Superkompyuter Angliya - Meksika bahsi g‘olibini bashorat qildi
Opta superkompyuteri Jahon chempionati–2026 1/8 finalidan o‘rin olgan Meksika — Angliya uchrashuvi oldidan jamoalarning imkoniyatlarini hisoblab chiqdi.
Hisob-kitoblarga ko‘ra, Angliya bahsning asosiy vaqtida g‘alaba qozonishga yaqinroq. Biroq Meksikaning imkoniyati ham ancha yuqori baholangan — demak, muxlislarni keskin va murosasiz o‘yin kutmoqda.
Angliyaning imkoniyati yuqoriroq
Opta tahliliga ko‘ra, Angliya milliy jamoasining 90 daqiqa ichida g‘alaba qozonish ehtimoli 40,6 foizni tashkil etmoqda.
Meksikaning asosiy vaqtda zafar quchish imkoniyati esa 31,5 foizga baholangan.
Shu tariqa, superkompyuter inglizlarni favorit sifatida ko‘rsatgan bo‘lsa-da, jamoalar o‘rtasida katta farq yo‘q.
Qo‘shimcha vaqt ehtimoli ham yuqori
Uchrashuvning asosiy vaqti durang bilan yakunlanish ehtimoli 27,9 foizni tashkil qiladi.
Bu esa bahs qo‘shimcha bo‘limlar yoki hatto penaltilar seriyasigacha yetib borishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.
Qisqasi, bu yerda “oson o‘yin” degan ssenariy yo‘q.
Meksika guruhda maksimal natija qayd etdi
Meksika milliy jamoasi guruh bosqichida uchta uchrashuvda ham g‘alaba qozonib, 9 ochko bilan A guruhini birinchi o‘rinda yakunladi.
Jamoa 1/16 finalda Ekvadorni 2:0 hisobida mag‘lub etib, nimchorak finalga yo‘l olgan edi.
Angliya ham ishonchli yurishni davom ettirmoqda
Angliya milliy jamoasi L guruhida 7 ochko jamg‘arib, peshqadam bo‘ldi.
Inglizlar 1/16 finalda Kongo DR terma jamoasiga qarshi qiyin bahs o‘tkazib, 2:1 hisobida g‘alaba qozongandi.
Chorakfinal yo‘llanmasi o‘rtada
Meksika — Angliya uchrashuvi 6 iyulga o‘tar kechasi bo‘lib o‘tadi.
G‘olib jamoa Jahon chempionati–2026 chorakfinaliga yo‘l oladi. Opta Angliyani favorit ko‘rsatmoqda, ammo Meksikaning guruh bosqichidagi 100 foizlik natijasi bu o‘yinda syurpriz ehtimoli katta ekanini anglatadi.
…