Erling Xoland: «Bu Norvegiya tarixidagi eng buyuk o‘yin»

·57·Sport
Erling Xoland: «Bu Norvegiya tarixidagi eng buyuk o‘yin»

Norvegiya milliy jamoasi hujumchisi Erling Holand JCH-2026 1/8 finalida Braziliya ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi tarixiy g‘alabadan so‘ng hissiyotlarini yashirmadi.

25 yoshli forvard uchrashuvda dubl qayd etib, bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Uning fikricha, bu kun Norvegiya futboli tarixida alohida o‘rin egallaydi.

«Bu g‘alaba tarixdan joy oladi»

Holand Braziliyaga qarshi natijani Norvegiya futbolidagi eng unutilmas voqealardan biri deb atadi.

«Ehtimol, bu voqea Norvegiya tarixidan joy olar. Hozir hamma shu lahzadan zavq olishi kerak. Bu aql bovar qilmaydi — Norvegiya futboli tarixidagi eng unutilmas kunlardan biri», — dedi u.

Hujumchi jamoa a’zolari ushbu onlarni qadrlashi va erishilgan natijadan faxrlanishi kerakligini ta’kidladi.

Yosh avlod uchun katta ilhom

Norvegiya yetakchisining fikricha, Braziliya ustidan qozonilgan g‘alaba mamlakatdagi ko‘plab yosh futbolchilarni ruhlantiradi.

«Bu natijadan juda faxrlanamiz. O‘ylaymanki, ushbu g‘alaba ko‘plab yoshlarga ilhom bag‘ishlaydi. Men ham bolaligimda shunday g‘alabalardan ruhlanganman», — dedi Holand.

U barcha norvegiyalik muxlislarni mamlakat futboli tarixidagi eng yirik g‘alabalardan biridan bahra olishga chaqirdi.

«Bizga bitta imkoniyatning o‘zi yetarli edi»

Holand uchrashuvda sabr va imkoniyatdan samarali foydalanish hal qiluvchi ahamiyat kasb etganini aytdi.

«Har bir o‘yin o‘ziga xos. Bizga kamida bitta imkoniyat kerak edi. Eng muhimi — uni kutish va imkoniyat paydo bo‘lganida samarali foydalanish edi», — dedi forvard.

Uning bosh bilan urgan birinchi goli Norvegiyani oldinga olib chiqqan bo‘lsa, ikkinchi to‘p uchrashuv taqdirini hal qildi.

Ikkinchi golni «mo‘jiza» deb atadi

Holand hal qiluvchi goli haqida gapirar ekan, hissiyotlarini so‘z bilan ifodalash qiyinligini tan oldi.

«Bosh bilan urilgan gol hisobni 1:0 ko‘rinishiga keltirdi. Ikkinchi gol esa haqiqiy mo‘jiza bo‘ldi. Buni tasvirlash qiyin», — deya uning so‘zlarini ESPN keltirdi.

Norvegiya chorakfinalga chiqdi

Norvegiya Braziliyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, JCH-2026 chorakfinaliga yo‘l oldi.

Holand Kot-d'Ivuar va Braziliya ustidan qozonilgan g‘alabalarni jamoaning eng katta yutuqlari qatoriga qo‘shdi.

Endi Norvegiya oldida yana bir ulkan sinov turibdi. Ammo Braziliyani to‘xtatgan jamoa uchun endi imkonsiz degan so‘z ancha eskirib qoldi.

Erling HaalandNorvegiyaBraziliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis de la Fuente: "Cristiano Ronaldo maydonga tushmasligini afzal koʻrgan boʻlardim"Luis de la Fuente: "Cristiano Ronaldo maydonga tushmasligini afzal koʻrgan boʻlardim"Bugun, 18:15JCH-2026 chorakfinali tarixiy chempionlarsiz qoldiJCH-2026 chorakfinali tarixiy chempionlarsiz qoldiBugun, 17:36Blatter FIFAni tanqid qildi: «Futbol siyosat maydoni emas»Blatter FIFAni tanqid qildi: «Futbol siyosat maydoni emas»Bugun, 17:33Tonali «Tottenhem» tarixidagi eng qimmat futbolchi bo‘ldiTonali «Tottenhem» tarixidagi eng qimmat futbolchi bo‘ldiBugun, 17:25Pedri Lionel Messi haqida: Uning 2026-yilgi jahon chempionatida qilayotgan ishlari aqlbovar qilmasPedri Lionel Messi haqida: Uning 2026-yilgi jahon chempionatida qilayotgan ishlari aqlbovar qilmasBugun, 17:15«Real» rahbariyati futbolchilar natijasidan hayratda«Real» rahbariyati futbolchilar natijasidan hayratdaBugun, 17:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi