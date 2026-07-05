Xitoyda insoniy his-tuygʻularga ega robot-kompanionlar ishlab chiqarish tartibga solinadi
Xitoy texnologiya olamida inqilobiy qadam tashlab, gumanoid robotlar, ayniqsa, insonlar bilan hissiy muloqotga kirishuvchi robot-kompanionlar sanoatini tartibga solishga qaror qildi. Ushbu qaror sunʼiy intellekt va robototexnika shiddat bilan rivojlanib, qurilmalar nafaqat sanoatda, balki kundalik hayotda ham paydo boʻlayotgan bir paytda qabul qilindi. Yangi tashabbus texnologiyalarning inson salomatligi va xavfsizligiga xizmat qilishini taʼminlashga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Xitoy gumanoid robotlar assotsiatsiyasi va Mashinasozlik sanoati federatsiyasi hamkorlikda ushbu sohani sogʻlom va tartibli rivojlantirish boʻyicha maxsus tashabbusni eʼlon qildi. Hujjatda taʼkidlanishicha, robotlar yaratilishi jarayonida inson farovonligi birlamchi vazifa boʻlib qolishi shart. Bu esa mahsulotni loyihalashdan tortib, uni reklama qilish va amaliyotga tatbiq etishgacha boʻlgan barcha bosqichlarda axloqiy meʼyorlarga rioya qilinishini anglatadi.
Xavfsizlik va axloqiy meʼyorlar ustuvorligiTashabbusning eng muhim jihatlaridan biri bu foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini himoya qilishdir. Hissiy muloqotga asoslangan robotlar inson hayotining eng nozik va shaxsiy jihatlari bilan bogʻliq maʼlumotlarni toʻplashi mumkin. Shu sababli, ishlab chiquvchilar maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlash va foydalanuvchi maxfiyligini kafolatlovchi mustahkam tizim yaratishlari shart deb belgilandi.
Shuningdek, robotlardan foydalanish jarayonida insonlarga jismoniy yoki ruhiy zarar yetkazish xavfining oldini olish masalasi ham koʻtarildi. Boshqaruv sifatini oshirish va mahsulot xavfsizligini kafolatlash orqali robotlarning jamiyatga integratsiyasi xavfsiz kechishi taʼminlanadi. Bu, ayniqsa, keksalar va yolgʻiz insonlar uchun moʻljallangan robot-kompanionlar uchun oʻta muhimdir.
Innovatsiyalar va ilmiy hamkorlikXitoy hukumati va soha mutaxassislari faqat nazorat bilan cheklanib qolmasdan, texnologik taraqqiyotni ham ragʻbatlantirishni maqsad qilgan. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, tashabbus doirasida quyidagi yoʻnalishlarga eʼtibor qaratiladi:
- Fundamental tadqiqotlar va ishlanmalarga investitsiyalarni koʻpaytirish;
- Robotlarni real hayotiy ssenariylarda sinovdan oʻtkazish va tatbiq etish;
- Texnologik iteratsiya va modernizatsiya jarayonlarini tezlashtirish;
- Mahsulotlarning ishonchliligi va amaliy foydasini oshirish.
Oʻzbekiston uchun ham ushbu tajriba qiziqarli boʻlishi mumkin, chunki mamlakatimizda ham IT va innovatsiyalar sohasiga eʼtibor kuchaymoqda. Kelajakda insoniy his-tuygʻularni tushunadigan robotlar nafaqat Xitoyda, balki butun dunyoda, jumladan, bizning mintaqamizda ham ijtimoiy yordamchi sifatida paydo boʻlishi ehtimoldan xoli emas.
…