JCH-2026: Braziliya — Norvegiya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi
JCH-2026 1/8 final bosqichining markaziy uchrashuvlaridan birida Braziliya va Norvegiya milliy jamoalari chorakfinal yo‘llanmasi uchun maydonga tushadi.
Ist-Ruterfordda o‘tadigan bahs Toshkent vaqti bilan soat 01:00 da boshlanadi. Uchrashuv oldidan har ikki jamoaning asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldi.
Vinisius Braziliya hujumini boshlaydi
Karlo Anchelotti hujum chizig‘ida Vinisius Junior, Martinelli va Mateus Kunyaga ishonch bildirdi.
Maydon markazida Kazemiro va Bruno Gimaraes harakat qiladi. Darvozani esa tajribali Alisson qo‘riqlaydi.
Braziliyaning boshlang‘ich tarkibi:
Alisson, Danilo, Markinos, Gabriel, Duglas, Kazemiro, Gimaraes, Rayan, Martinelli, Vinisius, Kunya.
Norvegiyaning asosiy quroli — Holand
Norvegiya terma jamoasi hujumda Erling Holand va Aleksander Syorlot juftligiga tayanadi.
Martin Edegor maydon markazida jamoa o‘yinini boshqarsa, Antonio Nusa tezkor hujumlarda Braziliya himoyasiga muammo tug‘dirishga harakat qiladi.
Norvegiyaning boshlang‘ich tarkibi:
Nyuland, Ryuerson, Ayer, Heggem, Volfe, Edegor, Berge, Berg, Nusa, Syorlot, Holand.
G‘olibni yana bir katta sinov kutmoqda
Ushbu uchrashuvda g‘alaba qozongan jamoa JCH-2026 chorakfinalida Meksika — Angliya juftligi g‘olibiga qarshi maydonga tushadi.
JCH-2026. 1/8 final
Braziliya — Norvegiya
Sana: 5 iyul
Manzil: Ist-Ruterford
Boshlanish vaqti: 01:00, Toshkent vaqti bilan
Bir tomonda Vinisius boshchiligidagi Braziliya, ikkinchi tomonda Holand yetakchiligidagi Norvegiya. Qisqasi, hujumchilar tayyor — endi so‘z maydonda.
…