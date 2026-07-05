Kylian Mbappe Paragvayga javob qaytardi: Fransiyaning chorak finalga qiyin yoʻli

·0·Sport
Kylian Mbappe Paragvayga javob qaytardi: Fransiyaning chorak finalga qiyin yoʻli

Fransiya terma jamoasi va Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe Jahon chempionati nimchorak finali doirasida Paragvayga qarshi kechgan oʻyindan soʻng raqibning oʻta qoʻpol harakatlariga munosabat bildirdi. Filadelfiyadagi jazirama issiqda oʻtgan bahsda fransuzlar 1:0 hisobida gʻalaba qozonib, turnirning chorak final yoʻllanmasini qoʻlga kiritishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning 70-daqiqasida penaltini aniq amalga oshirgan Kylian Mbappe musobaqadagi oʻzining yettinchi golini urdi. Bu natija bilan u toʻpurarlar poygasida Lionel Messi bilan tenglashib oldi. Biroq oʻyin nafaqat gollar, balki maydondagi keskin kurashlar va raqibning provokatsiyalari bilan yodda qoldi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Paragvay terma jamoasi oʻyin davomida oʻta agressiv taktikani qoʻllagan.

“Biz ham qoʻlimizni qonga belashga tayyormiz”

Oʻyindan soʻng bergan intervyusida Kylian Mbappe raqibning “iflos” oʻyiniga tayyor boʻlganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, koʻpchilik Fransiya terma jamoasini faqat chiroyli futbol oʻynaydigan jamoa deb oʻylaydi, biroq ular qiyin vaziyatlarda xarakter koʻrsata olishadi.

“Bizni qanday oʻyin kutayotganini bilar edik. Biz ham qoʻlimizni qonga belashni (dirty work), xunuk futbol oʻynashni bilamiz. Menimcha, raqiblar bizni maydonga smokinlarda chiqadi deb oʻylashgan, lekin biz har qanday jangga tayyor edik”, — deya taʼkidladi Fransiya terma jamoasi sardori.

Oʻyin davomida 100 daraja Farengeyt (taxminan 38 daraja Selsiy) issiq kuzatilgani futbolchilarning asablariga ham taʼsir koʻrsatdi. Ayniqsa, Mbappe va Paragvay yarim himoyachisi Matias Galarza oʻrtasida bir necha bor toʻqnashuvlar yuzaga keldi. Janubiy amerikaliklar deyarli har bir vaziyatda fransuzlar yetakchisiga nisbatan qoʻpol oʻynashga harakat qilishdi.

Final hushtagidan keyingi janjal

Ziddiyatli vaziyatlar oʻyin tugaganidan keyin ham davom etdi. Maydon markazida ikki jamoa aʼzolari oʻrtasida dahanaki jang yuzaga keldi. Paragvaylik darvozabon Orlando Gill hatto Mbappening ortidan toʻp bilan zarba berdi. Keyinchalik Gill oʻz harakatini Mbappe uning salomiga javob bermagani va qoʻl berib koʻrishmagani bilan izohladi.

Zaxiradan maydonga tushgan Rayan Cherki ham jamoasining matonatini yuqori baholadi. Uning fikricha, Didier Deschamps shogirdlari faqat texnik mahoratga tayanib qolmay, kerak boʻlganda haqiqiy jangchiga aylana oladilar. “Agar biz bilan urushmoqchi boʻlishsa, munosib javob olishadi”, — dedi Cherki.

Ushbu gʻalabadan soʻng Fransiya terma jamoasi chorak finalda Marokashga qarshi maydonga tushadigan boʻldi. Mutaxassislarning fikricha, bunday ogʻir va jismoniy kurashlarga boy oʻyinlar Fransiya uchun turnirning hal qiluvchi bosqichlari oldidan oʻziga xos chidamlilik testi boʻlib xizmat qiladi.

FutbolKylian MbappeFransiyaJahon ChempionatiReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Unai Simon Cristiano Ronaldo haqida: “Uning soʻnggi raqsi ekaniga ishonmayman”Unai Simon Cristiano Ronaldo haqida: “Uning soʻnggi raqsi ekaniga ishonmayman”Bugun, 13:17Enzo Fernandez Real Madridga oʻtadimi? Futbolchining oilasi mish-mishlarga nuqta qoʻydiEnzo Fernandez Real Madridga oʻtadimi? Futbolchining oilasi mish-mishlarga nuqta qoʻydiBugun, 12:34Tomas Tuxel Angliya terma jamoasining JCh-2026 nimchorak finali oldidan holati haqida gapirdiTomas Tuxel Angliya terma jamoasining JCh-2026 nimchorak finali oldidan holati haqida gapirdiBugun, 12:15Gimarayns: «Xoland ayyor futbolchi, u bosimni Braziliyaga yuklamoqchi»Gimarayns: «Xoland ayyor futbolchi, u bosimni Braziliyaga yuklamoqchi»Bugun, 12:01Kilian Mbappening sovuq munosabati Orlando Xilning jahlini chiqardi...Kilian Mbappening sovuq munosabati Orlando Xilning jahlini chiqardi...Bugun, 11:55Kilian Mbappe JCH-2026 pley-offida yangi rekord o‘rnatdi...Kilian Mbappe JCH-2026 pley-offida yangi rekord o‘rnatdi...Bugun, 11:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi