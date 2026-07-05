AQSHda 30 yil davomida quvvatlashni talab qilmaydigan batareyalar yaratilmoqda

·35·Texno
AQSHda 30 yil davomida quvvatlashni talab qilmaydigan batareyalar yaratilmoqda

AQSHning Morgan davlat universiteti (Morgan State University) olimlari bir necha oʻn yillar davomida texnik xizmat koʻrsatmasdan va quvvat olmasdan ishlashga qodir boʻlgan yangi avlod radioizotop quvvat manbalarini ishlab chiqishga kirishdi. DARPA agentligi tomonidan moliyalashtirilayotgan ushbu loyiha energetika sohasida inqilobiy oʻzgarish yasashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha DARPA agentligining "Rads to Watts" dasturi doirasida amalga oshirilmoqda va SYMPHONEE nomini olgan. Tadqiqotlar uchun 3,37 million dollar miqdorida grant ajratilgan boʻlib, ishlanma ustida Northrop Grumman, Project Omega va Tinch okeani shimoli-gʻarbiy milliy laboratoriyasi kabi nufuzli tashkilotlar hamkorlik qilmoqda.

Yadroviy chiqindidan energiya manbaiga

Yangi texnologiyaning asosini stronsiy-90 radioizotopi tashkil etadi. Eʼtiborli jihati shundaki, ushbu elementni yadroviy chiqindilardan ajratib olish mumkin. Bu esa bir vaqtning oʻzida ham chiqindilarni utilizatsiya qilish, ham ulardan foydali maqsadlarda energiya olish imkonini beradi.

Anʼanaviy akkumulyatorlardan farqli oʻlaroq, ushbu tizimlar energiyani oʻzida toʻplamaydi. Buning oʻrniga maxsus oʻzgartirgichlar yordamida radioaktiv parchalanish energiyasini toʻgʻridan-toʻgʻri elektr energiyasiga aylantiradi. Bunday mexanizm quvvat manbalarining 30 yilgacha toʻxtovsiz ishlashini taʼminlaydi.

Qoʻllanish sohalari va istiqbollar

Loyiha mualliflarining taʼkidlashicha, yangi batareyalar birinchi navbatda akkumulyatorlarni almashtirish imkonsiz yoki oʻta qimmatga tushadigan sharoitlarda qoʻllaniladi. Bularga quyidagilar kiradi:

  • Koinot apparatlari va sunʼiy yoʻldoshlar;
  • Suv osti avtonom tizimlari;
  • Uzoq hududlarda joylashgan datchiklar;
  • Yangi avlod mudofaa texnologiyalari.
Project Omega kompaniyasi hozirning oʻzidayoq 10 yil davomida avtonom ishlay oladigan dengiz dronlari konsepsiyasini namoyish etgan. Yangi arxitektura mavjud analoglarga qaraganda ancha yuqori quvvat zichligini taʼminlashi kutilmoqda.

Hozirda loyiha tadqiqot bosqichida boʻlib, ommaviy ishlab chiqarishga qadar hali ancha vaqt bor. Biroq, ushbu yoʻnalish kelajakdagi avtonom energetikaning eng istiqbolli tarmoqlaridan biri sifatida baholanmoqda. Oʻzbekiston kabi texnologik rivojlanishga intilayotgan mamlakatlar uchun ham bunday uzoq muddatli energiya manbalari kelajakda aloqa va monitoring tizimlarida muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

TexnologiyaEnergetikaDARPABatareyaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt uchun yadroviy yechim: Ampera 3D-printerda bosilgan reaktorni taqdim etdiSunʼiy intellekt uchun yadroviy yechim: Ampera 3D-printerda bosilgan reaktorni taqdim etdiBugun, 18:21Jahon bozorida yangi milliarderlar: Yil boshidan beri 90 ga yaqin unikor-startap paydo boʻldiJahon bozorida yangi milliarderlar: Yil boshidan beri 90 ga yaqin unikor-startap paydo boʻldiBugun, 17:53AQSH yarim asrlik taqiqni bekor qilmoqda: Fuqaro aviatsiyasida tovushdan tez parvozlar davriAQSH yarim asrlik taqiqni bekor qilmoqda: Fuqaro aviatsiyasida tovushdan tez parvozlar davriBugun, 17:23Muhandislikda inqilob: Shamol generatorlari uchun parraklar 4D-printerda bosib chiqariladiMuhandislikda inqilob: Shamol generatorlari uchun parraklar 4D-printerda bosib chiqariladiBugun, 17:00XXI asr yelkani: Wing560 texnologiyasi ulkan yuk kemasida muvaffaqiyatli sinovdan o‘tdiXXI asr yelkani: Wing560 texnologiyasi ulkan yuk kemasida muvaffaqiyatli sinovdan o‘tdiBugun, 16:26Britaniyada 14 ta yangi yadro reaktori qurilishi kutilmoqda: 8 million xonadon uchun energiyaBritaniyada 14 ta yangi yadro reaktori qurilishi kutilmoqda: 8 million xonadon uchun energiyaBugun, 15:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda