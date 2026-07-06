Erling Holand «Manchester Siti»dan ketishi mumkin...

·144·Sport
Erling Holand «Manchester Siti»dan ketishi mumkin...

«Manchester Siti» hujumchisi Erling Holand yozgi transfer oynasida klubni tark etishi mumkin.

Norvegiyalik forvard jamoadagi o‘zgarishlardan so‘ng kelajagi haqida o‘ylab qolgani aytilmoqda.

Gvardioladan keyin shubhalar paydo bo‘ldi

El Nacional xabariga ko‘ra, Xosep Gvardiola bosh murabbiylik lavozimini tark etgach, Holand «Manchester Siti»ning yangi loyihasiga ishonchsizlik bilan qaray boshlagan.

Jamoani Enso Mareska qabul qilib olgan, ammo 25 yoshli hujumchi yangi murabbiy qo‘l ostidagi rejalarga hozircha to‘liq ishonch hosil qilmagan.

Bernardu Silva ortidan ketishi mumkin

Manbaga ko‘ra, Holand hali yakuniy qaror qabul qilmagan.

Shunga qaramay, u Gvardiola va Bernardu Silvadan keyin «Manchester Siti»ni tark etish ehtimolini ham istisno qilmayapti.

Bu holat norvegiyalik futbolchining kelajagi atrofidagi transfer mish-mishlarini yanada kuchaytirishi mumkin.

52 o‘yinda 38 ta gol

Erling Holand 2022 yilda «Manchester Siti» safiga kelib qo‘shilgan edi.

Forvard 2025/26 yilgi mavsumda barcha musobaqalar doirasida:

  • 52 ta uchrashuvda maydonga tushdi;

  • 38 ta gol urdi;

  • 9 ta golli uzatma amalga oshirdi.

Uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2034 yilgacha mo‘ljallangan.

«Siti»ni katta qaror kutmoqda

Holandning uzoq muddatli shartnomasi borligi sabab uning transferi oson kechmasligi aniq. Biroq hujumchining o‘zi ketishga qaror qilsa, Yevropaning bir qator grand klublari uni qo‘lga kiritish uchun kurashga kirishishi mumkin.

Hozircha qaror yo‘q, ammo Gvardioladan keyin «Siti»da boshlangan yangi davr Holandning kelajagiga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliya va Norvegiya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBraziliya va Norvegiya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBugun, 00:48JCH-2026: Braziliya — Norvegiya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiJCH-2026: Braziliya — Norvegiya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiBugun, 00:10Krishtianu Ronaldu terma jamoadagi kelajagi haqida qat’iy javob berdiKrishtianu Ronaldu terma jamoadagi kelajagi haqida qat’iy javob berdiBugun, 00:05Ispaniya bosh murabbiyi: «Bizda dunyodagi eng kuchli yarimhimoya bor»Ispaniya bosh murabbiyi: «Bizda dunyodagi eng kuchli yarimhimoya bor»Kecha, 23:22Karlo Anchelotti bugungi bahsda Neymar va Vinisiusni birga o‘ynatmoqchiKarlo Anchelotti bugungi bahsda Neymar va Vinisiusni birga o‘ynatmoqchiKecha, 23:19Superkompyuter Angliya - Meksika bahsi g‘olibini bashorat qildiSuperkompyuter Angliya - Meksika bahsi g‘olibini bashorat qildiKecha, 23:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi