Tonali «Tottenhem» tarixidagi eng qimmat futbolchi bo‘ldi

·42·Sport
Tonali «Tottenhem» tarixidagi eng qimmat futbolchi bo‘ldi

«Tottenhem» transfer bozorida katta kelishuvni amalga oshirdi. London klubi «Nyukasl» yarimhimoyachisi Sandro Tonalini o‘z safiga qo‘shib, klub tarixidagi yangi rekordni o‘rnatdi.

26 yoshli italiyalik futbolchi «taqachilar» bilan 2031 yil yozigacha amal qiladigan shartnoma imzoladi.

Transfer qiymati 100 million funtga yetishi mumkin

«Tottenhem» Tonali uchun «Nyukasl»ga 92,5 million funt to‘laydi.

Kelishuvga kiritilgan bonuslar ham amalga oshsa, transferning umumiy qiymati yana 7,5 million funtga oshishi mumkin. Bu qo‘shimcha mablag‘lar londonliklarning bir necha marta UYEFA Chempionlar ligasiga yo‘l olishiga bog‘liq.

Shu tariqa, Tonali transferi yakunda 100 million funtgacha yetishi ehtimol.

Avvalgi rekord shu yil o‘rnatilgandi

Tonaligacha «Tottenhem» tarixidagi eng qimmat futbolchi Mateush Fernandesh edi.

Londonliklar yarimhimoyachini shu yil «Vest Hem»dan 85 million funt evaziga sotib olgandi. Biroq ushbu rekord uzoq saqlanmadi — Tonali transferi klub tarixida yangi cho‘qqi bo‘ldi.

Tonalining o‘tgan mavsumdagi natijasi

Sandro Tonali o‘tgan mavsumda Angliya Premer-ligasida 35 ta uchrashuvda maydonga tushdi.

Italiyalik yarimhimoyachi ushbu bahslarda ikkita golli uzatmani amalga oshirdi. U maydon markazidagi ish hajmi, to‘p bilan muomalasi va o‘yin sur’atini boshqarish qobiliyati bilan ajralib turadi.

«Tottenhem» markazni kuchaytirdi

Tonalining kelishi «Tottenhem» yarimhimoya chizig‘iga tajriba va sifat qo‘shishi kutilmoqda.

Klub rekord mablag‘ni bekorga sarflamaganini endi futbolchi maydonda isbotlashi kerak. Narx katta, bosim undan ham katta — Londonda endi bahona emas, natija kutiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis de la Fuente: "Cristiano Ronaldo maydonga tushmasligini afzal koʻrgan boʻlardim"Luis de la Fuente: "Cristiano Ronaldo maydonga tushmasligini afzal koʻrgan boʻlardim"Bugun, 18:15JCH-2026 chorakfinali tarixiy chempionlarsiz qoldiJCH-2026 chorakfinali tarixiy chempionlarsiz qoldiBugun, 17:36Blatter FIFAni tanqid qildi: «Futbol siyosat maydoni emas»Blatter FIFAni tanqid qildi: «Futbol siyosat maydoni emas»Bugun, 17:33Erling Xoland: «Bu Norvegiya tarixidagi eng buyuk o‘yin»Erling Xoland: «Bu Norvegiya tarixidagi eng buyuk o‘yin»Bugun, 17:28Pedri Lionel Messi haqida: Uning 2026-yilgi jahon chempionatida qilayotgan ishlari aqlbovar qilmasPedri Lionel Messi haqida: Uning 2026-yilgi jahon chempionatida qilayotgan ishlari aqlbovar qilmasBugun, 17:15«Real» rahbariyati futbolchilar natijasidan hayratda«Real» rahbariyati futbolchilar natijasidan hayratdaBugun, 17:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi