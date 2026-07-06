Erling Holand «Manchester Siti»dan ketishi mumkin...
«Manchester Siti» hujumchisi Erling Holand yozgi transfer oynasida klubni tark etishi mumkin.
Norvegiyalik forvard jamoadagi o‘zgarishlardan so‘ng kelajagi haqida o‘ylab qolgani aytilmoqda.
Gvardioladan keyin shubhalar paydo bo‘ldi
El Nacional xabariga ko‘ra, Xosep Gvardiola bosh murabbiylik lavozimini tark etgach, Holand «Manchester Siti»ning yangi loyihasiga ishonchsizlik bilan qaray boshlagan.
Jamoani Enso Mareska qabul qilib olgan, ammo 25 yoshli hujumchi yangi murabbiy qo‘l ostidagi rejalarga hozircha to‘liq ishonch hosil qilmagan.
Bernardu Silva ortidan ketishi mumkin
Manbaga ko‘ra, Holand hali yakuniy qaror qabul qilmagan.
Shunga qaramay, u Gvardiola va Bernardu Silvadan keyin «Manchester Siti»ni tark etish ehtimolini ham istisno qilmayapti.
Bu holat norvegiyalik futbolchining kelajagi atrofidagi transfer mish-mishlarini yanada kuchaytirishi mumkin.
52 o‘yinda 38 ta gol
Erling Holand 2022 yilda «Manchester Siti» safiga kelib qo‘shilgan edi.
Forvard 2025/26 yilgi mavsumda barcha musobaqalar doirasida:
52 ta uchrashuvda maydonga tushdi;
38 ta gol urdi;
9 ta golli uzatma amalga oshirdi.
Uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2034 yilgacha mo‘ljallangan.
«Siti»ni katta qaror kutmoqda
Holandning uzoq muddatli shartnomasi borligi sabab uning transferi oson kechmasligi aniq. Biroq hujumchining o‘zi ketishga qaror qilsa, Yevropaning bir qator grand klublari uni qo‘lga kiritish uchun kurashga kirishishi mumkin.
Hozircha qaror yo‘q, ammo Gvardioladan keyin «Siti»da boshlangan yangi davr Holandning kelajagiga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
…