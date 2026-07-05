Lamine Yamal nima uchun «EGO» yozuvli bogʻichda maydonga tushdi? Sirli xabar ortidagi haqiqat

·0·Sport
Lamine Yamal nima uchun «EGO» yozuvli bogʻichda maydonga tushdi? Sirli xabar ortidagi haqiqat

2026-yilgi Jahon chempionati bahslari nafaqat maydondagi shiddatli oʻyinlar, balki yosh yulduzlarning oʻziga xos chiqishlari bilan ham diqqat markazida boʻlib turibdi. Ispaniya terma jamoasi va «Barselona» klubining iqtidorli vunderkindi Lamine Yamal Avstriyaga qarshi kechgan uchrashuvda boshiga «EGO» yozuvi tushirilgan bogʻich taqib tushgani futbol jamoatchiligi orasida katta bahs-munozaralarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ispaniyaning 3:0 hisobidagi ishonchli gʻalabasi bilan yakunlangan oʻyinda 18 yoshli hujumchining bu aksessuari koʻpchilikda savol uygʻotdi. Bu shunchaki yangi moda trendimi yoki tanqidchilarga yoʻllangan maxfiy xabarmu? Yamal turnir davomida Ispaniyaning nimchorak finalga chiqishiga katta hissa qoʻshgan boʻlsa-da, uning maydondagi oʻziga boʻlgan yuqori ishonchi baʼzilar tomonidan manmanlik sifatida talqin qilinmoqda.

Tanqidlarga oʻziga xos javob

Ispaniyaning COPE radiostansiyasi bergan maʼlumotlarga koʻra, Lamine Yamalning bu tanlovi tasodif emas. Soʻnggi haftalarda TikTok ijtimoiy tarmogʻida foydalanuvchilar uni kibrli deb hisoblab, masxaraomuz tarzda «Ego Lamine» deb atay boshlashgan edi. Futbolchining maydondagi harakatlari va oʻziga xos uslubi tanqidchilar tomonidan «shishirilgan ego» sifatida baholangan.

Biroq Yamal bu salbiy izohlarga ruhan tushkunlikka tushish yoki ularni eʼtiborsiz qoldirish bilan emas, balki hazil va jasorat bilan javob qaytarishni lozim topdi. Futbolchiga yaqin manbalarning taʼkidlashicha, u oʻziga berilgan ushbu laqabni qabul qilib, uni oʻz foydasiga oʻzgartirishga qaror qilgan. «Ego Yamal» yozuvi aynan oʻsha tanqidchilarga qarata qilingan ramziy ishoradir.

Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda tezda virus kabi tarqaldi. Koʻplab muxlislar yosh yulduzning bosim ostida oʻzini yoʻqotib qoʻymay, aksincha, tanqidlarni motivatsiyaga aylantira olganini yuqori baholashmoqda. Zamonaviy futbolda yosh oʻyinchilar uchun psixologik chidamlilik eng muhim omillardan biri hisoblanadi va Yamal bu borada oʻzining yetukligini koʻrsatdi.

Navbatdagi sinov — Portugaliya

Endilikda Ispaniya terma jamoasini nimchorak finalda Portugaliyaga qarshi oʻta jiddiy bahs kutib turibdi. Goal.com xabariga koʻra, chorak final yoʻllanmasi hal qilinadigan ushbu oʻyinda barcha eʼtibor yana Lamine Yamalga qaratiladi. Uning nafaqat kiyinish uslubi, balki maydondagi samaradorligi ham jamoasining keyingi taqdirini belgilab berishi mumkin.

Yamalning bu harakati Ispaniya futboli tarixidagi oʻziga xos moda va xarakter namoyishi sifatida esda qoladigan boʻldi. Endi u oʻzining «ego»si faqat soʻzda emas, balki top-darajadagi oʻyinlarda ham jamoasiga foyda keltirishini isbotlashi lozim. Portugaliya kabi favoritga qarshi bahs yosh yulduz uchun haqiqiy imtihon vazifasini oʻtaydi.

Lamine YamalIspaniyaBarselonaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karlo Anchelotti Braziliya va Norvegiya oʻrtasidagi bahs oldidan Xolandni toʻxtatish rejasini aytdiKarlo Anchelotti Braziliya va Norvegiya oʻrtasidagi bahs oldidan Xolandni toʻxtatish rejasini aytdiBugun, 14:58Kabo-Verde darvozaboni Kasilyasni ortda qoldirib, rekord o‘rnatdi...Kabo-Verde darvozaboni Kasilyasni ortda qoldirib, rekord o‘rnatdi...Bugun, 14:22Mikel Oyarsabal JCH-2026 ning eng yaxshi hujumchisini tanladiMikel Oyarsabal JCH-2026 ning eng yaxshi hujumchisini tanladiBugun, 14:19Kamavinga nega “Real”dan ketishni istamayapti?Kamavinga nega “Real”dan ketishni istamayapti?Bugun, 14:14Sherki Napoleon bosh kiyimida muxlislarni hayratga soldiSherki Napoleon bosh kiyimida muxlislarni hayratga soldiBugun, 14:12Desham Mbappeni nega sardor qilganini tushuntirdi...Desham Mbappeni nega sardor qilganini tushuntirdi...Bugun, 14:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi