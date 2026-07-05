Real Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyor: Upamecano javobi
Madridning Real Madrid klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli kelishuvni amalga oshirishga yaqin turibdi. Ispaniya grandining Bavariya qanot hujumchisi Michael Olise uchun rekord darajadagi 223 million yevro taklif qilishi haqidagi xabarlar futbol olamida katta muhokamalarga sabab boʻldi. Agar ushbu transfer amalga oshsa, u futbol tarixidagi eng qimmat kelishuvlardan biriga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda 2026-yilgi Jahon chempionati saralash oʻyinlari va xalqaro turnirlar fonida transfer mish-mishlari yanada avj olmoqda. SPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, "qirollik klubi" 24 yoshli frantsiyalik iqtidor egasini oʻz safiga qoʻshib olish uchun har qanday xarajatga tayyor. Biroq, futbolchining jamoadoshi va vatandoshi Dayot Upamecano bu xabarlarga keskin munosabat bildirdi.
Upamecano: "U hech qayerga ketmaydi"Fransiya terma jamoasi lagerida boʻlib turgan Dayot Upamecano matbuot anjumanida Michael Olise atrofidagi gap-soʻzlarga nuqta qoʻyishga harakat qildi. Bavariya himoyachisi oʻz jamoadoshining Myunxen klubida qolishiga ishonchi komil ekanini taʼkidladi. "U shu yerda qoladi, u hech qayerga ketmaydi!" — deya qisqa va loʻnda javob berdi himoyachi.
Garchi futbolchilar darajasida bu rad etilayotgan boʻlsa-da, Real Madrid rahbariyati Oliseni kelajakdagi hujum chizigʻining asosiy boʻlagi sifatida koʻrmoqda. Olisening soʻnggi yillardagi oʻsishi va maydondagi kreativligi Madrid klubi skautlarini hayratda qoldirgan. Ayniqsa, uning oʻng qanotdan markazga yorib kirish qobiliyati jamoa oʻyinini yanada kuchaytirishi kutilmoqda.
Sobiq hujumchi Louis Saha ham GOAL nashriga bergan intervyusida Olise haqida oʻz fikrlarini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, aytilayotgan 223 million yevrolik summa aqldan ozgan darajada katta boʻlsa-da, futbolchining isteʼdodi bunga loyiq. Saha Olisening qisqa vaqt ichida Kristal Pelas darajasidan dunyo grandlari nishoniga aylanganini ajoyib muvaffaqiyat hikoyasi deb atadi.
"Bu haqiqatan ham telba raqamlar, — deydi Saha. — Lekin Michael bunday eʼtirofga loyiq deb oʻylayman. U bir-ikki yil ichida qilgan ishlari shunchaki ishonarsiz. U oʻzining betakror uslubi bilan barchani lol qoldirdi va endi dunyoning eng yirik klublari uning ortidan quvmoqda".
Hozircha Bavariya rahbariyati Olise boʻyicha rasmiy takliflarni koʻrib chiqishga shoshilmayapti. Myunxenliklar uchun u jamoaning yangi loyihasidagi muhim figura hisoblanadi. Biroq, Real Madrid kabi klubning rekord darajadagi moliyaviy taklifi har qanday jamoani oʻylantirib qoʻyishi tabiiy. Transfer oynasi ochilishi bilan ushbu masala futbol olamining diqqat markazida boʻlib qolishi shubhasiz.
…