Lamine Yamal nima uchun «EGO» yozuvli bogʻichda maydonga tushdi? Sirli xabar ortidagi haqiqat
2026-yilgi Jahon chempionati bahslari nafaqat maydondagi shiddatli oʻyinlar, balki yosh yulduzlarning oʻziga xos chiqishlari bilan ham diqqat markazida boʻlib turibdi. Ispaniya terma jamoasi va «Barselona» klubining iqtidorli vunderkindi Lamine Yamal Avstriyaga qarshi kechgan uchrashuvda boshiga «EGO» yozuvi tushirilgan bogʻich taqib tushgani futbol jamoatchiligi orasida katta bahs-munozaralarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ispaniyaning 3:0 hisobidagi ishonchli gʻalabasi bilan yakunlangan oʻyinda 18 yoshli hujumchining bu aksessuari koʻpchilikda savol uygʻotdi. Bu shunchaki yangi moda trendimi yoki tanqidchilarga yoʻllangan maxfiy xabarmu? Yamal turnir davomida Ispaniyaning nimchorak finalga chiqishiga katta hissa qoʻshgan boʻlsa-da, uning maydondagi oʻziga boʻlgan yuqori ishonchi baʼzilar tomonidan manmanlik sifatida talqin qilinmoqda.
Tanqidlarga oʻziga xos javobIspaniyaning COPE radiostansiyasi bergan maʼlumotlarga koʻra, Lamine Yamalning bu tanlovi tasodif emas. Soʻnggi haftalarda TikTok ijtimoiy tarmogʻida foydalanuvchilar uni kibrli deb hisoblab, masxaraomuz tarzda «Ego Lamine» deb atay boshlashgan edi. Futbolchining maydondagi harakatlari va oʻziga xos uslubi tanqidchilar tomonidan «shishirilgan ego» sifatida baholangan.
Biroq Yamal bu salbiy izohlarga ruhan tushkunlikka tushish yoki ularni eʼtiborsiz qoldirish bilan emas, balki hazil va jasorat bilan javob qaytarishni lozim topdi. Futbolchiga yaqin manbalarning taʼkidlashicha, u oʻziga berilgan ushbu laqabni qabul qilib, uni oʻz foydasiga oʻzgartirishga qaror qilgan. «Ego Yamal» yozuvi aynan oʻsha tanqidchilarga qarata qilingan ramziy ishoradir.
Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda tezda virus kabi tarqaldi. Koʻplab muxlislar yosh yulduzning bosim ostida oʻzini yoʻqotib qoʻymay, aksincha, tanqidlarni motivatsiyaga aylantira olganini yuqori baholashmoqda. Zamonaviy futbolda yosh oʻyinchilar uchun psixologik chidamlilik eng muhim omillardan biri hisoblanadi va Yamal bu borada oʻzining yetukligini koʻrsatdi.
Navbatdagi sinov — PortugaliyaEndilikda Ispaniya terma jamoasini nimchorak finalda Portugaliyaga qarshi oʻta jiddiy bahs kutib turibdi. Goal.com xabariga koʻra, chorak final yoʻllanmasi hal qilinadigan ushbu oʻyinda barcha eʼtibor yana Lamine Yamalga qaratiladi. Uning nafaqat kiyinish uslubi, balki maydondagi samaradorligi ham jamoasining keyingi taqdirini belgilab berishi mumkin.
Yamalning bu harakati Ispaniya futboli tarixidagi oʻziga xos moda va xarakter namoyishi sifatida esda qoladigan boʻldi. Endi u oʻzining «ego»si faqat soʻzda emas, balki top-darajadagi oʻyinlarda ham jamoasiga foyda keltirishini isbotlashi lozim. Portugaliya kabi favoritga qarshi bahs yosh yulduz uchun haqiqiy imtihon vazifasini oʻtaydi.
…