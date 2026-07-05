Samsung yangi strategiyaga oʻtmoqda: Exynos 2700 protsessori tezlik emas, sunʼiy intellektga eʼtibor qaratadi
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining boʻlajak flagman protsessorlarini ishlab chiqishda tubdan yangi yondashuvni qoʻllashni rejalashtirmoqda. Kompaniya anʼanaviy ravishda Qualcomm kabi raqobatchilar bilan benchmark testlaridagi "quruq" raqamlar va maksimal takt chastotalari uchun kurashishdan voz kechishga qaror qildi. Buning oʻrniga asosiy eʼtibor energiya samaradorligi va sunʼiy intellekt imkoniyatlarini kengaytirishga qaratiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Schrodinger taxallusi bilan tanilgan nufuzli insayderning maʼlumotlariga koʻra, yangi avlod Exynos 2700 chipi maksimal unumdorlik oʻsishini emas, balki uzoq vaqt davomida barqaror ishlashni taʼminlashga yoʻnaltirilgan. Bu Samsung smartfonlari foydalanuvchilari uchun qurilmaning qizib ketmasligi va batareya quvvatini uzoqroq saqlashi nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega. Mazkur oʻzgarish kompaniyaning mobil bozoridagi pozitsiyasini mustahkamlashi kutilmoqda.
Exynos 2700 chipining kristall maydoni sezilarli darajada kattalashtiriladi. Biroq bu kengayish markaziy protsessor (CPU) yadrolari sonini oshirish uchun emas, balki sunʼiy intellektni tezlashtiruvchi maxsus bloklarni joylashtirish uchun xizmat qiladi. Bu qadam Galaxy AI tizimining kelajakdagi imkoniyatlarini kengaytirish va smartfon ichidagi murakkab hisob-kitoblarni tezroq amalga oshirish bilan bogʻliq.
Energiya tejamkorligi va ishlab chiqarish barqarorligiSamsung rahbariyati eng yuqori choʻqqidagi unumdorlikning bir qismidan voz kechib boʻlsa-da, yaroqli chiplar chiqishini koʻpaytirish va ishlab chiqarish hajmini oshirishni maqsad qilgan. ixbt.com nashri xabar berishicha, bu strategiya nafaqat texnik, balki iqtisodiy jihatdan ham oʻzini oqlashi kerak. Yuqori energiya samaradorligi qurilmaning avtonom ish vaqtini uzaytiradi, bu esa bugungi kunda foydalanuvchilar uchun eng ustuvor koʻrsatkichlardan biri hisoblanadi.
Yana bir muhim yangilik sovutish tizimi bilan bogʻliq. Samsung muhandislari buglanish kameralarini shunchaki kattalashtirishdan koʻra, issiqlikni bevosita protsessor korpusi darajasida chiqarib yuborish texnologiyasini takomillashtirmoqda. Kristallning oʻzida issiqlik ajralishini kamaytirish orqali Exynos 2700 brend tarixidagi eng "sovuq" va barqaror flagman chipga aylanishi mumkin.
Ushbu maʼlumotlarni taqdim etgan Phone Futurist (Schrodinger) avval ham Samsung Galaxy S26 Plus xususiyatlarini aniq bashorat qilgan va iPhone brendining yubiley modeli haqidagi maʼlumotlari bilan ishonch qozongan edi. Shuning uchun ham Exynos 2700 haqidagi ushbu xabarlar texnologik hamjamiyat tomonidan jiddiy qabul qilinmoqda.
Oʻzbekiston smartfon bozorida Samsung qurilmalariga boʻlgan talab yuqoriligini hisobga olsak, protsessorlardagi bu oʻzgarish mahalliy foydalanuvchilar uchun ham dolzarbdir. Zero, issiq iqlim sharoitida smartfonlarning qizib ketishi va unumdorlikning pasayishi (trottling) koʻp uchraydigan muammo hisoblanadi. Exynos 2700 ning "sovuqroq" ishlashi ushbu muammolarga yechim boʻlishi mumkin.
…