JCH-2026: Braziliya — Norvegiya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi

·0·Sport
JCH-2026: Braziliya — Norvegiya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi

JCH-2026 1/8 final bosqichining markaziy uchrashuvlaridan birida Braziliya va Norvegiya milliy jamoalari chorakfinal yo‘llanmasi uchun maydonga tushadi.

Ist-Ruterfordda o‘tadigan bahs Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da boshlanadi. Uchrashuv oldidan har ikki jamoaning asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldi.

Vinisius Braziliya hujumini boshlaydi

Karlo Anchelotti hujum chizig‘ida Vinisius Junior, Martinelli va Mateus Kunyaga ishonch bildirdi.

Maydon markazida Kazemiro va Bruno Gimaraes harakat qiladi. Darvozani esa tajribali Alisson qo‘riqlaydi.

Braziliyaning boshlang‘ich tarkibi:

  • Alisson, Danilo, Markinos, Gabriel, Duglas, Kazemiro, Gimaraes, Rayan, Martinelli, Vinisius, Kunya.

Norvegiyaning asosiy quroli — Holand

Norvegiya terma jamoasi hujumda Erling Holand va Aleksander Syorlot juftligiga tayanadi.

Martin Edegor maydon markazida jamoa o‘yinini boshqarsa, Antonio Nusa tezkor hujumlarda Braziliya himoyasiga muammo tug‘dirishga harakat qiladi.

Norvegiyaning boshlang‘ich tarkibi:

  • Nyuland, Ryuerson, Ayer, Heggem, Volfe, Edegor, Berge, Berg, Nusa, Syorlot, Holand.

G‘olibni yana bir katta sinov kutmoqda

Ushbu uchrashuvda g‘alaba qozongan jamoa JCH-2026 chorakfinalida Meksika — Angliya juftligi g‘olibiga qarshi maydonga tushadi.

JCH-2026. 1/8 final

Braziliya — Norvegiya

Sana: 5 iyul
Manzil: Ist-Ruterford
Boshlanish vaqti: 01:00, Toshkent vaqti bilan

Bir tomonda Vinisius boshchiligidagi Braziliya, ikkinchi tomonda Holand yetakchiligidagi Norvegiya. Qisqasi, hujumchilar tayyor — endi so‘z maydonda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu terma jamoadagi kelajagi haqida qat’iy javob berdiKrishtianu Ronaldu terma jamoadagi kelajagi haqida qat’iy javob berdiBugun, 00:05Ispaniya bosh murabbiyi: «Bizda dunyodagi eng kuchli yarimhimoya bor»Ispaniya bosh murabbiyi: «Bizda dunyodagi eng kuchli yarimhimoya bor»Kecha, 23:22Karlo Anchelotti bugungi bahsda Neymar va Vinisiusni birga o‘ynatmoqchiKarlo Anchelotti bugungi bahsda Neymar va Vinisiusni birga o‘ynatmoqchiKecha, 23:19Superkompyuter Angliya - Meksika bahsi g‘olibini bashorat qildiSuperkompyuter Angliya - Meksika bahsi g‘olibini bashorat qildiKecha, 23:09Real Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyor: Upamecano javobiReal Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyor: Upamecano javobiKecha, 22:32Zlatan Ibragimovich: «Men bo‘lsam, beshta qizil kartochka olardim»Zlatan Ibragimovich: «Men bo‘lsam, beshta qizil kartochka olardim»Kecha, 21:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi