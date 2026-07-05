Eduard Mor kechagi o‘yin haqida: «Paragvay futbol o‘ynamadi»...

·111·Sport
Eduard Mor kechagi o‘yin haqida: «Paragvay futbol o‘ynamadi»...

Moskva «Spartak» klubi sobiq futbolchisi Eduard Mor Jahon chempionati 1/8 finalida Paragvayning Fransiyaga qarshi namoyish etgan o‘yinini keskin tanqid qildi.

Mutaxassisning fikricha, paragvayliklar futbol o‘ynash o‘rniga raqibga nisbatan qo‘pol harakatlarni tanlagan, hakam Ilgiz Tantashev esa uchrashuv nazoratini vaqtida qo‘lga ola olmagan.

Fransiyani Mbappening penaltisi qutqardi

Filadelfiya shahrida o‘tkazilgan uchrashuv Fransiyaning 1:0 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi.

Bellashuvdagi yagona golni Kilian Mbappe penaltidan kiritdi. O‘zbekistonlik hakam Ilgiz Tantashev jarima zarbasini dastlab belgilamadi, ammo vaziyat videotakror orqali ko‘rib chiqilgach, Fransiya foydasiga penalti tayinladi.

Mbappe imkoniyatdan unumli foydalanib, jamoasini chorakfinalga olib chiqdi.

«Bunday qo‘pollikni oqlab bo‘lmaydi»

Eduard Mor Fransiya va Marokashning chorakfinalga chiqishi kutilgan natija bo‘lganini aytdi. Biroq uni Paragvayning o‘yin uslubi qattiq ranjitgan.

«Paragvay terma jamoasining mutlaqo qo‘pol va odobsiz o‘yinini oqlab bo‘lmaydi. O‘zim ham maydonda jinoyatchilik darajasidagi qo‘polliklar bo‘lgan o‘yinlarda qatnashganman. Seni urishadi, tepishadi va yana qayta-qayta urishadi», — dedi Mor.

Uning ta’kidlashicha, jahon chempionati butun dunyo tomosha qiladigan musobaqa bo‘lgani uchun bunday harakatlar mutlaqo qabul qilib bo‘lmaydi.

Tantashev ham tanqid ostida qoldi

Sobiq futbolchi paragvayliklar to‘p bilan ham, to‘psiz ham raqiblariga nisbatan qo‘pol harakat qilganini ta’kidladi.

«Bu chempionatda bunday manzarani hali ko‘rmagandim. Hakam Ilgiz Tantashev o‘yin nazoratini qo‘ldan boy berdi va nimagadir paragvayliklarga sariq kartochka berishga shoshilmadi», — dedi u.

Morning fikricha, hakam uchrashuv boshidanoq qo‘polliklarni kartochkalar bilan to‘xtatishi kerak edi. Ammo bu amalga oshmagani sababli maydonda haqiqiy futbol emas, doimiy to‘qnashuvlar ko‘paygan.

«Umuman olganda, bu Jahon chempionatidagi hakamlik menga yoqyapti. Lekin aynan shu o‘yinda ogohlantirishlarni vaqtida berish kerak edi. Natijada biz futbol ko‘rmadik. Paragvayliklar futbol o‘ynamadi», — dedi Mor.

Fransuzlar provokatsiyaga uchmadi

Eduard Mor Fransiya futbolchilari raqibning harakatlariga javob qaytarib, provokatsiyalarga berilib ketmaganini ham alohida ta’kidladi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, bunday keskin uchrashuvning jiddiy jarohatlarsiz yakunlangani eng yaxshi xabar bo‘lgan.

Shu bosqichning boshqa uchrashuvida Marokash Kanada ustidan 3:0 hisobida g‘alaba qozondi.

9 iyul kuni Fransiya va Marokash milliy jamoalari Jahon chempionati chorakfinalida o‘zaro to‘qnash keladi.

Sizningcha, Tantashev Paragvay futbolchilariga ko‘proq kartochka ko‘rsatishi kerakmidi?

ParaguyFrantsiyaKilian MbappeIlgiz TantashevFiladelfiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe JCH-2026 pley-offida yangi rekord o‘rnatdi...Kilian Mbappe JCH-2026 pley-offida yangi rekord o‘rnatdi...Bugun, 11:00Karlo Anchelotti Norvegiyaga qarshi o‘yin oldidan ogohlantirdiKarlo Anchelotti Norvegiyaga qarshi o‘yin oldidan ogohlantirdiBugun, 10:12Marokash terma jamoasi 34 o‘yindan beri mag‘lubiyat nimaligini bilmayaptiMarokash terma jamoasi 34 o‘yindan beri mag‘lubiyat nimaligini bilmayaptiBugun, 10:08Kilian Mbappe: «Biz ham qo‘pol futbol o‘ynay olamiz»Kilian Mbappe: «Biz ham qo‘pol futbol o‘ynay olamiz»Bugun, 10:05Desham Paragvayga qarshi o‘yin nega qiyin kechganini aytdiDesham Paragvayga qarshi o‘yin nega qiyin kechganini aytdiBugun, 10:03Kylian Mbappe goli Fransiyani chorak finalga olib chiqdi: Paragvay qarshiligi sindirildiKylian Mbappe goli Fransiyani chorak finalga olib chiqdi: Paragvay qarshiligi sindirildiBugun, 04:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi