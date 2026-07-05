Jeymi Karrager: Garri Keyn Oltin toʻpga loyiq, ammo sovrinni Messi yoki Mbappe oladi
Liverpul jamoasining sobiq himoyachisi va taniqli futbol eksperti Jeymi Karrager Angliya terma jamoasi sardori Garri Keynning bugungi kundagi darajasiga yuqori baho berdi. Uning fikricha, 2026-yilgi Oltin toʻp sovrini uchun kurashda Keyn oʻzining sermahsul oʻyinlari bilan munosib nomzod boʻlsa-da, katta turnirlardagi natijalar sovrin taqdirini hal qilishi mumkin. Karragerning taʼkidlashicha, nufuzli mukofot yana bir bor Lionel Messi yoki Kylian Mbappe kabi yulduzlarga nasib etishi ehtimoli yuqori. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Telegraph nashri uchun yozgan maqolasida Karrager soʻnggi 12 oylik natijalarga koʻra, aynan Garri Keyn dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb topilishi adolatdan boʻlishini aytib oʻtdi. Biroq, futbol olamidagi anʼanalar shuni koʻrsatadiki, Jahon chempionati oʻtkaziladigan yillarda individual statistika emas, balki terma jamoa bilan erishilgan muvaffaqiyatlar birinchi planga chiqadi. Bu esa Bavariya hujumchisi uchun asosiy toʻsiq boʻlishi mumkin.
Jahon chempionati omili va favoritlarEkspertning fikriga koʻra, agar Argentina terma jamoasi oʻz unvonini himoya qila olsa, Lionel Messi sakkizinchi yoki toʻqqizinchi bor ushbu mukofotga ega chiqadi. Agar Fransiya gʻalaba qozonsa, Kylian Mbappe asosiy daʼvogarga aylanadi. Hatto oʻz klubida biroz qiyin davrlarni boshdan kechirayotgan boʻlsa-da, Mbappening terma jamoa safidagi yirik turnirlarda koʻrsatadigan qahramonliklari barcha kamchiliklarni yuvib ketishi mumkin.
Karrager Angliya terma jamoasining hozirgi holatidan kelib chiqib, "uch sherlar"ning chempionlik imkoniyatlariga shubha bilan qaramoqda. Uning soʻzlariga koʻra, Keynning Bavariya tarkibidagi jamoadoshi Michael Olise ham kelajakda kuchli nomzodlar qatoriga kirishi mumkin, biroq asosiy eʼtibor baribir futbol afsonalari va jahon grandlarining yetakchilariga qaratiladi.
Keynning Angliya tarixidagi oʻrniGarri Keynning mahorati haqida gapirar ekan, Karrager uni allaqachon Alan Shearer, Gary Lineker va Wayne Rooney kabi afsonalar bilan bir qatorga qoʻyish mumkinligini taʼkidladi. Keynning yillar davomida barqaror gol urishi va oʻz oʻyin uslubini zamonaviy futbol talablariga moslashtira olishi uni boshqa hujumchilardan ajratib turadi. Ekspertning fikricha, Keyn allaqachon bu buyuk nomlar bilan boʻlgan bahslarda gʻolib chiqib boʻlgan.
Shunga qaramay, Keynning Angliya tarixidagi eng buyuk futbolchi sifatidagi maqomi koʻp jihatdan terma jamoa bilan qoʻlga kiritiladigan sovrinlarga bogʻliq boʻlib qolmoqda. Karragerning xulosa qilishicha, klublar miqyosidagi gollar va rekordlar qanchalik hayratlanarli boʻlmasin, Oltin toʻp kabi mukofotlar uchun Chempionlar ligasi va Jahon chempionati finallaridagi gʻalabalar hal qiluvchi ahamiyatga ega.
…