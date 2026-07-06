Pedri Lionel Messi haqida: Uning 2026-yilgi jahon chempionatida qilayotgan ishlari aqlbovar qilmas
Barselona va Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Pedri 2026-yilgi jahon chempionatida Lionel Messi koʻrsatayotgan oʻyinlardan hayratda ekanini yashirmadi. Hozirda oʻz terma jamoasi bilan turnirning hal qiluvchi bosqichlariga tayyorgarlik koʻrayotgan yarim himoyachi, sobiq jamoadoshining yoshi oʻtganiga qaramay, hamon eng yuqori saviyada toʻp surayotganini "aqlsizlik" deb taʼrifladi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Pedri argentinalik afsonani tarixdagi eng buyuk futbolchi deb hisoblaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Pedri Barselona safida Lionel Messi bilan birga oʻynagan vaqtlarini sogʻinch bilan eslaydi. Uning taʼkidlashicha, sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi bilan har kuni mashgʻulot oʻtkazishning oʻzi katta maktab boʻlgan. Hozirda Inter Miami safida toʻp surayotgan Messi jahon chempionati bahslarida ham oʻzining noyob iqtidori bilan barchani lol qoldirishda davom etmoqda. Pedri uchun uning maydondagi har bir harakati mahorat choʻqqisi hisoblanadi.
Orzudagi final: Ispaniya va Argentina toʻqnashuviIspaniya terma jamoasi pley-off bosqichida Portugaliyaga qarshi murakkab bahsga tayyorgarlik koʻrayotgan boʻlsa-da, Pedri uzoqroqni koʻzlamoqda. U jahon chempionati finalida aynan Lionel Messi boshchiligidagi Argentina bilan toʻqnash kelishni orzu qiladi. "Bu orzu amalga oshishi ajoyib boʻlardi, chunki bu bizning finalga chiqqanimizni anglatadi. Bunday darajadagi oʻyinda ustozimga qarshi maydonga tushish faoliyatimdagi eng yirik voqea boʻlar edi", — deydi Barselona pleymeykeri.
Pedri Messining hozirgi holati haqida gapirar ekan, uning sifatini alohida taʼkidladi. Uning fikricha, bunday yoshda bu darajadagi oʻyinni faqat tabiat tomonidan berilgan oʻta yuqori iqtidor egalarigina namoyish eta oladi. AS nashriga bergan intervyusida u Messini tarixdagi eng yaxshi futbolchi deb atab, uning oʻyinlaridan zavq olayotganini bildirdi.
Xansi Flik va Barselonadagi oʻzgarishlarSuhbat davomida Pedri nafaqat terma jamoa, balki klubdagi oʻzgarishlarga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning aytishicha, yangi bosh murabbiy Xansi Flik kelishi bilan jamoada gʻoliblik mentalligi shakllangan. Germaniyalik mutaxassis futbolchilarning maydondagi oʻrnini va vazifalarini optimallashtirish orqali jamoa oʻyinini butunlay oʻzgartirishga muvaffaq boʻldi.
Pedrining oʻzi Flik qoʻl ostida maydonning chuqurroq qismida, oʻyinni tashkil qilish markazida harakat qila boshladi. Bu unga toʻp bilan koʻproq aloqada boʻlish va jamoa hujumlarini boshqarish imkonini bermoqda. Avvalroq Luis Enrike ham undan shunday rolni talab qilgan boʻlsa-da, Flik jamoaga olib kirgan raqobatbardoshlik va gʻalaba ruhini Pedri alohida eʼtirof etdi.
Hozirda Ispaniya terma jamoasi va Barselona muxlislari Pedridan katta natijalar kutishmoqda. Uning Messiga boʻlgan hurmati va jahon chempionligiga boʻlgan ishtiyoqi yosh futbolchining naqadar yuqori maqsadlarni koʻzlayotganidan dalolat beradi. Agar Ispaniya va Argentina finalda uchrashsa, bu futbol olami uchun haqiqiy bayram boʻlishi shubhasiz.
…