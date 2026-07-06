Alphonso Davies JCH-2026dagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng oʻz kechinmalarini oʻrtoqlashdi

·0·Sport
Alphonso Davies JCH-2026dagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng oʻz kechinmalarini oʻrtoqlashdi

Kanada terma jamoasi va Bavariya klubining yulduzli himoyachisi Alphonso Davies 2026-yilgi jahon chempionatini oʻz faoliyatidagi eng qiyin davrlardan biri deb atadi. Turnir mezbonlaridan biri boʻlgan Kanada uchun musobaqa nimchorak finalda yakuniga yetdi, ammo jamoaning asosiy yetakchisi jarohat sababli maydonda deyarli koʻrinish bermadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Xyuston shahrida boʻlib oʻtgan 1/8 final bosqichida Kanada Marokash terma jamoasiga 0:3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Jesse Marsch boshchiligidagi jamoa oʻzining mardona oʻyini bilan koʻpchilikning tahsiniga sazovor boʻlgan boʻlsa-da, tarkibda Alphonso Davies kabi iqtidor egasining yoʻqligi hal qiluvchi pallada oʻz soʻzini aytdi. Bavariya aʼzosi butun oʻyinni zaxira oʻrindigʻida oʻtkazishga majbur boʻldi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, 25 yoshli futbolchi ijtimoiy tarmoqlar orqali muxlislarga murojaat qilib, turnir davomida uni qiynagan jismoniy va ruhiy qiyinchiliklar haqida soʻzlab bergan. Davies may oyidan beri davom etayotgan tizza orti payidagi jarohati sababli oʻzining eng yaxshi formasiga kira olmaganini tan oldi.

Jarohat va ruhiy bosim

"Jahon chempionatidagi yoʻlimiz bunday yakunlanishini xohlamagan edik. Kanadani dunyoning eng yirik sahnasida himoya qilish men uchun har doim sharaf. Mamlakat uchun borini bergan jamoadoshlarim bilan faxrlanaman", — deb yozdi futbolchi oʻz sahifasida. Uning soʻzlariga koʻra, jarohat sababli jamoasiga yordam bera olmagani unga qattiq zarba boʻlgan.

Alphonso Davies butun turnir davomida atigi 15 daqiqa maydonda harakat qildi. Bu kabi kam koʻrsatkich futbolchining jismoniy holati musobaqa talablariga mutlaqo javob bermaganidan dalolat beradi. Biroq, u buni bahona sifatida koʻrsatishni istamayapti. "Men bahonalarga ishonmayman. Futbol muvaffaqiyatsizliklarga toʻla, asosiysi ularga qanday javob qaytarishingizdir", — deya qoʻshimcha qildi u.

Ushbu holat nafaqat Kanada terma jamoasi, balki Bavariya klubi uchun ham tashvishli holatdir. Myunxenliklar oʻzining eng tezkor qanot himoyachisi yangi mavsum oldidan toʻliq tiklanishiga umid qilmoqda. Daviesning taʼkidlashicha, bu omadsizlik uni yanada kuchliroq boʻlishga va mashgʻulotlarda qattiqroq ishlashga undaydi.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Alphonso Davies kabi jahon darajasidagi yulduzning bunday yirik turnirda oʻzini koʻrsata olmagani kutilmagan hol boʻldi. Kanada terma jamoasi esa Daviesning yoʻqligida ham munosib qarshilik koʻrsatishga harakat qilib, kelajak uchun katta poydevor yaratganini isbotladi.

Alphonso DaviesBavariyaKanadaJCH-2026Futbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga koʻchib oʻtdiSandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga koʻchib oʻtdiBugun, 16:19Vinicius Junior Braziliya terma jamoasidagi penalti mojarosiga oydinlik kiritdiVinicius Junior Braziliya terma jamoasidagi penalti mojarosiga oydinlik kiritdiBugun, 15:38Karlush Keyrush Gana terma jamoasini tark etdiKarlush Keyrush Gana terma jamoasini tark etdiBugun, 15:18Malika Ingrid kiyinish xonasida Xolandni quchoqladiMalika Ingrid kiyinish xonasida Xolandni quchoqladiBugun, 15:01Cristiano Ronaldo faoliyatini yakunlash haqidagi savollarga keskin javob qaytardiCristiano Ronaldo faoliyatini yakunlash haqidagi savollarga keskin javob qaytardiBugun, 14:57Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?Lamine Yamal, Kylian Mbappe va Erling Xoland nima uchun Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmaydi?Bugun, 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi