Superkompyuter Angliya - Meksika bahsi g‘olibini bashorat qildi

·97·Sport
Superkompyuter Angliya - Meksika bahsi g‘olibini bashorat qildi

Opta superkompyuteri Jahon chempionati–2026 1/8 finalidan o‘rin olgan Meksika — Angliya uchrashuvi oldidan jamoalarning imkoniyatlarini hisoblab chiqdi.

Hisob-kitoblarga ko‘ra, Angliya bahsning asosiy vaqtida g‘alaba qozonishga yaqinroq. Biroq Meksikaning imkoniyati ham ancha yuqori baholangan — demak, muxlislarni keskin va murosasiz o‘yin kutmoqda.

Angliyaning imkoniyati yuqoriroq

Opta tahliliga ko‘ra, Angliya milliy jamoasining 90 daqiqa ichida g‘alaba qozonish ehtimoli 40,6 foizni tashkil etmoqda.

Meksikaning asosiy vaqtda zafar quchish imkoniyati esa 31,5 foizga baholangan.

Shu tariqa, superkompyuter inglizlarni favorit sifatida ko‘rsatgan bo‘lsa-da, jamoalar o‘rtasida katta farq yo‘q.

Qo‘shimcha vaqt ehtimoli ham yuqori

Uchrashuvning asosiy vaqti durang bilan yakunlanish ehtimoli 27,9 foizni tashkil qiladi.

Bu esa bahs qo‘shimcha bo‘limlar yoki hatto penaltilar seriyasigacha yetib borishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Qisqasi, bu yerda “oson o‘yin” degan ssenariy yo‘q.

Meksika guruhda maksimal natija qayd etdi

Meksika milliy jamoasi guruh bosqichida uchta uchrashuvda ham g‘alaba qozonib, 9 ochko bilan A guruhini birinchi o‘rinda yakunladi.

Jamoa 1/16 finalda Ekvadorni 2:0 hisobida mag‘lub etib, nimchorak finalga yo‘l olgan edi.

Angliya ham ishonchli yurishni davom ettirmoqda

Angliya milliy jamoasi L guruhida 7 ochko jamg‘arib, peshqadam bo‘ldi.

Inglizlar 1/16 finalda Kongo DR terma jamoasiga qarshi qiyin bahs o‘tkazib, 2:1 hisobida g‘alaba qozongandi.

Chorakfinal yo‘llanmasi o‘rtada

Meksika — Angliya uchrashuvi 6 iyulga o‘tar kechasi bo‘lib o‘tadi.

G‘olib jamoa Jahon chempionati–2026 chorakfinaliga yo‘l oladi. Opta Angliyani favorit ko‘rsatmoqda, ammo Meksikaning guruh bosqichidagi 100 foizlik natijasi bu o‘yinda syurpriz ehtimoli katta ekanini anglatadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya bosh murabbiyi: «Bizda dunyodagi eng kuchli yarimhimoya bor»Ispaniya bosh murabbiyi: «Bizda dunyodagi eng kuchli yarimhimoya bor»Kecha, 23:22Karlo Anchelotti bugungi bahsda Neymar va Vinisiusni birga o‘ynatmoqchiKarlo Anchelotti bugungi bahsda Neymar va Vinisiusni birga o‘ynatmoqchiKecha, 23:19Real Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyor: Upamecano javobiReal Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyor: Upamecano javobiKecha, 22:32Zlatan Ibragimovich: «Men bo‘lsam, beshta qizil kartochka olardim»Zlatan Ibragimovich: «Men bo‘lsam, beshta qizil kartochka olardim»Kecha, 21:26Erbutayevning ilk zarbalari qozog‘istonlik raqibining jag‘ini sindirdiErbutayevning ilk zarbalari qozog‘istonlik raqibining jag‘ini sindirdiKecha, 21:19«Real» Denzel Dumfris transferini rasman e’lon qildi«Real» Denzel Dumfris transferini rasman e’lon qildiKecha, 21:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi