylandi

Fransiya Paragvayni 1:0 hisobida mag‘lub etib, jahon chempionatining chorakfinaliga yo‘llanma oldi.

Bellashuvdagi yagona gol 70-daqiqada kiritildi. Belgilangan penaltini aniq amalga oshirgan Kilian Mbappe jamoasiga muhim g‘alabani taqdim etdi.

«Toza futboldan chekinishga ham tayyormiz»

Mbappening aytishicha, Fransiya zarur vaziyatda o‘yin uslubini o‘zgartirib, raqibning keskin futboliga moslasha oladi.

«Agar toza futboldan chekinishga to‘g‘ri kelsa, biz bunga ham tayyormiz. Jamoamiz faqat hujumkor futbol bilan cheklanmasligini ko‘rsatdik», — dedi Mbappe.

Hujumchi Paragvay Fransiyadan faqat chiroyli kombinatsiyalar va tomoshabop futbol kutganini ham ta’kidladi.

«Biz ham qo‘pol va keskin o‘ynay olamiz»

Mbappe raqib futbolchilari fransuzlarni hissiyotga berilishga majbur qilishga uringanini aytdi.

«Paragvayliklar bizni maydonga smokingda chiqib, chiroyli kombinatsiyalar uyushtirish uchun keladi, deb o‘ylashgandi. Lekin biz ham qo‘pol va keskin futbol o‘ynay olamiz», — dedi u.

Futbolchining so‘zlariga ko‘ra, Paragvay vakillari Fransiya futbolchilarining jahlini chiqarishga harakat qilgan, ammo bu taktika ham ish bermagan.

«Ular bizning jahlimizni chiqarishga urindi, ammo bu borada ham biz ustun keldik», — dedi Mbappe The Touchline nashriga bergan intervyusida.

Chorakfinalda raqib — Marokash

Fransiya Paragvay to‘sig‘idan o‘tgach, endi jahon chempionatining chorakfinalida Marokash milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Ushbu bahsda ham Mbappe fransuzlarning asosiy umidi bo‘lib qoladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Desham Paragvayga qarshi o‘yin nega qiyin kechganini aytdiDesham Paragvayga qarshi o‘yin nega qiyin kechganini aytdiBugun, 10:03Kylian Mbappe goli Fransiyani chorak finalga olib chiqdi: Paragvay qarshiligi sindirildiKylian Mbappe goli Fransiyani chorak finalga olib chiqdi: Paragvay qarshiligi sindirildiBugun, 04:11Fransiya Paragvayni yengib, chorak finalga yo‘l oldiFransiya Paragvayni yengib, chorak finalga yo‘l oldiBugun, 04:07Mbappe Fransiyani chorakfinalga olib chiqdiMbappe Fransiyani chorakfinalga olib chiqdiBugun, 04:06Rustam Ashurmatov: «Bunday tantanani qabul qilish qiyin bo‘ldi»Rustam Ashurmatov: «Bunday tantanani qabul qilish qiyin bo‘ldi»Bugun, 04:00Marokash yana chorakfinalda: Afrika jamoasi tarix yozmoqdaMarokash yana chorakfinalda: Afrika jamoasi tarix yozmoqdaBugun, 03:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi