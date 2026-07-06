Krishtianu Ronaldu terma jamoadagi kelajagi haqida qat’iy javob berdi
Portugaliya milliy jamoasi hujumchisi Krishtianu Ronaldu JCH-2026 1/8 finalida Ispaniyaga qarshi muhim uchrashuv oldidan terma jamoadagi faoliyatini qachon yakunlashi haqidagi savolga munosabat bildirdi.
41 yoshli futbolchi qarorni faqat o‘zi qabul qilishini ta’kidlab, hozirgi asosiy maqsad Ispaniyani mag‘lub etib, chorakfinalga chiqish ekanini aytdi.
«Men doimo shu yerda bo‘laman»
Ronaldu 18 yoshida Portugaliya milliy jamoasiga kelganidan buyon munosabati o‘zgarmaganini qayd etdi.
«18 yoshimda milliy jamoaga kelganimdan beri hech narsa o‘zgarmadi va bundan keyin ham o‘zgarmaydi. Men doimo shu yerda bo‘laman — qalban ham, tanim bilan ham», — dedi u.
Forvard maydonga tushish-tushmasligidan qat’i nazar, jamoada muhim o‘ringa ega bo‘lishini ta’kidladi.
Faoliyatini qachon yakunlashini o‘zi hal qiladi
Ronaldu terma jamoadan ketishi haqidagi doimiy savollarga ham qat’iy javob qaytardi.
«Faoliyatimni o‘zim istagan paytda yakunlayman. Boshqalar xohlagan vaqtda emas. Shu savolni qayta-qayta berishning ma’nosi yo‘q», — dedi Portugaliya sardori.
Uning so‘zlaridan ko‘rinib turibdiki, hujumchi hozircha milliy jamoadagi faoliyatini tugatish haqida o‘ylamayapti.
Barcha e’tibor Ispaniyaga qarshi o‘yinga qaratilgan
Ronaldu kelajak haqidagi muhokamalar o‘rniga navbatdagi uchrashuvga e’tibor berish kerakligini aytdi.
«Eng muhimi — ertaga yaxshi o‘ynash va keyingi bosqichga chiqish», — deya ta’kidladi u.
Portugaliya JCH-2026 1/8 finalida Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv 6 iyul kuni bo‘lib o‘tadi va g‘olib jamoa chorakfinal yo‘llanmasini qo‘lga kiritadi.
Ronaldu uchun esa bu bahs navbatdagi katta sinov: savollar ko‘p, lekin javobni yana maydon beradi.
…