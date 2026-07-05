Zlatan Ibrahimovic: “Paragvayga qarshi oʻyinda men toʻrtta qizil kartochka olgan boʻlardim”

·0·Sport
Zlatan Ibrahimovic: “Paragvayga qarshi oʻyinda men toʻrtta qizil kartochka olgan boʻlardim”

Futbol olamining eng yorqin va ochiqkoʻngil yulduzlaridan biri Zlatan Ibrahimovic Jahon chempionati doirasidagi Fransiya va Paragvay terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuvdan soʻng oʻzining keskin fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Shvetsiyalik sobiq hujumchi janubiy amerikaliklarning maydondagi qoʻpol harakatlari va provokatsiyalariga toʻxtalib, fransuz futbolchilarining sovuqqonligiga yuqori baho berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fransiya terma jamoasi Paragvay ustidan 1:0 hisobida gʻalaba qozonib, chorak final yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, oʻyin texnik mahoratdan koʻra koʻproq jismoniy kurashlar va “iflos oʻyinlar” bilan yodda qoldi. Kylian Mbappe tomonidan 70-daqiqada kiritilgan penalti goli uchrashuv taqdirini hal qildi. Biroq, butun oʻyin davomida Didier Deschamps shogirdlari raqibning tinimsiz bosimi va provokatsiyalari ostida qolishdi.

Ibrahimovicning kutilmagan iqrori

Fox Sports nashriga bergan intervyusida Ibrahimovic agar oʻzi maydonda boʻlganida, bunday vaziyatda hissiyotlarini jilovlay olmasligini tan oldi. Goal.com xabariga koʻra, afsonaviy hujumchi Paragvayning oʻyin uslubini tanqid qilib, oʻzining xarakteri bunday provokatsiyalarga chidash bermasligini taʼkidlagan.

“Bugun ular uchun mutlaqo boshqacha chaqiriq boʻldi. Asosiy vazifa provokatsiyaga uchmaslik, xotirjamlikni saqlash va muvozanatni yoʻqotmaslik edi. Raqibning hiylalariga aldanmaslik kerak edi. Men bu oʻyinda kamida toʻrtta qizil kartochka olgan boʻlardim! Balki kimnidir shifoxonaga joʻnatib yuborarmidim... Men haqiqiy futbol oʻynashni yaxshi koʻraman, kimdir ataylab gʻashimga tegishini yoqtirmayman”, — deya taʼkidladi Zlatan Ibrahimovic.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, Paragvay terma jamoasi oʻyin davomida 13 marotaba qoʻpollik ishlatgan va asosan Fransiya hujumchilarini nishonga olgan. Qizigʻi shundaki, janubiy amerikaliklar oʻyinni birorta ham sariq kartochkasiz yakunlashgan boʻlsa, Fransiya vakillari uch bor ogohlantirilgan. Bu holat hakamlik borasida ham koʻplab savollarni keltirib chiqardi.

Chempionlarga xos xotirjamlik

Ibrahimovicning fikricha, Fransiya terma jamoasi koʻrsatgan bosiqlik ularning chempionlikka munosib ekanidan dalolat beradi. U Les Bleus vakillarining raqib bilan janjallashish oʻrniga, oʻz ishini professional darajada bajarganini alohida eʼtirof etdi.

“Fransiya xotirjamlik koʻrsatdi, ular boʻshashishmadi. Nima qilish kerak boʻlsa, shuni bajarishdi. Raqibning yuziga qarab shunchaki tabassum qilishdi. Bu eng yaxshi javob — kulib qoʻyish, gol urish, gʻalaba qozonish va muxlislar bilan bayram qilish. Mana shunday javob qaytarish kerak”, — deya qoʻshimcha qildi sobiq hujumchi.

Ushbu gʻalaba Fransiya uchun nafaqat keyingi bosqich yoʻllanmasini, balki ruhiy ustunlikni ham taʼminladi. Zlatan kabi tajribali futbolchilarning bunday eʼtirofi jamoaning turnirdagi nufuzini yanada oshirishi shubhasiz. Endilikda Fransiya chorak finalda yanada jiddiyroq sinovlarga tayyorgarlik koʻrmoqda.

Zlatan IbrahimovicKylian MbappeFransiyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid oʻng qanot himoyasini kuchaytirdi: Denzel Dumfries Madridga koʻchib oʻtdiReal Madrid oʻng qanot himoyasini kuchaytirdi: Denzel Dumfries Madridga koʻchib oʻtdiBugun, 17:13Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiJurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 16:38Lamine Yamal nima uchun «EGO» yozuvli bogʻichda maydonga tushdi? Sirli xabar ortidagi haqiqatLamine Yamal nima uchun «EGO» yozuvli bogʻichda maydonga tushdi? Sirli xabar ortidagi haqiqatBugun, 15:52Karlo Anchelotti Braziliya va Norvegiya oʻrtasidagi bahs oldidan Xolandni toʻxtatish rejasini aytdiKarlo Anchelotti Braziliya va Norvegiya oʻrtasidagi bahs oldidan Xolandni toʻxtatish rejasini aytdiBugun, 14:58Kabo-Verde darvozaboni Kasilyasni ortda qoldirib, rekord o‘rnatdi...Kabo-Verde darvozaboni Kasilyasni ortda qoldirib, rekord o‘rnatdi...Bugun, 14:22Mikel Oyarsabal JCH-2026 ning eng yaxshi hujumchisini tanladiMikel Oyarsabal JCH-2026 ning eng yaxshi hujumchisini tanladiBugun, 14:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi