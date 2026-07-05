Jeymi Karrager: Garri Keyn Oltin toʻpga loyiq, ammo sovrinni Messi yoki Mbappe oladi

·56·Sport
Jeymi Karrager: Garri Keyn Oltin toʻpga loyiq, ammo sovrinni Messi yoki Mbappe oladi

Liverpul jamoasining sobiq himoyachisi va taniqli futbol eksperti Jeymi Karrager Angliya terma jamoasi sardori Garri Keynning bugungi kundagi darajasiga yuqori baho berdi. Uning fikricha, 2026-yilgi Oltin toʻp sovrini uchun kurashda Keyn oʻzining sermahsul oʻyinlari bilan munosib nomzod boʻlsa-da, katta turnirlardagi natijalar sovrin taqdirini hal qilishi mumkin. Karragerning taʼkidlashicha, nufuzli mukofot yana bir bor Lionel Messi yoki Kylian Mbappe kabi yulduzlarga nasib etishi ehtimoli yuqori. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Telegraph nashri uchun yozgan maqolasida Karrager soʻnggi 12 oylik natijalarga koʻra, aynan Garri Keyn dunyoning eng yaxshi futbolchisi deb topilishi adolatdan boʻlishini aytib oʻtdi. Biroq, futbol olamidagi anʼanalar shuni koʻrsatadiki, Jahon chempionati oʻtkaziladigan yillarda individual statistika emas, balki terma jamoa bilan erishilgan muvaffaqiyatlar birinchi planga chiqadi. Bu esa Bavariya hujumchisi uchun asosiy toʻsiq boʻlishi mumkin.

Jahon chempionati omili va favoritlar

Ekspertning fikriga koʻra, agar Argentina terma jamoasi oʻz unvonini himoya qila olsa, Lionel Messi sakkizinchi yoki toʻqqizinchi bor ushbu mukofotga ega chiqadi. Agar Fransiya gʻalaba qozonsa, Kylian Mbappe asosiy daʼvogarga aylanadi. Hatto oʻz klubida biroz qiyin davrlarni boshdan kechirayotgan boʻlsa-da, Mbappening terma jamoa safidagi yirik turnirlarda koʻrsatadigan qahramonliklari barcha kamchiliklarni yuvib ketishi mumkin.

Karrager Angliya terma jamoasining hozirgi holatidan kelib chiqib, "uch sherlar"ning chempionlik imkoniyatlariga shubha bilan qaramoqda. Uning soʻzlariga koʻra, Keynning Bavariya tarkibidagi jamoadoshi Michael Olise ham kelajakda kuchli nomzodlar qatoriga kirishi mumkin, biroq asosiy eʼtibor baribir futbol afsonalari va jahon grandlarining yetakchilariga qaratiladi.

Keynning Angliya tarixidagi oʻrni

Garri Keynning mahorati haqida gapirar ekan, Karrager uni allaqachon Alan Shearer, Gary Lineker va Wayne Rooney kabi afsonalar bilan bir qatorga qoʻyish mumkinligini taʼkidladi. Keynning yillar davomida barqaror gol urishi va oʻz oʻyin uslubini zamonaviy futbol talablariga moslashtira olishi uni boshqa hujumchilardan ajratib turadi. Ekspertning fikricha, Keyn allaqachon bu buyuk nomlar bilan boʻlgan bahslarda gʻolib chiqib boʻlgan.

Shunga qaramay, Keynning Angliya tarixidagi eng buyuk futbolchi sifatidagi maqomi koʻp jihatdan terma jamoa bilan qoʻlga kiritiladigan sovrinlarga bogʻliq boʻlib qolmoqda. Karragerning xulosa qilishicha, klublar miqyosidagi gollar va rekordlar qanchalik hayratlanarli boʻlmasin, Oltin toʻp kabi mukofotlar uchun Chempionlar ligasi va Jahon chempionati finallaridagi gʻalabalar hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Garri KeynLionel MessiKylian MbappeOltin ToʻpFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylandiYurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylandiBugun, 18:15Gavi Cristiano Ronaldo haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: «U hali ham oʻyin taqdirini hal qila oladi»Gavi Cristiano Ronaldo haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: «U hali ham oʻyin taqdirini hal qila oladi»Bugun, 18:12Kilian Mbappe Paragvayga qarshi g‘alabani keskin nishonladi...Kilian Mbappe Paragvayga qarshi g‘alabani keskin nishonladi...Bugun, 18:12JCH-2026. Bugun tunda 1/8 finalda ikkita katta o‘yin bo‘ladiJCH-2026. Bugun tunda 1/8 finalda ikkita katta o‘yin bo‘ladiBugun, 18:10Paragvay bosh murabbiyi: «Bizda hayot sinovlaridan o‘tgan futbolchilar bor»Paragvay bosh murabbiyi: «Bizda hayot sinovlaridan o‘tgan futbolchilar bor»Bugun, 18:04Zlatan Ibrahimovic: “Paragvayga qarshi oʻyinda men toʻrtta qizil kartochka olgan boʻlardim”Zlatan Ibrahimovic: “Paragvayga qarshi oʻyinda men toʻrtta qizil kartochka olgan boʻlardim”Bugun, 17:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi