Bentley oʻzining ilk elektromobili Torcal modelini rasman eʼlon qildi
Britaniyaning hashamatli avtomobillar ishlab chiqaruvchi Bentley brendi oʻz tarixidagi ilk toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanuvchi model nomini eʼlon qildi. Torcal deb nomlangan yangi krossover joriy yilning 23-sentabr kuni London shahrida boʻlib oʻtadigan maxsus tadbirda keng jamoatchilikka rasman tanishtiriladi. Ushbu qadam kompaniyaning elektrlashtirish strategiyasidagi yangi davrni boshlab beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi model nomi Ispaniyaning Andalusiya mintaqasidagi El Torcal de Antequera tabiiy qoʻriqxonasi sharafiga qoʻyilgan. Shu bilan birga, bu nom lotincha "torquere" (burish) feʼliga ishora qilib, avtomobil olamidagi "torque" (tortish kuchi) atamasi bilan hamohangdir. Bentley oʻz anʼanalariga sodiq qolgan holda, Bentayga, Bacalar va Batur kabi modellari kabi yangi elektromobiliga ham geografik obidalardan ilhomlangan nom tanladi.
Torcal modeli oʻtgan yili namoyish etilgan EXP 15 konsept-karining seriyali ishlab chiqarishga tayyor talqini hisoblanadi. Avtomobilning uzunligi 5 metr atrofida boʻlib, u brend iyerarxiyasida Bentayga modelidan bir pogʻona pastda joylashadi. Dizayn jihatidan u brendning yangi yoʻnalishini belgilab beradi: vertikal LED chiroqlar, yoritiladigan radiator panjarasi va retro uslubdagi "nufuzli qalqon" deb ataluvchi orqa qism elementlari shular jumlasidandir.
Strategik oʻzgarishlar va bozor talabiBentley dastlab ushbu elektromobilni oʻtgan yili taqdim etishi kerak edi, biroq jahon bozorida hashamatli elektromobillarga boʻlgan talabning pasayishi sababli loyiha biroz kechiktirildi. Kompaniya 2030-yilgacha toʻliq elektrga oʻtish rejasidan voz kechib, endilikda 2035-yilgacha har yili bitta yangi gibrid yoki elektromobil chiqarishni maqsad qilgan. Bu qaror bozor konyunkturasiga moslashish zarurati bilan izohlanadi.
ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Torcal modeli Bentley Bentayga oʻrnini egallamaydi. Aksincha, ichki yonuv dvigateliga ega Bentayga 2028-yilda yangi avlodga ega boʻladi va sotuvda qoladi. Shunday qilib, brend oʻz mijozlariga ham anʼanaviy, ham ekologik toza quvvat qurilmalarini tanlash imkoniyatini taqdim etishda davom etadi.
Yangi elektromobilning narxi taxminan 170 000 funt sterling atrofida boʻlishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich bilan u BMW iX kabi premium modellar va Rolls-Royce Spectre kabi ultra-lyuks elektromobillar oʻrtasidagi boʻshliqni toʻldiradi. Uning bozordagi asosiy raqobatchisi sifatida yaqinda taqdim etiladigan elektr Range Rover koʻrilmoqda.
Bentley muhandislari Torcal modelini yaratishda uni "kundalik foydalanish uchun eng qulay hashamatli avtomobil" qilishga asosiy eʼtiborni qaratishgan. Kompaniya rahbariyati bozorning noaniq holatiga qaramay, hozirgi vaqtni ilk elektromobilni chiqarish uchun eng toʻgʻri palla deb hisoblamoqda. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlarda ham hashamatli krossoverlarga qiziqish yuqoriligini inobatga olsak, ushbu model brendning global mavqeini yanada mustahkamlashi shubhasiz.
…