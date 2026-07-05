Kilian Mbappe: «Biz ham qo‘pol futbol o‘ynay olamiz»
Fransiya milliy jamoasi hujumchisi Kilian Mbappe 2026 yilgi jahon chempionati 1/8 finalida Paragvay ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin keskin fikrlar bildirdi.
Uchrashuvdagi yagona golni penaltidan urgan futbolchi Fransiya faqat chiroyli va hujumkor futbol bilan cheklanib qolmasligini ta’kidladi.
Mbappe yana hal qiluvchi figuraga aylandi
Fransiya Paragvayni 1:0 hisobida mag‘lub etib, jahon chempionatining chorakfinaliga yo‘llanma oldi.
Bellashuvdagi yagona gol 70-daqiqada kiritildi. Belgilangan penaltini aniq amalga oshirgan Kilian Mbappe jamoasiga muhim g‘alabani taqdim etdi.
«Toza futboldan chekinishga ham tayyormiz»
Mbappening aytishicha, Fransiya zarur vaziyatda o‘yin uslubini o‘zgartirib, raqibning keskin futboliga moslasha oladi.
«Agar toza futboldan chekinishga to‘g‘ri kelsa, biz bunga ham tayyormiz. Jamoamiz faqat hujumkor futbol bilan cheklanmasligini ko‘rsatdik», — dedi Mbappe.
Hujumchi Paragvay Fransiyadan faqat chiroyli kombinatsiyalar va tomoshabop futbol kutganini ham ta’kidladi.
«Biz ham qo‘pol va keskin o‘ynay olamiz»
Mbappe raqib futbolchilari fransuzlarni hissiyotga berilishga majbur qilishga uringanini aytdi.
«Paragvayliklar bizni maydonga smokingda chiqib, chiroyli kombinatsiyalar uyushtirish uchun keladi, deb o‘ylashgandi. Lekin biz ham qo‘pol va keskin futbol o‘ynay olamiz», — dedi u.
Futbolchining so‘zlariga ko‘ra, Paragvay vakillari Fransiya futbolchilarining jahlini chiqarishga harakat qilgan, ammo bu taktika ham ish bermagan.
«Ular bizning jahlimizni chiqarishga urindi, ammo bu borada ham biz ustun keldik», — dedi Mbappe The Touchline nashriga bergan intervyusida.
Chorakfinalda raqib — Marokash
Fransiya Paragvay to‘sig‘idan o‘tgach, endi jahon chempionatining chorakfinalida Marokash milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Ushbu bahsda ham Mbappe fransuzlarning asosiy umidi bo‘lib qoladi.
…