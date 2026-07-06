BMW yangi avlod 7 Series modellarini seriyali ishlab chiqarishni boshladi

·21·Avto
BMW yangi avlod 7 Series modellarini seriyali ishlab chiqarishni boshladi

Germaniyaning Dingolfing shahridagi zavodda BMW kompaniyasining eng nufuzli va texnologik jihatdan boyitilgan flagmani — yangi avlod 7 Series modellarini seriyali ishlab chiqarishga rasman start berildi. Aprel oyida jahon jamoatchiligiga taqdim etilgan ushbu avtomobil oilasi oʻz tarixidagi eng keng koʻlamli yangilanishlardan birini boshidan kechirdi. Endilikda konveyerdan nafaqat anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli variantlar, balki toʻliq elektrlashtirilgan BMW i7 modifikatsiyalari ham chiqmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi 7 Series butunlay qayta ishlangan dizayn kontseptsiyasi va yangi elektron arxitekturaga ega boʻldi. Avtomobil interyerida BMW Panoramic iDrive tizimi markaziy oʻrinni egallagan boʻlib, u haydovchi va yoʻlovchilar uchun misli koʻrilmagan raqamli qulayliklarni taqdim etadi. Xususan, old yoʻlovchi uchun alohida ekran, orqa oʻrindiqdagilar uchun esa ulkan BMW Theatre Screen multimedia majmuasi oʻrnatilgan. Ushbu texnologiyalar avtomobilni gʻildirak ustidagi haqiqiy kinoteatrga aylantiradi.

Texnologik inqilob va elektr quvvati

Elektrlashtirish strategiyasining muhim qismi boʻlgan BMW i7 modeli WLTP sikli boʻyicha bir marta quvvatlanishda 727 kilometrgacha masofani bosib oʻtish imkoniyatiga ega. Muhandislar quvvatlash tizimini ham sezilarli darajada takomillashtirishgan: akkumulyator energiyasini 10 foizdan 80 foizgacha toʻldirish uchun bor-yoʻgʻi 28 daqiqa kifoya qiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi i7 kremniy karbidi (SiC) asosidagi kuchli elektronika va yangilangan elektr motorlar bilan jihozlangan boʻlib, bu samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Anʼanaviy dvigatellarni afzal koʻruvchilar uchun BMW oʻzining mashhur 3,0 litrli, olti silindrli B58 motorini saqlab qolgan. Biroq, ushbu agregat modernizatsiya qilingan turbokompressor bilan boyitildi, bu esa quvvat va dinamikani yanada yaxshilash imkonini beradi. Shunisi eʼtiborliki, BMW 7 Series, 5 Series va iX modellari bir xil konveyer liniyasida yigʻilmoqda, bu esa zavodning moslashuvchanligini koʻrsatadi.

Eksklyuzivlik va shaxsiylashtirish

BMW yangi model egalariga misli koʻrilmagan darajadagi shaxsiylashtirish imkoniyatlarini taklif etmoqda. Xaridorlar quyidagi tanlov imkoniyatlariga ega boʻladilar:

  • Kuzov uchun 500 dan ortiq rang va uning jilolari;
  • Salon bezagi uchun 700 ga yaqin turli xil kombinatsiyalar;
  • Matli va yaltiroq qoplamalarni birlashtiruvchi yangi ikki rangli boʻyash texnologiyasi.
Ishlab chiqarish jarayonida ayrim murakkab operatsiyalar, ayniqsa kuzovni ikki xil rangga boʻyash ishlari yuqori aniqlikni taʼminlash maqsadida mutaxassislar tomonidan qoʻlda bajarilmoqda. Shuningdek, 2027-yilning ikkinchi yarmidan boshlab ushbu zavodda yangi Alpina B7 modelini ishlab chiqarish ham rejalashtirilgan.

Yangi BMW 7 Series modellarining Yevropadagi savdosi joriy yoz faslida boshlanadi, ilk mijozlarga avtomobillarni yetkazib berish esa avgust oyiga moʻljallangan. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu premium sedan oʻzining anʼanaviy oʻrniga ega boʻlishi kutilmoqda, chunki brendning flagman modellari mintaqamizdagi biznes va rasmiy doiralarda doimo yuqori baholanadi.

BMW7 SeriesBMW i7AvtomobilGermaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini namoyish etdiGeely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini namoyish etdiBugun, 00:57Dakar rallisining tugʻilishiga sabab boʻlgan 1970-yilgi afsonaviy poyga tarixiDakar rallisining tugʻilishiga sabab boʻlgan 1970-yilgi afsonaviy poyga tarixiKecha, 23:55BMW anʼanaga sodiq: Yangi avlod X5 M60 modeli gibrid texnologiyasiz V8 dvigatelini saqlab qoladiBMW anʼanaga sodiq: Yangi avlod X5 M60 modeli gibrid texnologiyasiz V8 dvigatelini saqlab qoladiKecha, 22:52Avtomobil sanoati va reklama madaniyati: Siyosat oʻrganishi kerak boʻlgan jihatlarAvtomobil sanoati va reklama madaniyati: Siyosat oʻrganishi kerak boʻlgan jihatlarKecha, 10:58Ferrari F355 GTS: Nima uchun ushbu model klassik sportkarlar orasida eng yaxshisi sanaladiFerrari F355 GTS: Nima uchun ushbu model klassik sportkarlar orasida eng yaxshisi sanaladiKecha, 09:54Mille Miglia poygalari afsonasi: 25 million yevrolik Mercedes 300 SL tarixiga nazarMille Miglia poygalari afsonasi: 25 million yevrolik Mercedes 300 SL tarixiga nazarKecha, 08:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi