Tonali «Tottenhem» tarixidagi eng qimmat futbolchi bo‘ldi
«Tottenhem» transfer bozorida katta kelishuvni amalga oshirdi. London klubi «Nyukasl» yarimhimoyachisi Sandro Tonalini o‘z safiga qo‘shib, klub tarixidagi yangi rekordni o‘rnatdi.
26 yoshli italiyalik futbolchi «taqachilar» bilan 2031 yil yozigacha amal qiladigan shartnoma imzoladi.
Transfer qiymati 100 million funtga yetishi mumkin
«Tottenhem» Tonali uchun «Nyukasl»ga 92,5 million funt to‘laydi.
Kelishuvga kiritilgan bonuslar ham amalga oshsa, transferning umumiy qiymati yana 7,5 million funtga oshishi mumkin. Bu qo‘shimcha mablag‘lar londonliklarning bir necha marta UYEFA Chempionlar ligasiga yo‘l olishiga bog‘liq.
Shu tariqa, Tonali transferi yakunda 100 million funtgacha yetishi ehtimol.
Avvalgi rekord shu yil o‘rnatilgandi
Tonaligacha «Tottenhem» tarixidagi eng qimmat futbolchi Mateush Fernandesh edi.
Londonliklar yarimhimoyachini shu yil «Vest Hem»dan 85 million funt evaziga sotib olgandi. Biroq ushbu rekord uzoq saqlanmadi — Tonali transferi klub tarixida yangi cho‘qqi bo‘ldi.
Tonalining o‘tgan mavsumdagi natijasi
Sandro Tonali o‘tgan mavsumda Angliya Premer-ligasida 35 ta uchrashuvda maydonga tushdi.
Italiyalik yarimhimoyachi ushbu bahslarda ikkita golli uzatmani amalga oshirdi. U maydon markazidagi ish hajmi, to‘p bilan muomalasi va o‘yin sur’atini boshqarish qobiliyati bilan ajralib turadi.
«Tottenhem» markazni kuchaytirdi
Tonalining kelishi «Tottenhem» yarimhimoya chizig‘iga tajriba va sifat qo‘shishi kutilmoqda.
Klub rekord mablag‘ni bekorga sarflamaganini endi futbolchi maydonda isbotlashi kerak. Narx katta, bosim undan ham katta — Londonda endi bahona emas, natija kutiladi.
…