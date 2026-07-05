Koinotni oʻrganishda yangi davr: Sunʼiy yoʻldoshlar uchun oʻta qora qoplama yaratildi

·0·Texno
Koinotni oʻrganishda yangi davr: Sunʼiy yoʻldoshlar uchun oʻta qora qoplama yaratildi

Buyuk Britaniyadagi Surrey universiteti olimlari koinotni tadqiq qilishda jiddiy toʻsiqqa aylanayotgan sunʼiy yoʻldoshlar yorqinligi muammosini hal qilishning samarali usulini topishdi. Tadqiqotchilar Vantablack 310 deb nomlangan oʻta qora qoplamani sinovdan oʻtkazib, u orbitadagi qurilmalarni yer yuzidagi teleskoplar uchun deyarli koʻrinmas holga keltirishi mumkinligini isbotlashdi. Bu kashfiyot yaqin yillarda orbitaga chiqarilishi rejalashtirilayotgan millionlab yangi apparatlarning astronomik kuzatuvlarga salbiy taʼsirini keskin kamaytirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda yer orbitasida sunʼiy yoʻldoshlar sonining shiddat bilan ortishi zamonaviy astronomiya uchun eng katta xavflardan biriga aylandi. Mavjud loyihalarga koʻra, yaqin kelajakda orbitaga 1,7 milliondan ortiq apparat chiqarilishi mumkin. Sunʼiy yoʻldoshlarning metall sirtidan qaytayotgan quyosh nuri teleskoplar tomonidan olingan suratlarda yorqin chiziqlar va chaqnashlarni hosil qiladi. Bu esa uzoq galaktikalar, asteroidlar va oʻta yangi yulduzlar kabi xira obʼyektlarni aniqlashga xalaqit bermoqda.

Vantablack 310 texnologiyasining imkoniyatlari

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society jurnalida chop etilgan tadqiqotga koʻra, Surrey NanoSystems kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Vantablack 310 materiali oʻziga tushayotgan yorugʻlikning atigi 2 foizini qaytaradi. Olimlar laboratoriya sharoitida oʻtkazilgan tajribalar va kompyuter modellashtirish yordamida ushbu qoplama bilan qoplangan sunʼiy yoʻldoshning yerdan qanday koʻrinishini tahlil qilishdi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, qurilmaning yorqinligi Xalqaro astronomiya ittifoqi tavsiya etgan minimal darajagacha pasayishi mumkin.

Ushbu texnologiyaning yana bir muhim afzalligi shundaki, u qaytgan yorugʻlikni barcha yoʻnalishlarga bir tekis tarqatadi. Bu odatdagi metall sirtlarda kuzatiladigan keskin va yorqin chaqnashlarning oldini oladi. Tadqiqot rahbari Astha Chaturvedi taʼkidlashicha, tungi osmon koinotni oʻrganish uchun eng muhim vosita boʻlib qolmoqda, biroq uni kuzatish borgan sari qiyinlashib bormoqda. Yangi muhandislik yechimi esa sunʼiy yoʻldoshlar konstruksiyasini tubdan oʻzgartirmasdan turib, muammoni hal qilish imkonini beradi.

Astrofizik Noelia Noëlning soʻzlariga koʻra, bu masala nafaqat professional astronomlarni, balki tungi osmonning tabiiy koʻrinishini saqlab qolishni istagan barcha insonlarni tashvishga solishi kerak. Mazkur tadqiqot muammoni shunchaki qayd etishdan amaliy yechimlar bosqichiga oʻtishda muhim qadam boʻldi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, olimlar endi ushbu qoplamani real koinot sharoitida sinab koʻrishni rejalashtirishmoqda.

Koinotdagi navbatdagi sinovlar

Loyiha doirasidagi keyingi bosqich Vantablack 310 qoplamasini Jovian-1 sunʼiy yoʻldoshiga oʻrnatish va uni orbitaga uchirishdan iborat. Surrey, Portsmut va Sautgempton universitetlari hamkorligida amalga oshirilayotgan ushbu missiya materialning koinotdagi ekstremal sharoitlarga chidamliligini tekshiradi. Shuningdek, yerdagi stansiyalar orqali sunʼiy yoʻldosh yorqinligining oʻzgarishi qanchalik sezilarli boʻlishi oʻlchanadi.

Agar koinotdagi sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, oʻta qora materiallar kelajakdagi barcha sunʼiy yoʻldosh turkumlari uchun standart yechimga aylanishi mumkin. Bu esa SpaceX, Amazon va boshqa yirik kompaniyalarning global internet loyihalari bilan bir qatorda, fundamental fanning rivojlanishiga ham imkon beradi. Oʻzbekistonlik havaskor astronomlar va mutaxassislar uchun ham bu yangilik muhim, chunki tungi osmonning tozaligi ilmiy kuzatuvlar sifatiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

KoinotTexnologiyaAstronomiyaSunʼiy YoʻldoshVantablack
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bending Spoons: AOL va Vimeo egalari Nasdaq birjasiga chiqdiBending Spoons: AOL va Vimeo egalari Nasdaq birjasiga chiqdiKecha, 23:52Samsung yangi strategiyaga oʻtmoqda: Exynos 2700 protsessori tezlik emas, sunʼiy intellektga eʼtibor qaratadiSamsung yangi strategiyaga oʻtmoqda: Exynos 2700 protsessori tezlik emas, sunʼiy intellektga eʼtibor qaratadiKecha, 23:24Ish samaradorligini oshiruvchi 5 ta zamonaviy gadjet: Ish stolingizni professional darajaga koʻtaringIsh samaradorligini oshiruvchi 5 ta zamonaviy gadjet: Ish stolingizni professional darajaga koʻtaringKecha, 22:56Amazon oʻzining afsonaviy Mechanical Turk xizmatini yopishga tayyorlanmoqdaAmazon oʻzining afsonaviy Mechanical Turk xizmatini yopishga tayyorlanmoqdaKecha, 22:53Sunʼiy intellekt uchun yadroviy yechim: Ampera 3D-printerda bosilgan reaktorni taqdim etdiSunʼiy intellekt uchun yadroviy yechim: Ampera 3D-printerda bosilgan reaktorni taqdim etdiKecha, 18:21Jahon bozorida yangi milliarderlar: Yil boshidan beri 90 ga yaqin unikor-startap paydo boʻldiJahon bozorida yangi milliarderlar: Yil boshidan beri 90 ga yaqin unikor-startap paydo boʻldiKecha, 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi