AQSHda 30 yil davomida quvvatlashni talab qilmaydigan batareyalar yaratilmoqda
AQSHning Morgan davlat universiteti (Morgan State University) olimlari bir necha oʻn yillar davomida texnik xizmat koʻrsatmasdan va quvvat olmasdan ishlashga qodir boʻlgan yangi avlod radioizotop quvvat manbalarini ishlab chiqishga kirishdi. DARPA agentligi tomonidan moliyalashtirilayotgan ushbu loyiha energetika sohasida inqilobiy oʻzgarish yasashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha DARPA agentligining "Rads to Watts" dasturi doirasida amalga oshirilmoqda va SYMPHONEE nomini olgan. Tadqiqotlar uchun 3,37 million dollar miqdorida grant ajratilgan boʻlib, ishlanma ustida Northrop Grumman, Project Omega va Tinch okeani shimoli-gʻarbiy milliy laboratoriyasi kabi nufuzli tashkilotlar hamkorlik qilmoqda.
Yadroviy chiqindidan energiya manbaigaYangi texnologiyaning asosini stronsiy-90 radioizotopi tashkil etadi. Eʼtiborli jihati shundaki, ushbu elementni yadroviy chiqindilardan ajratib olish mumkin. Bu esa bir vaqtning oʻzida ham chiqindilarni utilizatsiya qilish, ham ulardan foydali maqsadlarda energiya olish imkonini beradi.
Anʼanaviy akkumulyatorlardan farqli oʻlaroq, ushbu tizimlar energiyani oʻzida toʻplamaydi. Buning oʻrniga maxsus oʻzgartirgichlar yordamida radioaktiv parchalanish energiyasini toʻgʻridan-toʻgʻri elektr energiyasiga aylantiradi. Bunday mexanizm quvvat manbalarining 30 yilgacha toʻxtovsiz ishlashini taʼminlaydi.
Qoʻllanish sohalari va istiqbollarLoyiha mualliflarining taʼkidlashicha, yangi batareyalar birinchi navbatda akkumulyatorlarni almashtirish imkonsiz yoki oʻta qimmatga tushadigan sharoitlarda qoʻllaniladi. Bularga quyidagilar kiradi:
- Koinot apparatlari va sunʼiy yoʻldoshlar;
- Suv osti avtonom tizimlari;
- Uzoq hududlarda joylashgan datchiklar;
- Yangi avlod mudofaa texnologiyalari.
Hozirda loyiha tadqiqot bosqichida boʻlib, ommaviy ishlab chiqarishga qadar hali ancha vaqt bor. Biroq, ushbu yoʻnalish kelajakdagi avtonom energetikaning eng istiqbolli tarmoqlaridan biri sifatida baholanmoqda. Oʻzbekiston kabi texnologik rivojlanishga intilayotgan mamlakatlar uchun ham bunday uzoq muddatli energiya manbalari kelajakda aloqa va monitoring tizimlarida muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.
…