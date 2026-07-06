Erling Xoland: «Bu Norvegiya tarixidagi eng buyuk o‘yin»
Norvegiya milliy jamoasi hujumchisi Erling Holand JCH-2026 1/8 finalida Braziliya ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi tarixiy g‘alabadan so‘ng hissiyotlarini yashirmadi.
25 yoshli forvard uchrashuvda dubl qayd etib, bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Uning fikricha, bu kun Norvegiya futboli tarixida alohida o‘rin egallaydi.
«Bu g‘alaba tarixdan joy oladi»
Holand Braziliyaga qarshi natijani Norvegiya futbolidagi eng unutilmas voqealardan biri deb atadi.
«Ehtimol, bu voqea Norvegiya tarixidan joy olar. Hozir hamma shu lahzadan zavq olishi kerak. Bu aql bovar qilmaydi — Norvegiya futboli tarixidagi eng unutilmas kunlardan biri», — dedi u.
Hujumchi jamoa a’zolari ushbu onlarni qadrlashi va erishilgan natijadan faxrlanishi kerakligini ta’kidladi.
Yosh avlod uchun katta ilhom
Norvegiya yetakchisining fikricha, Braziliya ustidan qozonilgan g‘alaba mamlakatdagi ko‘plab yosh futbolchilarni ruhlantiradi.
«Bu natijadan juda faxrlanamiz. O‘ylaymanki, ushbu g‘alaba ko‘plab yoshlarga ilhom bag‘ishlaydi. Men ham bolaligimda shunday g‘alabalardan ruhlanganman», — dedi Holand.
U barcha norvegiyalik muxlislarni mamlakat futboli tarixidagi eng yirik g‘alabalardan biridan bahra olishga chaqirdi.
«Bizga bitta imkoniyatning o‘zi yetarli edi»
Holand uchrashuvda sabr va imkoniyatdan samarali foydalanish hal qiluvchi ahamiyat kasb etganini aytdi.
«Har bir o‘yin o‘ziga xos. Bizga kamida bitta imkoniyat kerak edi. Eng muhimi — uni kutish va imkoniyat paydo bo‘lganida samarali foydalanish edi», — dedi forvard.
Uning bosh bilan urgan birinchi goli Norvegiyani oldinga olib chiqqan bo‘lsa, ikkinchi to‘p uchrashuv taqdirini hal qildi.
Ikkinchi golni «mo‘jiza» deb atadi
Holand hal qiluvchi goli haqida gapirar ekan, hissiyotlarini so‘z bilan ifodalash qiyinligini tan oldi.
«Bosh bilan urilgan gol hisobni 1:0 ko‘rinishiga keltirdi. Ikkinchi gol esa haqiqiy mo‘jiza bo‘ldi. Buni tasvirlash qiyin», — deya uning so‘zlarini ESPN keltirdi.
Norvegiya chorakfinalga chiqdi
Norvegiya Braziliyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, JCH-2026 chorakfinaliga yo‘l oldi.
Holand Kot-d'Ivuar va Braziliya ustidan qozonilgan g‘alabalarni jamoaning eng katta yutuqlari qatoriga qo‘shdi.
Endi Norvegiya oldida yana bir ulkan sinov turibdi. Ammo Braziliyani to‘xtatgan jamoa uchun endi imkonsiz degan so‘z ancha eskirib qoldi.
…