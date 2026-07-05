Xitoyda insoniy his-tuygʻularga ega robot-kompanionlar ishlab chiqarish tartibga solinadi

·0·Texno
Xitoyda insoniy his-tuygʻularga ega robot-kompanionlar ishlab chiqarish tartibga solinadi

Xitoy texnologiya olamida inqilobiy qadam tashlab, gumanoid robotlar, ayniqsa, insonlar bilan hissiy muloqotga kirishuvchi robot-kompanionlar sanoatini tartibga solishga qaror qildi. Ushbu qaror sunʼiy intellekt va robototexnika shiddat bilan rivojlanib, qurilmalar nafaqat sanoatda, balki kundalik hayotda ham paydo boʻlayotgan bir paytda qabul qilindi. Yangi tashabbus texnologiyalarning inson salomatligi va xavfsizligiga xizmat qilishini taʼminlashga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xitoy gumanoid robotlar assotsiatsiyasi va Mashinasozlik sanoati federatsiyasi hamkorlikda ushbu sohani sogʻlom va tartibli rivojlantirish boʻyicha maxsus tashabbusni eʼlon qildi. Hujjatda taʼkidlanishicha, robotlar yaratilishi jarayonida inson farovonligi birlamchi vazifa boʻlib qolishi shart. Bu esa mahsulotni loyihalashdan tortib, uni reklama qilish va amaliyotga tatbiq etishgacha boʻlgan barcha bosqichlarda axloqiy meʼyorlarga rioya qilinishini anglatadi.

Xavfsizlik va axloqiy meʼyorlar ustuvorligi

Tashabbusning eng muhim jihatlaridan biri bu foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini himoya qilishdir. Hissiy muloqotga asoslangan robotlar inson hayotining eng nozik va shaxsiy jihatlari bilan bogʻliq maʼlumotlarni toʻplashi mumkin. Shu sababli, ishlab chiquvchilar maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlash va foydalanuvchi maxfiyligini kafolatlovchi mustahkam tizim yaratishlari shart deb belgilandi.

Shuningdek, robotlardan foydalanish jarayonida insonlarga jismoniy yoki ruhiy zarar yetkazish xavfining oldini olish masalasi ham koʻtarildi. Boshqaruv sifatini oshirish va mahsulot xavfsizligini kafolatlash orqali robotlarning jamiyatga integratsiyasi xavfsiz kechishi taʼminlanadi. Bu, ayniqsa, keksalar va yolgʻiz insonlar uchun moʻljallangan robot-kompanionlar uchun oʻta muhimdir.

Innovatsiyalar va ilmiy hamkorlik

Xitoy hukumati va soha mutaxassislari faqat nazorat bilan cheklanib qolmasdan, texnologik taraqqiyotni ham ragʻbatlantirishni maqsad qilgan. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, tashabbus doirasida quyidagi yoʻnalishlarga eʼtibor qaratiladi:

  • Fundamental tadqiqotlar va ishlanmalarga investitsiyalarni koʻpaytirish;
  • Robotlarni real hayotiy ssenariylarda sinovdan oʻtkazish va tatbiq etish;
  • Texnologik iteratsiya va modernizatsiya jarayonlarini tezlashtirish;
  • Mahsulotlarning ishonchliligi va amaliy foydasini oshirish.
Sohani rivojlantirish uchun barcha tomonlar — sanoat vakillari, akademik doiralar va ilmiy-tadqiqot institutlari resurslarini birlashtiradigan umumiy platforma yaratish taklif etildi. Bu kabi hamkorlik Xitoyning gumanoid robotlar boʻyicha jahon bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Oʻzbekiston uchun ham ushbu tajriba qiziqarli boʻlishi mumkin, chunki mamlakatimizda ham IT va innovatsiyalar sohasiga eʼtibor kuchaymoqda. Kelajakda insoniy his-tuygʻularni tushunadigan robotlar nafaqat Xitoyda, balki butun dunyoda, jumladan, bizning mintaqamizda ham ijtimoiy yordamchi sifatida paydo boʻlishi ehtimoldan xoli emas.

XitoyRobototexnikaSunʼiy IntellektInnovatsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindiston Telegram platformasiga ultimatim qoʻydi: Pirat kontentga qarshi 15 kun muhlatHindiston Telegram platformasiga ultimatim qoʻydi: Pirat kontentga qarshi 15 kun muhlatBugun, 12:25Huawei chiplar ishlab chiqarishda yangi davrni boshlamoqda: 3D texnologiyasi yordamga keladiHuawei chiplar ishlab chiqarishda yangi davrni boshlamoqda: 3D texnologiyasi yordamga keladiBugun, 07:54Havodagi namlikdan quvvat oluvchi yangi turdagi egiluvchan batareya yaratildiHavodagi namlikdan quvvat oluvchi yangi turdagi egiluvchan batareya yaratildiBugun, 07:27Boeing 747-8F yuk samolyotlarida xavfli nuqsonlar aniqlandiBoeing 747-8F yuk samolyotlarida xavfli nuqsonlar aniqlandiBugun, 05:51AQSHda quyosh energiyasida ishlaydigan yirik kobaltni qayta ishlash zavodi qurilmoqdaAQSHda quyosh energiyasida ishlaydigan yirik kobaltni qayta ishlash zavodi qurilmoqdaBugun, 05:25Cyberpunk 2077 sotuvlar boʻyicha jahon rekordchilari qatoriga kirdiCyberpunk 2077 sotuvlar boʻyicha jahon rekordchilari qatoriga kirdiBugun, 04:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda