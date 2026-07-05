Eduard Mor kechagi o‘yin haqida: «Paragvay futbol o‘ynamadi»...
Moskva «Spartak» klubi sobiq futbolchisi Eduard Mor Jahon chempionati 1/8 finalida Paragvayning Fransiyaga qarshi namoyish etgan o‘yinini keskin tanqid qildi.
Mutaxassisning fikricha, paragvayliklar futbol o‘ynash o‘rniga raqibga nisbatan qo‘pol harakatlarni tanlagan, hakam Ilgiz Tantashev esa uchrashuv nazoratini vaqtida qo‘lga ola olmagan.
Fransiyani Mbappening penaltisi qutqardi
Filadelfiya shahrida o‘tkazilgan uchrashuv Fransiyaning 1:0 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi.
Bellashuvdagi yagona golni Kilian Mbappe penaltidan kiritdi. O‘zbekistonlik hakam Ilgiz Tantashev jarima zarbasini dastlab belgilamadi, ammo vaziyat videotakror orqali ko‘rib chiqilgach, Fransiya foydasiga penalti tayinladi.
Mbappe imkoniyatdan unumli foydalanib, jamoasini chorakfinalga olib chiqdi.
«Bunday qo‘pollikni oqlab bo‘lmaydi»
Eduard Mor Fransiya va Marokashning chorakfinalga chiqishi kutilgan natija bo‘lganini aytdi. Biroq uni Paragvayning o‘yin uslubi qattiq ranjitgan.
«Paragvay terma jamoasining mutlaqo qo‘pol va odobsiz o‘yinini oqlab bo‘lmaydi. O‘zim ham maydonda jinoyatchilik darajasidagi qo‘polliklar bo‘lgan o‘yinlarda qatnashganman. Seni urishadi, tepishadi va yana qayta-qayta urishadi», — dedi Mor.
Uning ta’kidlashicha, jahon chempionati butun dunyo tomosha qiladigan musobaqa bo‘lgani uchun bunday harakatlar mutlaqo qabul qilib bo‘lmaydi.
Tantashev ham tanqid ostida qoldi
Sobiq futbolchi paragvayliklar to‘p bilan ham, to‘psiz ham raqiblariga nisbatan qo‘pol harakat qilganini ta’kidladi.
«Bu chempionatda bunday manzarani hali ko‘rmagandim. Hakam Ilgiz Tantashev o‘yin nazoratini qo‘ldan boy berdi va nimagadir paragvayliklarga sariq kartochka berishga shoshilmadi», — dedi u.
Morning fikricha, hakam uchrashuv boshidanoq qo‘polliklarni kartochkalar bilan to‘xtatishi kerak edi. Ammo bu amalga oshmagani sababli maydonda haqiqiy futbol emas, doimiy to‘qnashuvlar ko‘paygan.
«Umuman olganda, bu Jahon chempionatidagi hakamlik menga yoqyapti. Lekin aynan shu o‘yinda ogohlantirishlarni vaqtida berish kerak edi. Natijada biz futbol ko‘rmadik. Paragvayliklar futbol o‘ynamadi», — dedi Mor.
Fransuzlar provokatsiyaga uchmadi
Eduard Mor Fransiya futbolchilari raqibning harakatlariga javob qaytarib, provokatsiyalarga berilib ketmaganini ham alohida ta’kidladi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, bunday keskin uchrashuvning jiddiy jarohatlarsiz yakunlangani eng yaxshi xabar bo‘lgan.
Shu bosqichning boshqa uchrashuvida Marokash Kanada ustidan 3:0 hisobida g‘alaba qozondi.
9 iyul kuni Fransiya va Marokash milliy jamoalari Jahon chempionati chorakfinalida o‘zaro to‘qnash keladi.
Sizningcha, Tantashev Paragvay futbolchilariga ko‘proq kartochka ko‘rsatishi kerakmidi?
…