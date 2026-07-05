Jahon bozorida yangi milliarderlar: Yil boshidan beri 90 ga yaqin unikor-startap paydo boʻldi

·29·Texno
Jahon bozorida yangi milliarderlar: Yil boshidan beri 90 ga yaqin unikor-startap paydo boʻldi

Global texnologiya bozorida sunʼiy intellekt (AI) atrofidagi hayajon investorlarning faolligini misli koʻrilmagan darajaga olib chiqdi. Buning natijasida 2024-yilning oʻtgan davri mobaynida dunyo boʻylab 90 ga yaqin yangi "unikor" — bozor qiymati 1 milliard dollardan oshgan xususiy startaplar roʻyxatga olindi. Bu koʻrsatkich texnologik ekotizimning nafaqat tiklanayotganini, balki yangi yoʻnalishlar hisobiga kengayib borayotganini anglatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining Crunchbase va PitchBook maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, yangi unikorlarning aksariyati sunʼiy intellekt sohasiga ixtisoslashgan. Biroq, kiberxavfsizlik, sogʻliqni saqlash va hatto sanoat ishlab chiqarishi kabi anʼanaviy tarmoqlarda ham yuqori texnologik yechimlar taklif etayotgan kompaniyalar investorlar eʼtiborini tortmoqda. Oʻzbekistonlik mutaxassislar uchun ham bu tendensiya muhim, chunki global kapitalning qayerga yoʻnaltirilayotgani kelajakdagi raqamli iqtisodiyot qiyofasini belgilab beradi.

Sunʼiy intellekt va kiberxavfsizlik yetakchilari

Yangi unikorlar roʻyxatida MainFunc kompaniyasi alohida ajralib turibdi. 2023-yilda asos solingan ushbu startap Genspark deb nomlangan AI-ishchi maydonini taklif etadi. U soʻnggi investitsiya raundida 485 million dollar jalb qilib, oʻz qiymatini 2.6 milliard dollarga yetkazdi. Investorlar orasida LG Technology Ventures va AWS kabi gigantlarning borligi loyihaning istiqbolli ekanidan dalolat beradi.

Kiberxavfsizlik sohasida Socket startapi 1 milliard dollarlik marrani zabt etdi. 2020-yilda tashkil etilgan ushbu kompaniya dasturiy taʼminot yetkazib berish zanjiridagi zararli hujumlardan himoya qilish bilan shugʻullanadi. Andreessen Horowitz kabi nufuzli venchur fondlari tomonidan qoʻllab-quvvatlanayotgan Socket, bugungi kunda kiberxavfsizlik masalasi har qanday biznes uchun ustuvor vazifaga aylanganini isbotlamoqda.

Tibbiyot va sanoatdagi texnologik burilish

Tibbiyot texnologiyalari (MedTech) sohasida MiRus kompaniyasi eng yuqori natijalardan birini qayd etdi. Yurak-qon tomir va ortopedik qurilmalar ishlab chiqaruvchi ushbu startapning bozor qiymati 4.41 milliard dollarga baholanmoqda. Boston Scientific tomonidan kiritilgan yirik investitsiya tibbiy innovatsiyalarga boʻlgan talab yuqoriligini koʻrsatadi.

Shuningdek, sanoat sohasida SendCutSend startapi diqqatga sazovordir. U buyurtma asosida sanoat detallarini kesish xizmatini taklif etadi va 1 milliard dollarlik qiymatga ega boʻldi. Bu kabi loyihalar raqamli texnologiyalar faqat virtual olamda emas, balki real ishlab chiqarishda ham samaradorlikni keskin oshirayotganini namoyon etadi.

Joriy yilgi unikorlar roʻyxatida yana quyidagi kompaniyalar bor:

  • EXA ($1.95 mlrd) — AI agentlari uchun maxsus qidiruv tizimi;
  • Vi Labs ($1.64 mlrd) — tibbiyot muassasalari uchun AI platformasi;
  • Farther ($1.25 mlrd) — boylikni boshqarish boʻyicha raqamli platforma;
  • Radar ($1 mlrd) — inventarizatsiyani boshqarish tizimi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday startaplarning koʻpayishi jahon iqtisodiyotida "AI-bum" hali oʻz choʻqqisiga yetmaganini koʻrsatadi. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ushbu tendensiyalarni kuzatish, mahalliy startap ekotizimini shakllantirishda qaysi yoʻnalishlarga koʻproq urgʻu berish kerakligini tushunishga yordam beradi. NVIDIA va Microsoft kabi korporatsiyalar yangi startaplarni faol moliyalashtirayotgani, yaqin yillarda texnologik landshaft yanada oʻzgarishini anglatadi.

UnikorStartapSunʼiy IntellektInvestitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt uchun yadroviy yechim: Ampera 3D-printerda bosilgan reaktorni taqdim etdiSunʼiy intellekt uchun yadroviy yechim: Ampera 3D-printerda bosilgan reaktorni taqdim etdiBugun, 18:21AQSHda 30 yil davomida quvvatlashni talab qilmaydigan batareyalar yaratilmoqdaAQSHda 30 yil davomida quvvatlashni talab qilmaydigan batareyalar yaratilmoqdaBugun, 17:51AQSH yarim asrlik taqiqni bekor qilmoqda: Fuqaro aviatsiyasida tovushdan tez parvozlar davriAQSH yarim asrlik taqiqni bekor qilmoqda: Fuqaro aviatsiyasida tovushdan tez parvozlar davriBugun, 17:23Muhandislikda inqilob: Shamol generatorlari uchun parraklar 4D-printerda bosib chiqariladiMuhandislikda inqilob: Shamol generatorlari uchun parraklar 4D-printerda bosib chiqariladiBugun, 17:00XXI asr yelkani: Wing560 texnologiyasi ulkan yuk kemasida muvaffaqiyatli sinovdan o‘tdiXXI asr yelkani: Wing560 texnologiyasi ulkan yuk kemasida muvaffaqiyatli sinovdan o‘tdiBugun, 16:26Britaniyada 14 ta yangi yadro reaktori qurilishi kutilmoqda: 8 million xonadon uchun energiyaBritaniyada 14 ta yangi yadro reaktori qurilishi kutilmoqda: 8 million xonadon uchun energiyaBugun, 15:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda