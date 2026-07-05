Zlatan Ibrahimovic: “Paragvayga qarshi oʻyinda men toʻrtta qizil kartochka olgan boʻlardim”
Futbol olamining eng yorqin va ochiqkoʻngil yulduzlaridan biri Zlatan Ibrahimovic Jahon chempionati doirasidagi Fransiya va Paragvay terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuvdan soʻng oʻzining keskin fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Shvetsiyalik sobiq hujumchi janubiy amerikaliklarning maydondagi qoʻpol harakatlari va provokatsiyalariga toʻxtalib, fransuz futbolchilarining sovuqqonligiga yuqori baho berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fransiya terma jamoasi Paragvay ustidan 1:0 hisobida gʻalaba qozonib, chorak final yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, oʻyin texnik mahoratdan koʻra koʻproq jismoniy kurashlar va “iflos oʻyinlar” bilan yodda qoldi. Kylian Mbappe tomonidan 70-daqiqada kiritilgan penalti goli uchrashuv taqdirini hal qildi. Biroq, butun oʻyin davomida Didier Deschamps shogirdlari raqibning tinimsiz bosimi va provokatsiyalari ostida qolishdi.
Ibrahimovicning kutilmagan iqroriFox Sports nashriga bergan intervyusida Ibrahimovic agar oʻzi maydonda boʻlganida, bunday vaziyatda hissiyotlarini jilovlay olmasligini tan oldi. Goal.com xabariga koʻra, afsonaviy hujumchi Paragvayning oʻyin uslubini tanqid qilib, oʻzining xarakteri bunday provokatsiyalarga chidash bermasligini taʼkidlagan.
“Bugun ular uchun mutlaqo boshqacha chaqiriq boʻldi. Asosiy vazifa provokatsiyaga uchmaslik, xotirjamlikni saqlash va muvozanatni yoʻqotmaslik edi. Raqibning hiylalariga aldanmaslik kerak edi. Men bu oʻyinda kamida toʻrtta qizil kartochka olgan boʻlardim! Balki kimnidir shifoxonaga joʻnatib yuborarmidim... Men haqiqiy futbol oʻynashni yaxshi koʻraman, kimdir ataylab gʻashimga tegishini yoqtirmayman”, — deya taʼkidladi Zlatan Ibrahimovic.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, Paragvay terma jamoasi oʻyin davomida 13 marotaba qoʻpollik ishlatgan va asosan Fransiya hujumchilarini nishonga olgan. Qizigʻi shundaki, janubiy amerikaliklar oʻyinni birorta ham sariq kartochkasiz yakunlashgan boʻlsa, Fransiya vakillari uch bor ogohlantirilgan. Bu holat hakamlik borasida ham koʻplab savollarni keltirib chiqardi.
Chempionlarga xos xotirjamlikIbrahimovicning fikricha, Fransiya terma jamoasi koʻrsatgan bosiqlik ularning chempionlikka munosib ekanidan dalolat beradi. U Les Bleus vakillarining raqib bilan janjallashish oʻrniga, oʻz ishini professional darajada bajarganini alohida eʼtirof etdi.
“Fransiya xotirjamlik koʻrsatdi, ular boʻshashishmadi. Nima qilish kerak boʻlsa, shuni bajarishdi. Raqibning yuziga qarab shunchaki tabassum qilishdi. Bu eng yaxshi javob — kulib qoʻyish, gol urish, gʻalaba qozonish va muxlislar bilan bayram qilish. Mana shunday javob qaytarish kerak”, — deya qoʻshimcha qildi sobiq hujumchi.
Ushbu gʻalaba Fransiya uchun nafaqat keyingi bosqich yoʻllanmasini, balki ruhiy ustunlikni ham taʼminladi. Zlatan kabi tajribali futbolchilarning bunday eʼtirofi jamoaning turnirdagi nufuzini yanada oshirishi shubhasiz. Endilikda Fransiya chorak finalda yanada jiddiyroq sinovlarga tayyorgarlik koʻrmoqda.
…