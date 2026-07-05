Samsung yangi strategiyaga oʻtmoqda: Exynos 2700 protsessori tezlik emas, sunʼiy intellektga eʼtibor qaratadi

·25·Texno
Samsung yangi strategiyaga oʻtmoqda: Exynos 2700 protsessori tezlik emas, sunʼiy intellektga eʼtibor qaratadi

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining boʻlajak flagman protsessorlarini ishlab chiqishda tubdan yangi yondashuvni qoʻllashni rejalashtirmoqda. Kompaniya anʼanaviy ravishda Qualcomm kabi raqobatchilar bilan benchmark testlaridagi "quruq" raqamlar va maksimal takt chastotalari uchun kurashishdan voz kechishga qaror qildi. Buning oʻrniga asosiy eʼtibor energiya samaradorligi va sunʼiy intellekt imkoniyatlarini kengaytirishga qaratiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Schrodinger taxallusi bilan tanilgan nufuzli insayderning maʼlumotlariga koʻra, yangi avlod Exynos 2700 chipi maksimal unumdorlik oʻsishini emas, balki uzoq vaqt davomida barqaror ishlashni taʼminlashga yoʻnaltirilgan. Bu Samsung smartfonlari foydalanuvchilari uchun qurilmaning qizib ketmasligi va batareya quvvatini uzoqroq saqlashi nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega. Mazkur oʻzgarish kompaniyaning mobil bozoridagi pozitsiyasini mustahkamlashi kutilmoqda.

Exynos 2700 chipining kristall maydoni sezilarli darajada kattalashtiriladi. Biroq bu kengayish markaziy protsessor (CPU) yadrolari sonini oshirish uchun emas, balki sunʼiy intellektni tezlashtiruvchi maxsus bloklarni joylashtirish uchun xizmat qiladi. Bu qadam Galaxy AI tizimining kelajakdagi imkoniyatlarini kengaytirish va smartfon ichidagi murakkab hisob-kitoblarni tezroq amalga oshirish bilan bogʻliq.

Energiya tejamkorligi va ishlab chiqarish barqarorligi

Samsung rahbariyati eng yuqori choʻqqidagi unumdorlikning bir qismidan voz kechib boʻlsa-da, yaroqli chiplar chiqishini koʻpaytirish va ishlab chiqarish hajmini oshirishni maqsad qilgan. ixbt.com nashri xabar berishicha, bu strategiya nafaqat texnik, balki iqtisodiy jihatdan ham oʻzini oqlashi kerak. Yuqori energiya samaradorligi qurilmaning avtonom ish vaqtini uzaytiradi, bu esa bugungi kunda foydalanuvchilar uchun eng ustuvor koʻrsatkichlardan biri hisoblanadi.

Yana bir muhim yangilik sovutish tizimi bilan bogʻliq. Samsung muhandislari buglanish kameralarini shunchaki kattalashtirishdan koʻra, issiqlikni bevosita protsessor korpusi darajasida chiqarib yuborish texnologiyasini takomillashtirmoqda. Kristallning oʻzida issiqlik ajralishini kamaytirish orqali Exynos 2700 brend tarixidagi eng "sovuq" va barqaror flagman chipga aylanishi mumkin.

Ushbu maʼlumotlarni taqdim etgan Phone Futurist (Schrodinger) avval ham Samsung Galaxy S26 Plus xususiyatlarini aniq bashorat qilgan va iPhone brendining yubiley modeli haqidagi maʼlumotlari bilan ishonch qozongan edi. Shuning uchun ham Exynos 2700 haqidagi ushbu xabarlar texnologik hamjamiyat tomonidan jiddiy qabul qilinmoqda.

Oʻzbekiston smartfon bozorida Samsung qurilmalariga boʻlgan talab yuqoriligini hisobga olsak, protsessorlardagi bu oʻzgarish mahalliy foydalanuvchilar uchun ham dolzarbdir. Zero, issiq iqlim sharoitida smartfonlarning qizib ketishi va unumdorlikning pasayishi (trottling) koʻp uchraydigan muammo hisoblanadi. Exynos 2700 ning "sovuqroq" ishlashi ushbu muammolarga yechim boʻlishi mumkin.

SamsungExynos 2700Galaxy AITexnologiyaSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotni oʻrganishda yangi davr: Sunʼiy yoʻldoshlar uchun oʻta qora qoplama yaratildiKoinotni oʻrganishda yangi davr: Sunʼiy yoʻldoshlar uchun oʻta qora qoplama yaratildiKecha, 23:55Bending Spoons: AOL va Vimeo egalari Nasdaq birjasiga chiqdiBending Spoons: AOL va Vimeo egalari Nasdaq birjasiga chiqdiKecha, 23:52Ish samaradorligini oshiruvchi 5 ta zamonaviy gadjet: Ish stolingizni professional darajaga koʻtaringIsh samaradorligini oshiruvchi 5 ta zamonaviy gadjet: Ish stolingizni professional darajaga koʻtaringKecha, 22:56Amazon oʻzining afsonaviy Mechanical Turk xizmatini yopishga tayyorlanmoqdaAmazon oʻzining afsonaviy Mechanical Turk xizmatini yopishga tayyorlanmoqdaKecha, 22:53Sunʼiy intellekt uchun yadroviy yechim: Ampera 3D-printerda bosilgan reaktorni taqdim etdiSunʼiy intellekt uchun yadroviy yechim: Ampera 3D-printerda bosilgan reaktorni taqdim etdiKecha, 18:21Jahon bozorida yangi milliarderlar: Yil boshidan beri 90 ga yaqin unikor-startap paydo boʻldiJahon bozorida yangi milliarderlar: Yil boshidan beri 90 ga yaqin unikor-startap paydo boʻldiKecha, 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi