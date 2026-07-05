Bending Spoons: AOL va Vimeo egalari Nasdaq birjasiga chiqdi

·0·Texno
Bending Spoons: AOL va Vimeo egalari Nasdaq birjasiga chiqdi

Italiyaning Bending Spoons texnologik konglomerati ushbu haftada Nasdaq birjasida oʻz aksiyalarini ommaviy savdoga chiqardi. Kompaniya bozorda katta qiziqish bilan kutib olindi va uning kapitallashuvi qisqa vaqt ichida 25 milliard dollardan oshib ketdi. Bu koʻrsatkich kompaniyaning xususiy sektorga tegishli boʻlgan davrdagi 11 milliard dollarlik bahosidan ikki baravar koʻpdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Milanda asos solingan ushbu kompaniya soʻnggi yillarda AOL, Vimeo, Meetup, Eventbrite va WeTransfer kabi dunyoga mashhur raqamli brendlarni sotib olishi bilan eʼtiborga tushgan edi. Bending Spoons strategiyasi xususiy investitsiya jamgʻarmalariga oʻxshab ketsa-da, ulardan farqli oʻlaroq, kompaniya sotib olingan brendlarni qayta sotib yubormasdan, oʻz tarkibida saqlab qoladi va ularni sunʼiy intellekt yordamida modernizatsiya qiladi.

Strategiya va munozarali qarorlar

Bending Spoons faoliyati davomida koʻplab tanqidlarga ham uchradi. Xususan, Evernote kabi ommabop servislarni sotib olganidan soʻng, narxlarning oshirilishi va xodimlarning ommaviy qisqartirilishi foydalanuvchilar oʻrtasida noroziliklarga sabab boʻlgan edi. Biroq, kompaniya asoschilaridan biri Matteo Danieli TechCrunch nashriga bergan intervyusida, barcha oʻzgarishlarga qaramay, mijozlarning sodiqligi barqaror boʻlib qolayotganini taʼkidladi.

Kompaniya taqdim etgan hisobotlarga koʻra, 2026-yil mart holatiga koʻra, uning portfelidagi loyihalardan har oyda 500 milliondan ortiq faol foydalanuvchi foydalanadi. Shuningdek, 9 milliondan ortiq mijoz pullik obunalarni amalga oshirmoqda. Bu raqamlar Bending Spoons faqatgina "oʻlayotgan" brendlarni sotib oladi degan qarashlarning notoʻgʻri ekanini isbotlamoqda.

Muvaffaqiyatsizlikdan yirik imperiyagacha

Qizigʻi shundaki, bugungi gigant kompaniya oʻz vaqtida muvaffaqiyatsizlikka uchragan Evertale startapi negizida vujudga kelgan. Kopengagenda asos solingan ushbu startap 2011-yilda yopilgan edi, biroq uning asoschilari va jamoasi tarqalib ketmasdan, yangi loyihalar ustida ishlashda davom etishgan. Dastlab oʻz ilovalarini yaratgan jamoa, keyinchalik tayyor mahsulotlarni sotib olish va ularni markazlashgan tizimga integratsiya qilish formulasini ishlab chiqdi.

Bugungi kunda Bending Spoons oʻzining moliyaviy barqarorligini ham namoyish etmoqda. 2025-yilda kompaniya 1,31 milliard dollar daromad koʻrganini maʼlum qildi. Investorlar esa kompaniyaning sunʼiy intellekt va maʼlumotlarni tahlil qilish orqali eski internet brendlariga yangi hayot bagʻishlash salohiyatiga yuqori baho bermoqda.

Oʻzining asosiy faoliyatidan tashqari, kompaniya 2020-yilda Italiya hukumati uchun COVID-19 pandemiyasiga qarshi Immuni ilovasini bepul ishlab berib, ijtimoiy masʼuliyatini ham koʻrsatgan edi. Hozirda Bending Spoons jahon texnologiya bozorida oʻziga xos "brendlar kolleksioneri" sifatida oʻz oʻrnini mustahkamlamoqda.

Bending SpoonsNasdaqIPOTexnologiyaSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotni oʻrganishda yangi davr: Sunʼiy yoʻldoshlar uchun oʻta qora qoplama yaratildiKoinotni oʻrganishda yangi davr: Sunʼiy yoʻldoshlar uchun oʻta qora qoplama yaratildiKecha, 23:55Samsung yangi strategiyaga oʻtmoqda: Exynos 2700 protsessori tezlik emas, sunʼiy intellektga eʼtibor qaratadiSamsung yangi strategiyaga oʻtmoqda: Exynos 2700 protsessori tezlik emas, sunʼiy intellektga eʼtibor qaratadiKecha, 23:24Ish samaradorligini oshiruvchi 5 ta zamonaviy gadjet: Ish stolingizni professional darajaga koʻtaringIsh samaradorligini oshiruvchi 5 ta zamonaviy gadjet: Ish stolingizni professional darajaga koʻtaringKecha, 22:56Amazon oʻzining afsonaviy Mechanical Turk xizmatini yopishga tayyorlanmoqdaAmazon oʻzining afsonaviy Mechanical Turk xizmatini yopishga tayyorlanmoqdaKecha, 22:53Sunʼiy intellekt uchun yadroviy yechim: Ampera 3D-printerda bosilgan reaktorni taqdim etdiSunʼiy intellekt uchun yadroviy yechim: Ampera 3D-printerda bosilgan reaktorni taqdim etdiKecha, 18:21Jahon bozorida yangi milliarderlar: Yil boshidan beri 90 ga yaqin unikor-startap paydo boʻldiJahon bozorida yangi milliarderlar: Yil boshidan beri 90 ga yaqin unikor-startap paydo boʻldiKecha, 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi