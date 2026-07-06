SpaceX yarim yil ichida 260 ta Starlink sunʼiy yoʻldoshini orbitadan chiqardi

·40·Texno
SpaceX yarim yil ichida 260 ta Starlink sunʼiy yoʻldoshini orbitadan chiqardi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi global sunʼiy yoʻldosh tarmogʻini yangilash jarayonini sezilarli darajada tezlashtirdi. Soʻnggi olti oy ichida (2025-yil dekabridan 2026-yil mayigacha) kompaniya 260 ta Starlink apparatini orbitadan rejaviy ravishda tushirib yubordi. Bu haqda ixbt.com nashri AQSH Federal aloqa komissiyasiga (FCC) taqdim etilgan hisobotga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda koinotdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarining umumiy soni 10 mingdan oshib ketgan. Orbitadan chiqarilgan apparatlarning 176 tasi birinchi avlodga mansub boʻlsa, qolganlari nisbatan yangiroq boʻlgan ikkinchi avlod modellaridir. Shuningdek, SpaceX yana 349 ta sunʼiy yoʻldosh oʻz missiyasini yakunlagani va yaqin orada atmosferada yonib ketish uchun manevrlarni boshlashini maʼlum qildi.

Texnologik yangilanish va xavfsizlik choralari

Starlink tizimidagi sunʼiy yoʻldoshlar dastlab taxminan 5 yillik xizmat muddatiga moʻljallangan. Qurilmalar oʻz resursini tugatgach, yonilgʻi qoldiqlaridan foydalanib orbitasini pasaytiradi va Yer atmosferasining zich qatlamlariga kiradi. Ishqalanish natijasida hosil boʻladigan yuqori harorat tufayli ular butunlay yonib ketadi, bu esa koinotda xavfli chiqindilar toʻplanib qolishining oldini oladi.

Taʼkidlash joizki, yangi avlod qurilmalari avvalgilaridan sezilarli darajada ogʻirroq. Agar dastlabki Starlink sunʼiy yoʻldoshlari 260–295 kg vaznga ega boʻlgan boʻlsa, ikkinchi avlod apparatlarining ogʻirligi 800 kg dan 1250 kg gacha yetadi. Bu esa atmosferada har bir qurilma yonganida avvalgidan koʻra koʻproq material bugʻlanishini anglatadi.

Ekologik va huquqiy masalalar

Olimlar sunʼiy yoʻldoshlarning ommaviy ravishda atmosferada yonishi oqibatlarini faolroq oʻrganishga chaqirmoqda. Xususan, yonish jarayonida hosil boʻladigan alyuminiy oksidi va boshqa birikmalar atmosferaning yuqori qatlamlari kimyoviy tarkibiga qanday taʼsir koʻrsatishi borasida bahslar davom etmoqda. Bu masalalar SpaceX kabi yirik operatorlar uchun kelajakda qoʻshimcha talablar qoʻyilishiga sabab boʻlishi mumkin.

Hozirda AQSH hukumati koinot missiyalarini milliy ekologik siyosat (NEPA) talablaridan ozod qilish masalasini koʻrib chiqmoqda. Mutaxassislarning fikricha, bunday faoliyat texnik jihatdan AQSH hududidan tashqarida sodir boʻlgani sababli, qatʼiy ekologik ekspertizaga ehtiyoj yoʻq. Biroq ekologlar global miqyosdagi taʼsirni hisobga olish zarurligini taʼkidlashmoqda.

SpaceX oʻzining ulkan rejalaridan voz kechgani yoʻq. Kompaniya kelajakda orbitadagi sunʼiy yoʻldoshlar sonini 42 mingtaga yetkazishni maqsad qilgan. Hozirda nafaqat yangi apparatlarni uchirish, balki maʼlumotlarni bevosita orbitaning oʻzida qayta ishlaydigan hisoblash platformalarini yaratish ustida ham ish olib borilmoqda. Bu Oʻzbekiston kabi chekka hududlarda ham barqaror va tezkor internet taʼminoti uchun yangi texnologik imkoniyatlar ochadi.

SpaceXStarlinkElon MuskKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Station F Yevropaning sunʼiy intellekt markaziga aylanmoqda: F/ai dasturining yangi bosqichiStation F Yevropaning sunʼiy intellekt markaziga aylanmoqda: F/ai dasturining yangi bosqichiBugun, 18:29Redmi Note 17 turkumi ilk bor namoyish etildi: 9000 mA·soatli akkumulyator va yangi dizaynRedmi Note 17 turkumi ilk bor namoyish etildi: 9000 mA·soatli akkumulyator va yangi dizaynBugun, 18:25Evolute yangi i-Sky va i-Space modellarini taqdim etdi: Ishlab chiqarish tafsilotlari maʼlumEvolute yangi i-Sky va i-Space modellarini taqdim etdi: Ishlab chiqarish tafsilotlari maʼlumBugun, 17:51Kembrij olimlari elektromobil akkumulyatorlari umrini uzaytirishning oddiy yoʻlini topdiKembrij olimlari elektromobil akkumulyatorlari umrini uzaytirishning oddiy yoʻlini topdiBugun, 16:26Apple kompaniyasining ilk buklama iPhone smartfoni: Taqdimot vaqti va narxi maʻlum boʻldiApple kompaniyasining ilk buklama iPhone smartfoni: Taqdimot vaqti va narxi maʻlum boʻldiBugun, 15:57SSJ-100 samolyotlarining dvigatellari yangilanadi: Rossiya aviatsiyasida katta oʻzgarishlarSSJ-100 samolyotlarining dvigatellari yangilanadi: Rossiya aviatsiyasida katta oʻzgarishlarBugun, 15:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi