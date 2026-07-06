Bentley oʻzining ilk elektromobili Torcal modelini rasman eʼlon qildi

·31·Avto
Bentley oʻzining ilk elektromobili Torcal modelini rasman eʼlon qildi

Britaniyaning hashamatli avtomobillar ishlab chiqaruvchi Bentley brendi oʻz tarixidagi ilk toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanuvchi model nomini eʼlon qildi. Torcal deb nomlangan yangi krossover joriy yilning 23-sentabr kuni London shahrida boʻlib oʻtadigan maxsus tadbirda keng jamoatchilikka rasman tanishtiriladi. Ushbu qadam kompaniyaning elektrlashtirish strategiyasidagi yangi davrni boshlab beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi model nomi Ispaniyaning Andalusiya mintaqasidagi El Torcal de Antequera tabiiy qoʻriqxonasi sharafiga qoʻyilgan. Shu bilan birga, bu nom lotincha "torquere" (burish) feʼliga ishora qilib, avtomobil olamidagi "torque" (tortish kuchi) atamasi bilan hamohangdir. Bentley oʻz anʼanalariga sodiq qolgan holda, Bentayga, Bacalar va Batur kabi modellari kabi yangi elektromobiliga ham geografik obidalardan ilhomlangan nom tanladi.

Torcal modeli oʻtgan yili namoyish etilgan EXP 15 konsept-karining seriyali ishlab chiqarishga tayyor talqini hisoblanadi. Avtomobilning uzunligi 5 metr atrofida boʻlib, u brend iyerarxiyasida Bentayga modelidan bir pogʻona pastda joylashadi. Dizayn jihatidan u brendning yangi yoʻnalishini belgilab beradi: vertikal LED chiroqlar, yoritiladigan radiator panjarasi va retro uslubdagi "nufuzli qalqon" deb ataluvchi orqa qism elementlari shular jumlasidandir.

Strategik oʻzgarishlar va bozor talabi

Bentley dastlab ushbu elektromobilni oʻtgan yili taqdim etishi kerak edi, biroq jahon bozorida hashamatli elektromobillarga boʻlgan talabning pasayishi sababli loyiha biroz kechiktirildi. Kompaniya 2030-yilgacha toʻliq elektrga oʻtish rejasidan voz kechib, endilikda 2035-yilgacha har yili bitta yangi gibrid yoki elektromobil chiqarishni maqsad qilgan. Bu qaror bozor konyunkturasiga moslashish zarurati bilan izohlanadi.

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Torcal modeli Bentley Bentayga oʻrnini egallamaydi. Aksincha, ichki yonuv dvigateliga ega Bentayga 2028-yilda yangi avlodga ega boʻladi va sotuvda qoladi. Shunday qilib, brend oʻz mijozlariga ham anʼanaviy, ham ekologik toza quvvat qurilmalarini tanlash imkoniyatini taqdim etishda davom etadi.

Yangi elektromobilning narxi taxminan 170 000 funt sterling atrofida boʻlishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich bilan u BMW iX kabi premium modellar va Rolls-Royce Spectre kabi ultra-lyuks elektromobillar oʻrtasidagi boʻshliqni toʻldiradi. Uning bozordagi asosiy raqobatchisi sifatida yaqinda taqdim etiladigan elektr Range Rover koʻrilmoqda.

Bentley muhandislari Torcal modelini yaratishda uni "kundalik foydalanish uchun eng qulay hashamatli avtomobil" qilishga asosiy eʼtiborni qaratishgan. Kompaniya rahbariyati bozorning noaniq holatiga qaramay, hozirgi vaqtni ilk elektromobilni chiqarish uchun eng toʻgʻri palla deb hisoblamoqda. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlarda ham hashamatli krossoverlarga qiziqish yuqoriligini inobatga olsak, ushbu model brendning global mavqeini yanada mustahkamlashi shubhasiz.

BentleyTorcalElektromobilKrossoverAvto-Yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil bozorida keskin oʻsish: Elektr transporti savdosi rekord darajaga yaqinlashdiAvtomobil bozorida keskin oʻsish: Elektr transporti savdosi rekord darajaga yaqinlashdiBugun, 15:28Skywell brendi Britaniya bozorini tark etmoqda: Importyor faoliyatini toʻxtatdiSkywell brendi Britaniya bozorini tark etmoqda: Importyor faoliyatini toʻxtatdiBugun, 14:24Xizmat avtomobili uchun soliqlarni kamaytirish yoʻllari: Elektromobillar davri keldiXizmat avtomobili uchun soliqlarni kamaytirish yoʻllari: Elektromobillar davri keldiBugun, 13:21Toyota kompaniyasi Corolla Cross modelini Land Cruiser uslubida yangiladiToyota kompaniyasi Corolla Cross modelini Land Cruiser uslubida yangiladiBugun, 09:57Range Rover Velar oʻrnini egallaydigan yangi avlod krossoveri taqdimotga tayyorlanmoqdaRange Rover Velar oʻrnini egallaydigan yangi avlod krossoveri taqdimotga tayyorlanmoqdaBugun, 09:21Tank 300 yangilandi: Oʻlchamlari boʻyicha hatto Tank 500 modelidan ham oʻzib ketdiTank 300 yangilandi: Oʻlchamlari boʻyicha hatto Tank 500 modelidan ham oʻzib ketdiBugun, 07:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi