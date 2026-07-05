Real Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyor: Upamecano javobi

·239·Sport
Real Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyor: Upamecano javobi

Madridning Real Madrid klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli kelishuvni amalga oshirishga yaqin turibdi. Ispaniya grandining Bavariya qanot hujumchisi Michael Olise uchun rekord darajadagi 223 million yevro taklif qilishi haqidagi xabarlar futbol olamida katta muhokamalarga sabab boʻldi. Agar ushbu transfer amalga oshsa, u futbol tarixidagi eng qimmat kelishuvlardan biriga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda 2026-yilgi Jahon chempionati saralash oʻyinlari va xalqaro turnirlar fonida transfer mish-mishlari yanada avj olmoqda. SPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, "qirollik klubi" 24 yoshli frantsiyalik iqtidor egasini oʻz safiga qoʻshib olish uchun har qanday xarajatga tayyor. Biroq, futbolchining jamoadoshi va vatandoshi Dayot Upamecano bu xabarlarga keskin munosabat bildirdi.

Upamecano: "U hech qayerga ketmaydi"

Fransiya terma jamoasi lagerida boʻlib turgan Dayot Upamecano matbuot anjumanida Michael Olise atrofidagi gap-soʻzlarga nuqta qoʻyishga harakat qildi. Bavariya himoyachisi oʻz jamoadoshining Myunxen klubida qolishiga ishonchi komil ekanini taʼkidladi. "U shu yerda qoladi, u hech qayerga ketmaydi!" — deya qisqa va loʻnda javob berdi himoyachi.

Garchi futbolchilar darajasida bu rad etilayotgan boʻlsa-da, Real Madrid rahbariyati Oliseni kelajakdagi hujum chizigʻining asosiy boʻlagi sifatida koʻrmoqda. Olisening soʻnggi yillardagi oʻsishi va maydondagi kreativligi Madrid klubi skautlarini hayratda qoldirgan. Ayniqsa, uning oʻng qanotdan markazga yorib kirish qobiliyati jamoa oʻyinini yanada kuchaytirishi kutilmoqda.

Sobiq hujumchi Louis Saha ham GOAL nashriga bergan intervyusida Olise haqida oʻz fikrlarini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, aytilayotgan 223 million yevrolik summa aqldan ozgan darajada katta boʻlsa-da, futbolchining isteʼdodi bunga loyiq. Saha Olisening qisqa vaqt ichida Kristal Pelas darajasidan dunyo grandlari nishoniga aylanganini ajoyib muvaffaqiyat hikoyasi deb atadi.

"Bu haqiqatan ham telba raqamlar, — deydi Saha. — Lekin Michael bunday eʼtirofga loyiq deb oʻylayman. U bir-ikki yil ichida qilgan ishlari shunchaki ishonarsiz. U oʻzining betakror uslubi bilan barchani lol qoldirdi va endi dunyoning eng yirik klublari uning ortidan quvmoqda".

Hozircha Bavariya rahbariyati Olise boʻyicha rasmiy takliflarni koʻrib chiqishga shoshilmayapti. Myunxenliklar uchun u jamoaning yangi loyihasidagi muhim figura hisoblanadi. Biroq, Real Madrid kabi klubning rekord darajadagi moliyaviy taklifi har qanday jamoani oʻylantirib qoʻyishi tabiiy. Transfer oynasi ochilishi bilan ushbu masala futbol olamining diqqat markazida boʻlib qolishi shubhasiz.

Real MadridBayern MunichMichael OliseTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya bosh murabbiyi: «Bizda dunyodagi eng kuchli yarimhimoya bor»Ispaniya bosh murabbiyi: «Bizda dunyodagi eng kuchli yarimhimoya bor»Kecha, 23:22Karlo Anchelotti bugungi bahsda Neymar va Vinisiusni birga o‘ynatmoqchiKarlo Anchelotti bugungi bahsda Neymar va Vinisiusni birga o‘ynatmoqchiKecha, 23:19Superkompyuter Angliya - Meksika bahsi g‘olibini bashorat qildiSuperkompyuter Angliya - Meksika bahsi g‘olibini bashorat qildiKecha, 23:09Zlatan Ibragimovich: «Men bo‘lsam, beshta qizil kartochka olardim»Zlatan Ibragimovich: «Men bo‘lsam, beshta qizil kartochka olardim»Kecha, 21:26Erbutayevning ilk zarbalari qozog‘istonlik raqibining jag‘ini sindirdiErbutayevning ilk zarbalari qozog‘istonlik raqibining jag‘ini sindirdiKecha, 21:19«Real» Denzel Dumfris transferini rasman e’lon qildi«Real» Denzel Dumfris transferini rasman e’lon qildiKecha, 21:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi