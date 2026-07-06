BMW yangi avlod 7 Series modellarini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Germaniyaning Dingolfing shahridagi zavodda BMW kompaniyasining eng nufuzli va texnologik jihatdan boyitilgan flagmani — yangi avlod 7 Series modellarini seriyali ishlab chiqarishga rasman start berildi. Aprel oyida jahon jamoatchiligiga taqdim etilgan ushbu avtomobil oilasi oʻz tarixidagi eng keng koʻlamli yangilanishlardan birini boshidan kechirdi. Endilikda konveyerdan nafaqat anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli variantlar, balki toʻliq elektrlashtirilgan BMW i7 modifikatsiyalari ham chiqmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi 7 Series butunlay qayta ishlangan dizayn kontseptsiyasi va yangi elektron arxitekturaga ega boʻldi. Avtomobil interyerida BMW Panoramic iDrive tizimi markaziy oʻrinni egallagan boʻlib, u haydovchi va yoʻlovchilar uchun misli koʻrilmagan raqamli qulayliklarni taqdim etadi. Xususan, old yoʻlovchi uchun alohida ekran, orqa oʻrindiqdagilar uchun esa ulkan BMW Theatre Screen multimedia majmuasi oʻrnatilgan. Ushbu texnologiyalar avtomobilni gʻildirak ustidagi haqiqiy kinoteatrga aylantiradi.
Texnologik inqilob va elektr quvvatiElektrlashtirish strategiyasining muhim qismi boʻlgan BMW i7 modeli WLTP sikli boʻyicha bir marta quvvatlanishda 727 kilometrgacha masofani bosib oʻtish imkoniyatiga ega. Muhandislar quvvatlash tizimini ham sezilarli darajada takomillashtirishgan: akkumulyator energiyasini 10 foizdan 80 foizgacha toʻldirish uchun bor-yoʻgʻi 28 daqiqa kifoya qiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi i7 kremniy karbidi (SiC) asosidagi kuchli elektronika va yangilangan elektr motorlar bilan jihozlangan boʻlib, bu samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.
Anʼanaviy dvigatellarni afzal koʻruvchilar uchun BMW oʻzining mashhur 3,0 litrli, olti silindrli B58 motorini saqlab qolgan. Biroq, ushbu agregat modernizatsiya qilingan turbokompressor bilan boyitildi, bu esa quvvat va dinamikani yanada yaxshilash imkonini beradi. Shunisi eʼtiborliki, BMW 7 Series, 5 Series va iX modellari bir xil konveyer liniyasida yigʻilmoqda, bu esa zavodning moslashuvchanligini koʻrsatadi.
Eksklyuzivlik va shaxsiylashtirishBMW yangi model egalariga misli koʻrilmagan darajadagi shaxsiylashtirish imkoniyatlarini taklif etmoqda. Xaridorlar quyidagi tanlov imkoniyatlariga ega boʻladilar:
- Kuzov uchun 500 dan ortiq rang va uning jilolari;
- Salon bezagi uchun 700 ga yaqin turli xil kombinatsiyalar;
- Matli va yaltiroq qoplamalarni birlashtiruvchi yangi ikki rangli boʻyash texnologiyasi.
Yangi BMW 7 Series modellarining Yevropadagi savdosi joriy yoz faslida boshlanadi, ilk mijozlarga avtomobillarni yetkazib berish esa avgust oyiga moʻljallangan. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu premium sedan oʻzining anʼanaviy oʻrniga ega boʻlishi kutilmoqda, chunki brendning flagman modellari mintaqamizdagi biznes va rasmiy doiralarda doimo yuqori baholanadi.
…