Nega Mojtaba Xomanaiy otasining dafn marosimiga kelmadi?

·86·Dunyo
Nega Mojtaba Xomanaiy otasining dafn marosimiga kelmadi?

Eronda marhum oliy rahnamo Oyatulloh Ali Xomanaiy bilan vidolashuv marosimlari davom etayotgan bir paytda, uning o‘g‘li va amaldagi oliy rahnamo Mojtaba Xomanaiyning marosimda ko‘rinish bermagani keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

The New York Times nashrining yozishicha, 5 iyul kuni Tehronda Ali Xomanaiy uchun janoza namozi o‘qilishi rejalashtirilgan bo‘lib, vidolashuv marosimlari mamlakatning bir nechta shaharlarida 9 iyulgacha davom etadi. Biroq shu vaqtga qadar Mojtaba Xomanaiy omma oldida namoyon bo‘lmagan.

Dafn marosimini tashkil etish qo‘mitasi rahbari Akbar Purjamshidiyon avvalroq Mojtabaning marosimda qatnashishi uning shaxsiy qarori ekanini ma’lum qilgandi. Shunga qaramay, uning ko‘plab tarafdorlari yangi rahnamoni otasi bilan xayrlashuv marosimida ko‘rishni kutgan.

Manbalarga ko‘ra, xavfsizlik bilan bog‘liq jiddiy tahdidlar uning omma oldiga chiqmasligiga asosiy sabab bo‘lgan. Eron Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusiga yaqin ikki manbaning bildirishicha, Isroil tomonidan ehtimoliy nishonga olinish yoki uning turgan joyini aniqlash xavfi sabab Mojtaba Xomanaiyning marosimda ishtirok etishi maqbul deb topilmagan.

Shu bilan birga, manbalar Mojtaba Xomanaiy otasining dafn marosimining ayrim bosqichlarida qatnashish istagini bildirganini ham qayd etgan. Xususan, u 9 iyul kuni Mashhad shahridagi Imom Rizo ziyoratgohida o‘tkazilishi rejalashtirilgan dafn marosimida ishtirok etish va otasi haqiga duo qilishni xohlagani aytilmoqda.

Eslatib o‘tish joiz, Ali Xomanaiy AQSH va Isroilning fevral oyi oxiridagi aviahujumlari oqibatida halok bo‘lgani rasman tasdiqlangan edi. Dastlab mart oyida o‘tkazilishi rejalashtirilgan vidolashuv marosimi ishtirokchilar soni juda ko‘p bo‘lishi kutilgani hamda tashkiliy tayyorgarlik sabab iyul oyiga qoldirildi.

Mojtaba Xomanaiy esa mart oyida Eronning yangi oliy rahnamosi sifatida saylangan bo‘lsa-da, hujumlarda olgan jarohatlari tufayli haligacha jamoatchilik oldida chiqish qilmagan. Shu vaqtgacha uning murojaatlari televideniye orqali o‘qib eshittirilgan yoki yozma bayonot shaklida tarqatilgan.

Mojtaba XameneiAli XameneiIranTehronIslomchi inqilobiy qo'shinlari korpusi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH bayrog‘ini ko‘tarib uchayotgan parashyutchi odamlar ustiga quladiAQSH bayrog‘ini ko‘tarib uchayotgan parashyutchi odamlar ustiga quladiBugun, 11:20Qumlar ostida yashiringan Vizantiya shahri Misrda topildiQumlar ostida yashiringan Vizantiya shahri Misrda topildiBugun, 00:49AQSHda rekord jazirama: yuzlab odamlar jabrlandi, FIFA xavotirdaAQSHda rekord jazirama: yuzlab odamlar jabrlandi, FIFA xavotirdaKecha, 19:37Yerni kuchli magnit bo‘roni qamrab oldi: olimlar ogohlantirmoqdaYerni kuchli magnit bo‘roni qamrab oldi: olimlar ogohlantirmoqdaKecha, 19:04Turkiyalik suzuvchi dunyoning eng xavfli bo‘g‘ozini zabt etdiTurkiyalik suzuvchi dunyoning eng xavfli bo‘g‘ozini zabt etdiKecha, 16:27Meksikada jurnalist o‘g‘irlandi: jasadi yoqib yuborilgan holda aniqlandiMeksikada jurnalist o‘g‘irlandi: jasadi yoqib yuborilgan holda aniqlandiKecha, 15:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi