Alphonso Davies JCH-2026dagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng oʻz kechinmalarini oʻrtoqlashdi
Kanada terma jamoasi va Bavariya klubining yulduzli himoyachisi Alphonso Davies 2026-yilgi jahon chempionatini oʻz faoliyatidagi eng qiyin davrlardan biri deb atadi. Turnir mezbonlaridan biri boʻlgan Kanada uchun musobaqa nimchorak finalda yakuniga yetdi, ammo jamoaning asosiy yetakchisi jarohat sababli maydonda deyarli koʻrinish bermadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Xyuston shahrida boʻlib oʻtgan 1/8 final bosqichida Kanada Marokash terma jamoasiga 0:3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Jesse Marsch boshchiligidagi jamoa oʻzining mardona oʻyini bilan koʻpchilikning tahsiniga sazovor boʻlgan boʻlsa-da, tarkibda Alphonso Davies kabi iqtidor egasining yoʻqligi hal qiluvchi pallada oʻz soʻzini aytdi. Bavariya aʼzosi butun oʻyinni zaxira oʻrindigʻida oʻtkazishga majbur boʻldi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, 25 yoshli futbolchi ijtimoiy tarmoqlar orqali muxlislarga murojaat qilib, turnir davomida uni qiynagan jismoniy va ruhiy qiyinchiliklar haqida soʻzlab bergan. Davies may oyidan beri davom etayotgan tizza orti payidagi jarohati sababli oʻzining eng yaxshi formasiga kira olmaganini tan oldi.
Jarohat va ruhiy bosim"Jahon chempionatidagi yoʻlimiz bunday yakunlanishini xohlamagan edik. Kanadani dunyoning eng yirik sahnasida himoya qilish men uchun har doim sharaf. Mamlakat uchun borini bergan jamoadoshlarim bilan faxrlanaman", — deb yozdi futbolchi oʻz sahifasida. Uning soʻzlariga koʻra, jarohat sababli jamoasiga yordam bera olmagani unga qattiq zarba boʻlgan.
Alphonso Davies butun turnir davomida atigi 15 daqiqa maydonda harakat qildi. Bu kabi kam koʻrsatkich futbolchining jismoniy holati musobaqa talablariga mutlaqo javob bermaganidan dalolat beradi. Biroq, u buni bahona sifatida koʻrsatishni istamayapti. "Men bahonalarga ishonmayman. Futbol muvaffaqiyatsizliklarga toʻla, asosiysi ularga qanday javob qaytarishingizdir", — deya qoʻshimcha qildi u.
Ushbu holat nafaqat Kanada terma jamoasi, balki Bavariya klubi uchun ham tashvishli holatdir. Myunxenliklar oʻzining eng tezkor qanot himoyachisi yangi mavsum oldidan toʻliq tiklanishiga umid qilmoqda. Daviesning taʼkidlashicha, bu omadsizlik uni yanada kuchliroq boʻlishga va mashgʻulotlarda qattiqroq ishlashga undaydi.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Alphonso Davies kabi jahon darajasidagi yulduzning bunday yirik turnirda oʻzini koʻrsata olmagani kutilmagan hol boʻldi. Kanada terma jamoasi esa Daviesning yoʻqligida ham munosib qarshilik koʻrsatishga harakat qilib, kelajak uchun katta poydevor yaratganini isbotladi.
…