Krishtianu Ronaldu terma jamoadagi kelajagi haqida qat’iy javob berdi

·0·Sport
Krishtianu Ronaldu terma jamoadagi kelajagi haqida qat’iy javob berdi

Portugaliya milliy jamoasi hujumchisi Krishtianu Ronaldu JCH-2026 1/8 finalida Ispaniyaga qarshi muhim uchrashuv oldidan terma jamoadagi faoliyatini qachon yakunlashi haqidagi savolga munosabat bildirdi.

41 yoshli futbolchi qarorni faqat o‘zi qabul qilishini ta’kidlab, hozirgi asosiy maqsad Ispaniyani mag‘lub etib, chorakfinalga chiqish ekanini aytdi.

«Men doimo shu yerda bo‘laman»

Ronaldu 18 yoshida Portugaliya milliy jamoasiga kelganidan buyon munosabati o‘zgarmaganini qayd etdi.

«18 yoshimda milliy jamoaga kelganimdan beri hech narsa o‘zgarmadi va bundan keyin ham o‘zgarmaydi. Men doimo shu yerda bo‘laman — qalban ham, tanim bilan ham», — dedi u.

Forvard maydonga tushish-tushmasligidan qat’i nazar, jamoada muhim o‘ringa ega bo‘lishini ta’kidladi.

Faoliyatini qachon yakunlashini o‘zi hal qiladi

Ronaldu terma jamoadan ketishi haqidagi doimiy savollarga ham qat’iy javob qaytardi.

«Faoliyatimni o‘zim istagan paytda yakunlayman. Boshqalar xohlagan vaqtda emas. Shu savolni qayta-qayta berishning ma’nosi yo‘q», — dedi Portugaliya sardori.

Uning so‘zlaridan ko‘rinib turibdiki, hujumchi hozircha milliy jamoadagi faoliyatini tugatish haqida o‘ylamayapti.

Barcha e’tibor Ispaniyaga qarshi o‘yinga qaratilgan

Ronaldu kelajak haqidagi muhokamalar o‘rniga navbatdagi uchrashuvga e’tibor berish kerakligini aytdi.

«Eng muhimi — ertaga yaxshi o‘ynash va keyingi bosqichga chiqish», — deya ta’kidladi u.

Portugaliya JCH-2026 1/8 finalida Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv 6 iyul kuni bo‘lib o‘tadi va g‘olib jamoa chorakfinal yo‘llanmasini qo‘lga kiritadi.

Ronaldu uchun esa bu bahs navbatdagi katta sinov: savollar ko‘p, lekin javobni yana maydon beradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya bosh murabbiyi: «Bizda dunyodagi eng kuchli yarimhimoya bor»Ispaniya bosh murabbiyi: «Bizda dunyodagi eng kuchli yarimhimoya bor»Kecha, 23:22Karlo Anchelotti bugungi bahsda Neymar va Vinisiusni birga o‘ynatmoqchiKarlo Anchelotti bugungi bahsda Neymar va Vinisiusni birga o‘ynatmoqchiKecha, 23:19Superkompyuter Angliya - Meksika bahsi g‘olibini bashorat qildiSuperkompyuter Angliya - Meksika bahsi g‘olibini bashorat qildiKecha, 23:09Real Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyor: Upamecano javobiReal Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyor: Upamecano javobiKecha, 22:32Zlatan Ibragimovich: «Men bo‘lsam, beshta qizil kartochka olardim»Zlatan Ibragimovich: «Men bo‘lsam, beshta qizil kartochka olardim»Kecha, 21:26Erbutayevning ilk zarbalari qozog‘istonlik raqibining jag‘ini sindirdiErbutayevning ilk zarbalari qozog‘istonlik raqibining jag‘ini sindirdiKecha, 21:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi