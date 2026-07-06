Pedri Lionel Messi haqida: Uning 2026-yilgi jahon chempionatida qilayotgan ishlari aqlbovar qilmas

·91·Sport
Pedri Lionel Messi haqida: Uning 2026-yilgi jahon chempionatida qilayotgan ishlari aqlbovar qilmas

Barselona va Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Pedri 2026-yilgi jahon chempionatida Lionel Messi koʻrsatayotgan oʻyinlardan hayratda ekanini yashirmadi. Hozirda oʻz terma jamoasi bilan turnirning hal qiluvchi bosqichlariga tayyorgarlik koʻrayotgan yarim himoyachi, sobiq jamoadoshining yoshi oʻtganiga qaramay, hamon eng yuqori saviyada toʻp surayotganini "aqlsizlik" deb taʼrifladi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Pedri argentinalik afsonani tarixdagi eng buyuk futbolchi deb hisoblaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Pedri Barselona safida Lionel Messi bilan birga oʻynagan vaqtlarini sogʻinch bilan eslaydi. Uning taʼkidlashicha, sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi bilan har kuni mashgʻulot oʻtkazishning oʻzi katta maktab boʻlgan. Hozirda Inter Miami safida toʻp surayotgan Messi jahon chempionati bahslarida ham oʻzining noyob iqtidori bilan barchani lol qoldirishda davom etmoqda. Pedri uchun uning maydondagi har bir harakati mahorat choʻqqisi hisoblanadi.

Orzudagi final: Ispaniya va Argentina toʻqnashuvi

Ispaniya terma jamoasi pley-off bosqichida Portugaliyaga qarshi murakkab bahsga tayyorgarlik koʻrayotgan boʻlsa-da, Pedri uzoqroqni koʻzlamoqda. U jahon chempionati finalida aynan Lionel Messi boshchiligidagi Argentina bilan toʻqnash kelishni orzu qiladi. "Bu orzu amalga oshishi ajoyib boʻlardi, chunki bu bizning finalga chiqqanimizni anglatadi. Bunday darajadagi oʻyinda ustozimga qarshi maydonga tushish faoliyatimdagi eng yirik voqea boʻlar edi", — deydi Barselona pleymeykeri.

Pedri Messining hozirgi holati haqida gapirar ekan, uning sifatini alohida taʼkidladi. Uning fikricha, bunday yoshda bu darajadagi oʻyinni faqat tabiat tomonidan berilgan oʻta yuqori iqtidor egalarigina namoyish eta oladi. AS nashriga bergan intervyusida u Messini tarixdagi eng yaxshi futbolchi deb atab, uning oʻyinlaridan zavq olayotganini bildirdi.

Xansi Flik va Barselonadagi oʻzgarishlar

Suhbat davomida Pedri nafaqat terma jamoa, balki klubdagi oʻzgarishlarga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning aytishicha, yangi bosh murabbiy Xansi Flik kelishi bilan jamoada gʻoliblik mentalligi shakllangan. Germaniyalik mutaxassis futbolchilarning maydondagi oʻrnini va vazifalarini optimallashtirish orqali jamoa oʻyinini butunlay oʻzgartirishga muvaffaq boʻldi.

Pedrining oʻzi Flik qoʻl ostida maydonning chuqurroq qismida, oʻyinni tashkil qilish markazida harakat qila boshladi. Bu unga toʻp bilan koʻproq aloqada boʻlish va jamoa hujumlarini boshqarish imkonini bermoqda. Avvalroq Luis Enrike ham undan shunday rolni talab qilgan boʻlsa-da, Flik jamoaga olib kirgan raqobatbardoshlik va gʻalaba ruhini Pedri alohida eʼtirof etdi.

Hozirda Ispaniya terma jamoasi va Barselona muxlislari Pedridan katta natijalar kutishmoqda. Uning Messiga boʻlgan hurmati va jahon chempionligiga boʻlgan ishtiyoqi yosh futbolchining naqadar yuqori maqsadlarni koʻzlayotganidan dalolat beradi. Agar Ispaniya va Argentina finalda uchrashsa, bu futbol olami uchun haqiqiy bayram boʻlishi shubhasiz.

Lionel MessiPedriBarselonaIspaniyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis de la Fuente: "Cristiano Ronaldo maydonga tushmasligini afzal koʻrgan boʻlardim"Luis de la Fuente: "Cristiano Ronaldo maydonga tushmasligini afzal koʻrgan boʻlardim"Bugun, 18:15JCH-2026 chorakfinali tarixiy chempionlarsiz qoldiJCH-2026 chorakfinali tarixiy chempionlarsiz qoldiBugun, 17:36Blatter FIFAni tanqid qildi: «Futbol siyosat maydoni emas»Blatter FIFAni tanqid qildi: «Futbol siyosat maydoni emas»Bugun, 17:33Erling Xoland: «Bu Norvegiya tarixidagi eng buyuk o‘yin»Erling Xoland: «Bu Norvegiya tarixidagi eng buyuk o‘yin»Bugun, 17:28Tonali «Tottenhem» tarixidagi eng qimmat futbolchi bo‘ldiTonali «Tottenhem» tarixidagi eng qimmat futbolchi bo‘ldiBugun, 17:25«Real» rahbariyati futbolchilar natijasidan hayratda«Real» rahbariyati futbolchilar natijasidan hayratdaBugun, 17:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi