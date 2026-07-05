Dakar rallisining tugʻilishiga sabab boʻlgan 1970-yilgi afsonaviy poyga tarixi

·0·Avto
Dakar rallisining tugʻilishiga sabab boʻlgan 1970-yilgi afsonaviy poyga tarixi

Bugungi kunda dunyodagi eng nufuzli va murakkab avtosport musobaqasi hisoblangan Dakar rallisi oʻz-oʻzidan paydo boʻlmagan. Uning ildizlari 1970-yilda oʻtkazilgan, oʻz davrining eng jasoratli va ayni paytda eng xavfli loyihalaridan biri boʻlgan Jahon chempionati rallisiga (Jahon chempionati Rally) borib taqaladi. Ushbu poyga futbol boʻyicha Meksikada oʻtgan jahon birinchiligini nishonlash maqsadida tashkil etilgan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

1966-yilda Angliya terma jamoasi oʻz uyida jahon chempioni boʻlganidan soʻng, oradan toʻrt yil oʻtib navbatdagi turnir Meksikaga koʻchdi. Britaniya avtosport assotsiatsiyasi (RAC) ushbu ikki nuqtani — London va Mexiko shahrini bogʻlovchi misli koʻrilmagan avtomobil poygasini oʻtkazishga qaror qildi. Bu shunchaki musobaqa emas, balki inson va texnika imkoniyatlarining haqiqiy sinovi edi.

Londondan Mexikogacha: 25 ming kilometrlik yoʻl

Poyga marshruti Yevropa va Janubiy Amerikaning 25 dan ortiq mamlakatidan oʻtib, umumiy hisobda 25 750 kilometrni tashkil etgan. Ishtirokchilar Londonning Uembli stadionidan start olib, Fransiya, Italiya va Ispaniya orqali oʻtib, keyin kemalarda Janubiy Amerikaga yoʻl olishgan. U yerda esa Braziliya, Argentina va Chili kabi davlatlarning togʻli va choʻl hududlari orqali Meksikaga yetib borishlari kerak edi.

Ushbu marafon oʻsha davrning eng kuchli avtomobil ishlab chiqaruvchilari uchun oʻz mahsulotlarini reklama qilish uchun ajoyib imkoniyat boʻldi. Musobaqada Ford, British Leyland va Citroën kabi brendlar oʻz jamoalari bilan qatnashdi. Biroq, yoʻl sharoitlari shunchalik ogʻir ediki, koʻplab mashinalar hatto marshrutning yarmiga ham yetib bora olmadi.

Dakar poygasiga turtki boʻlgan muvaffaqiyatsizliklar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ralli koʻplab texnik nosozliklar va tashkiliy qiyinchiliklar bilan yodda qolgan. Aynan shu musobaqadagi xatolar va erishilgan tajriba keyinchalik Terri Sabin kabi poygachilarni yangi, yanada mukammalroq marafonlarni tashkil etishga undadi. Dunyoning eng chekka nuqtalarini avtomobilda zabt etish gʻoyasi aynan 1970-yilgi ushbu "aqldan ozgan" loyiha tufayli ommalashdi.

Poyga yakunida Ford Escort avtomobilida qatnashgan Xannu Mikkola gʻoliblikni qoʻlga kiritdi. Uning gʻalabasi Ford brendining ralli olamidagi nufuzini keskin oshirib yubordi. Bugungi kunda Oʻzbekiston yollarida ham Ford kabi brendlarning chidamliligi yuqori baholanishi bejiz emas, chunki bu brendlar oʻz tarixini mana shunday shafqatsiz sinovlarda toblagan.

Xulosa qilib aytganda, 1970-yilgi Jahon chempionati rallisi zamonaviy chidamlilik poygalarining tamal toshini qoʻygan. Agar oʻsha paytda futbol bayrami munosabati bilan ushbu jasoratli qadam tashlanmaganida, ehtimol, biz bugungi kunda Dakar yoki Ipak yoʻli kabi yirik avtomarafonlarni koʻrmagan boʻlar edik.

AvtosportDakar RallisiFordTarixAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMW anʼanaga sodiq: Yangi avlod X5 M60 modeli gibrid texnologiyasiz V8 dvigatelini saqlab qoladiBMW anʼanaga sodiq: Yangi avlod X5 M60 modeli gibrid texnologiyasiz V8 dvigatelini saqlab qoladiKecha, 22:52Avtomobil sanoati va reklama madaniyati: Siyosat oʻrganishi kerak boʻlgan jihatlarAvtomobil sanoati va reklama madaniyati: Siyosat oʻrganishi kerak boʻlgan jihatlarKecha, 10:58Ferrari F355 GTS: Nima uchun ushbu model klassik sportkarlar orasida eng yaxshisi sanaladiFerrari F355 GTS: Nima uchun ushbu model klassik sportkarlar orasida eng yaxshisi sanaladiKecha, 09:54Mille Miglia poygalari afsonasi: 25 million yevrolik Mercedes 300 SL tarixiga nazarMille Miglia poygalari afsonasi: 25 million yevrolik Mercedes 300 SL tarixiga nazarKecha, 08:52Alpine va Lacoste hamkorlikda noyob A290 elektr ralli xetchbekini taqdim etdiAlpine va Lacoste hamkorlikda noyob A290 elektr ralli xetchbekini taqdim etdiKecha, 06:51Denza Z Roadster dunyo sahnasiga chiqmoqda: 1582 ot kuchiga ega Xitoy superkariDenza Z Roadster dunyo sahnasiga chiqmoqda: 1582 ot kuchiga ega Xitoy superkariKecha, 06:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi