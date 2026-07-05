Bending Spoons: AOL va Vimeo egalari Nasdaq birjasiga chiqdi
Italiyaning Bending Spoons texnologik konglomerati ushbu haftada Nasdaq birjasida oʻz aksiyalarini ommaviy savdoga chiqardi. Kompaniya bozorda katta qiziqish bilan kutib olindi va uning kapitallashuvi qisqa vaqt ichida 25 milliard dollardan oshib ketdi. Bu koʻrsatkich kompaniyaning xususiy sektorga tegishli boʻlgan davrdagi 11 milliard dollarlik bahosidan ikki baravar koʻpdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Milanda asos solingan ushbu kompaniya soʻnggi yillarda AOL, Vimeo, Meetup, Eventbrite va WeTransfer kabi dunyoga mashhur raqamli brendlarni sotib olishi bilan eʼtiborga tushgan edi. Bending Spoons strategiyasi xususiy investitsiya jamgʻarmalariga oʻxshab ketsa-da, ulardan farqli oʻlaroq, kompaniya sotib olingan brendlarni qayta sotib yubormasdan, oʻz tarkibida saqlab qoladi va ularni sunʼiy intellekt yordamida modernizatsiya qiladi.
Strategiya va munozarali qarorlarBending Spoons faoliyati davomida koʻplab tanqidlarga ham uchradi. Xususan, Evernote kabi ommabop servislarni sotib olganidan soʻng, narxlarning oshirilishi va xodimlarning ommaviy qisqartirilishi foydalanuvchilar oʻrtasida noroziliklarga sabab boʻlgan edi. Biroq, kompaniya asoschilaridan biri Matteo Danieli TechCrunch nashriga bergan intervyusida, barcha oʻzgarishlarga qaramay, mijozlarning sodiqligi barqaror boʻlib qolayotganini taʼkidladi.
Kompaniya taqdim etgan hisobotlarga koʻra, 2026-yil mart holatiga koʻra, uning portfelidagi loyihalardan har oyda 500 milliondan ortiq faol foydalanuvchi foydalanadi. Shuningdek, 9 milliondan ortiq mijoz pullik obunalarni amalga oshirmoqda. Bu raqamlar Bending Spoons faqatgina "oʻlayotgan" brendlarni sotib oladi degan qarashlarning notoʻgʻri ekanini isbotlamoqda.
Muvaffaqiyatsizlikdan yirik imperiyagachaQizigʻi shundaki, bugungi gigant kompaniya oʻz vaqtida muvaffaqiyatsizlikka uchragan Evertale startapi negizida vujudga kelgan. Kopengagenda asos solingan ushbu startap 2011-yilda yopilgan edi, biroq uning asoschilari va jamoasi tarqalib ketmasdan, yangi loyihalar ustida ishlashda davom etishgan. Dastlab oʻz ilovalarini yaratgan jamoa, keyinchalik tayyor mahsulotlarni sotib olish va ularni markazlashgan tizimga integratsiya qilish formulasini ishlab chiqdi.
Bugungi kunda Bending Spoons oʻzining moliyaviy barqarorligini ham namoyish etmoqda. 2025-yilda kompaniya 1,31 milliard dollar daromad koʻrganini maʼlum qildi. Investorlar esa kompaniyaning sunʼiy intellekt va maʼlumotlarni tahlil qilish orqali eski internet brendlariga yangi hayot bagʻishlash salohiyatiga yuqori baho bermoqda.
Oʻzining asosiy faoliyatidan tashqari, kompaniya 2020-yilda Italiya hukumati uchun COVID-19 pandemiyasiga qarshi Immuni ilovasini bepul ishlab berib, ijtimoiy masʼuliyatini ham koʻrsatgan edi. Hozirda Bending Spoons jahon texnologiya bozorida oʻziga xos "brendlar kolleksioneri" sifatida oʻz oʻrnini mustahkamlamoqda.
…