Ispaniya bosh murabbiyi: «Bizda dunyodagi eng kuchli yarimhimoya bor»
Ispaniya milliy jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuyente tarkibning yarimhimoya chizig‘iga juda yuqori baho berdi.
Mutaxassisning fikricha, hozirgi Ispaniya terma jamoasi har bir pozitsiyada ikkitadan eng yuqori saviyali futbolchiga ega va bu jihatdan dunyoda tengsiz.
«Har bir pozitsiyada ikkitadan kuchli futbolchimiz bor»
De la Fuyente Ispaniya yarimhimoyasini hozirgi futboldagi eng kuchli chiziq deb hisoblashini ochiq aytdi.
«Mening fikrimcha va buni barchaga katta hurmat bilan aytyapman, bizda dunyodagi eng kuchli yarimhimoya bor. Har bir pozitsiyada eng yuqori saviyadagi ikkita futbolchiga egamiz», — dedi u.
Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, tarkibdagi raqobat ham jamoaning asosiy ustunliklaridan biri hisoblanadi.
Hozirgi tarkib 2010 yilgi jamoaga taqqoslandi
De la Fuyente hozirgi Ispaniya yarimhimoyasini 2010 yilda jahon chempioni bo‘lgan afsonaviy tarkib bilan solishtirdi.
«2010 yilgi jamoada ham ajoyib yarimhimoya bor edi, bu haqiqat. Futbol o‘zgarib bormoqda, ammo men hozirgi jamoamizni o‘sha tarkib bilan deyarli bir darajada baholagan bo‘lardim», — dedi mutaxassis.
Bu taqqoslash Ispaniya muxlislarida katta qiziqish uyg‘otdi. Chunki 2010 yilgi tarkib mamlakat futboli tarixidagi eng kuchli jamoalardan biri sifatida e’tirof etiladi.
2010 yilda Ispaniya tarix yozgandi
Ispaniya milliy jamoasi 2010 yilgi jahon chempionati finalida Niderlandiyani 1:0 hisobida mag‘lub etgandi.
Hal qiluvchi gol orqali ispaniyaliklar tarixida ilk bor jahon chempioniga aylangan va futbol olamida butun bir davrni boshlab bergan edi.
Endi katta sinov — Portugaliya
JCH-2026 1/8 finalida Ispaniya milliy jamoasi Portugaliyaga qarshi maydonga tushadi.
Endi de la Fuyente maqtagan yarimhimoya o‘z kuchini eng katta sahnada isbotlashi kerak. Raqib ham yulduzlarga boy — demak, maydon markazida haqiqiy shaxmat boshlanadi.
…