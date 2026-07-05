Ispaniya bosh murabbiyi: «Bizda dunyodagi eng kuchli yarimhimoya bor»

·24·Sport
Ispaniya bosh murabbiyi: «Bizda dunyodagi eng kuchli yarimhimoya bor»

Ispaniya milliy jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuyente tarkibning yarimhimoya chizig‘iga juda yuqori baho berdi.

Mutaxassisning fikricha, hozirgi Ispaniya terma jamoasi har bir pozitsiyada ikkitadan eng yuqori saviyali futbolchiga ega va bu jihatdan dunyoda tengsiz.

«Har bir pozitsiyada ikkitadan kuchli futbolchimiz bor»

De la Fuyente Ispaniya yarimhimoyasini hozirgi futboldagi eng kuchli chiziq deb hisoblashini ochiq aytdi.

«Mening fikrimcha va buni barchaga katta hurmat bilan aytyapman, bizda dunyodagi eng kuchli yarimhimoya bor. Har bir pozitsiyada eng yuqori saviyadagi ikkita futbolchiga egamiz», — dedi u.

Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, tarkibdagi raqobat ham jamoaning asosiy ustunliklaridan biri hisoblanadi.

Hozirgi tarkib 2010 yilgi jamoaga taqqoslandi

De la Fuyente hozirgi Ispaniya yarimhimoyasini 2010 yilda jahon chempioni bo‘lgan afsonaviy tarkib bilan solishtirdi.

«2010 yilgi jamoada ham ajoyib yarimhimoya bor edi, bu haqiqat. Futbol o‘zgarib bormoqda, ammo men hozirgi jamoamizni o‘sha tarkib bilan deyarli bir darajada baholagan bo‘lardim», — dedi mutaxassis.

Bu taqqoslash Ispaniya muxlislarida katta qiziqish uyg‘otdi. Chunki 2010 yilgi tarkib mamlakat futboli tarixidagi eng kuchli jamoalardan biri sifatida e’tirof etiladi.

2010 yilda Ispaniya tarix yozgandi

Ispaniya milliy jamoasi 2010 yilgi jahon chempionati finalida Niderlandiyani 1:0 hisobida mag‘lub etgandi.

Hal qiluvchi gol orqali ispaniyaliklar tarixida ilk bor jahon chempioniga aylangan va futbol olamida butun bir davrni boshlab bergan edi.

Endi katta sinov — Portugaliya

JCH-2026 1/8 finalida Ispaniya milliy jamoasi Portugaliyaga qarshi maydonga tushadi.

Endi de la Fuyente maqtagan yarimhimoya o‘z kuchini eng katta sahnada isbotlashi kerak. Raqib ham yulduzlarga boy — demak, maydon markazida haqiqiy shaxmat boshlanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karlo Anchelotti bugungi bahsda Neymar va Vinisiusni birga o‘ynatmoqchiKarlo Anchelotti bugungi bahsda Neymar va Vinisiusni birga o‘ynatmoqchiKecha, 23:19Superkompyuter Angliya - Meksika bahsi g‘olibini bashorat qildiSuperkompyuter Angliya - Meksika bahsi g‘olibini bashorat qildiKecha, 23:09Real Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyor: Upamecano javobiReal Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyor: Upamecano javobiKecha, 22:32Zlatan Ibragimovich: «Men bo‘lsam, beshta qizil kartochka olardim»Zlatan Ibragimovich: «Men bo‘lsam, beshta qizil kartochka olardim»Kecha, 21:26Erbutayevning ilk zarbalari qozog‘istonlik raqibining jag‘ini sindirdiErbutayevning ilk zarbalari qozog‘istonlik raqibining jag‘ini sindirdiKecha, 21:19«Real» Denzel Dumfris transferini rasman e’lon qildi«Real» Denzel Dumfris transferini rasman e’lon qildiKecha, 21:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi