Ish samaradorligini oshiruvchi 5 ta zamonaviy gadjet: Ish stolingizni professional darajaga koʻtaring

·42·Texno
Ish samaradorligini oshiruvchi 5 ta zamonaviy gadjet: Ish stolingizni professional darajaga koʻtaring

Zamonaviy dunyoda koʻpchiligimiz haftasiga oʻnlab soat vaqtimizni ish stoli qarshisida oʻtkazamiz. Shu sababli, ish joyini nafaqat qulay, balki maksimal darajada unumli tashkil etish bugungi kunning muhim talablaridan biriga aylandi. Toʻgʻri tanlangan texnologik yechimlar tartibsizlikni kamaytirishga, diqqatni jamlashga va kundalik yumushlarni biroz boʻlsa-da yengillashtirishga yordam beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ish joyini transformatsiya qilish nafaqat qimmatbaho uskunalar, balki kundalik mayda muammolarni hal qiluvchi aqlli qurilmalar orqali ham amalga oshiriladi. Quyida ish stoli uchun moʻljallangan, ham uyda, ham ofisda foydali boʻlishi mumkin boʻlgan eng qiziqarli gadjetlar roʻyxatini taqdim etamiz.

Tozalik va tartib uchun ixcham yechimlar

Ish stolida tushlik qilish yoki yengil tamaddi qilish koʻpchilikka xos odat. Biroq, klaviatura orasiga tushgan kırıntılar va chang ish jarayoniga xalaqit berishi mumkin. Odistar desktop vacuum — bu muammoning eng arzon va samarali yechimidir. Ixcham oʻlchamdagi ushbu simsiz changyutgich AA tipidagi batareyalarda ishlaydi va stoldagi mayda chiqindilarni bir zumda tozalaydi. Uning shovqinsiz ishlashi ofis sharoitida hamkasblarga xalaqit bermaslikni taʼminlaydi.

Ichimliklar harorati ham ish kayfiyatiga bevosita taʼsir qiladi. Agar siz qahva ichishni yaxshi koʻrsangiz, lekin ishga berilib ketib, uni sovutib qoʻysangiz, Ember Mug 2 sizga yordamga keladi. Ushbu aqlli finjon smartfon orqali boshqariladi va ichimlikning aniq haroratini 80-90 daqiqa davomida saqlab turadi. Bu gadjet ayniqsa uzoq davom etadigan onlayn majlislar vaqtida juda qoʻl kelishi shubhasiz.

Aqlli yordamchilar va atmosfera yaratish

Ish jarayonini tashkillashtirishda Amazon Echo Dot kabi ovozli yordamchilar beqiyos ahamiyatga ega. Telefonni qoʻlga olmasdan turib, eslatmalar oʻrnatish, ishlar roʻyxatini tuzish yoki taqvimni tekshirish vaqtni tejash imkonini beradi. Kichik oʻlchami tufayli u stolda koʻp joy egallamaydi, ammo funksionalligi bilan shaxsiy assistent vazifasini bajaradi.

Ish muhitidagi yoritish tizimi ham ruhiy holatga taʼsir qiladi. Govee Glide Hexa Light Panels devoriy panellari ish stolining yuqori qismiga oʻrnatilib, xonada oʻziga xos atmosfera yaratadi. Govee ilovasi orqali ranglarni ish rejimiga moslab (masalan, diqqatni jamlash uchun sovuqroq ranglar) yoki dam olish vaqtida dinamik effektlarga oʻzgartirish mumkin.

  • Odistar desktop vacuum — klaviatura va stolni toza tutish uchun;
  • Ember Mug 2 — ichimlik haroratini nazorat qilish uchun;
  • Amazon Echo Dot — ovozli boshqaruv va rejalashtirish uchun;
  • Govee Glide Hexa — kreativ yoritish va muhit yaratish uchun;
  • Smart yoritgichlar — koʻz charchogʻini kamaytirish uchun.
Ushbu gadjetlar toʻplami nafaqat texnologik ishqibozlar, balki oʻz ish joyini tartibga solishni istagan har bir mutaxassis uchun mos keladi. Toʻgʻri tanlangan gadjetlar ish kunini kamroq charchatadigan va samaraliroq qilishi ilmiy jihatdan ham isbotlangan.

GadjetlarTexnologiyaOfisAmazonSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotni oʻrganishda yangi davr: Sunʼiy yoʻldoshlar uchun oʻta qora qoplama yaratildiKoinotni oʻrganishda yangi davr: Sunʼiy yoʻldoshlar uchun oʻta qora qoplama yaratildiKecha, 23:55Bending Spoons: AOL va Vimeo egalari Nasdaq birjasiga chiqdiBending Spoons: AOL va Vimeo egalari Nasdaq birjasiga chiqdiKecha, 23:52Samsung yangi strategiyaga oʻtmoqda: Exynos 2700 protsessori tezlik emas, sunʼiy intellektga eʼtibor qaratadiSamsung yangi strategiyaga oʻtmoqda: Exynos 2700 protsessori tezlik emas, sunʼiy intellektga eʼtibor qaratadiKecha, 23:24Amazon oʻzining afsonaviy Mechanical Turk xizmatini yopishga tayyorlanmoqdaAmazon oʻzining afsonaviy Mechanical Turk xizmatini yopishga tayyorlanmoqdaKecha, 22:53Sunʼiy intellekt uchun yadroviy yechim: Ampera 3D-printerda bosilgan reaktorni taqdim etdiSunʼiy intellekt uchun yadroviy yechim: Ampera 3D-printerda bosilgan reaktorni taqdim etdiKecha, 18:21Jahon bozorida yangi milliarderlar: Yil boshidan beri 90 ga yaqin unikor-startap paydo boʻldiJahon bozorida yangi milliarderlar: Yil boshidan beri 90 ga yaqin unikor-startap paydo boʻldiKecha, 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi