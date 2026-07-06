«Real» rahbariyati futbolchilar natijasidan hayratda
«Real Madrid» rahbariyati klub futbolchilarining 2026 yilgi jahon chempionatida milliy terma jamoalari safida ko‘rsatayotgan yuqori natijalarini diqqat bilan kuzatmoqda.
Madridliklar futbolchilarning mundialda juda samarali harakat qilayotgani, ammo so‘nggi ikki klub mavsumida xuddi shunday o‘yinni namoyish eta olmaganini tushuna olmayotgani aytilmoqda.
Termada boshqa, klubda boshqa natija
Madrid Zone nashri jurnalist Xose Feliks Dias ma’lumotiga tayanib xabar berishicha, «Real» rahbariyatida futbolchilarning o‘yini bo‘yicha savollar paydo bo‘lgan.
Klub vakillarini eng ko‘p hayratga solayotgan jihat — madridlik futbolchilarning o‘z terma jamoalarida yuqori saviyada o‘ynab, gol va assistlar bilan ajralib turgani.
Biroq «Real» tarkibida ulardan kutilgan barqaror natija so‘nggi ikki mavsumda to‘liq ko‘rinmagan.
Ikki mavsum sovrinsiz o‘tdi
«Real Madrid» 2024/25 va 2025/26 yilgi mavsumlarda asosiy turnirlarning birortasida ham chempionlikka erisha olmagan.
Jamoa:
La Ligada g‘olib bo‘lmadi;
Ispaniya kubogini qo‘lga kirita olmadi;
UYEFA Chempionlar ligasida ham bosh sovrinsiz qoldi.
Bunday natija doimo eng yuqori maqsadlar uchun kurashadigan «Qirollik klubi» rahbariyati va muxlislarini qoniqtirmagani tabiiy.
«Real» futbolchilari mundialda yetakchi
Ayni paytda madridlik futbolchilar 2026 yilgi jahon chempionatida eng samarali klub vakillari bo‘lib turibdi.
Ular turnir davomida jami 26 ta golli harakat amalga oshirgan. Bu ko‘rsatkich futbolchilarning urgan gollari va amalga oshirgan golli uzatmalarini o‘z ichiga oladi.
Natija «Real» tarkibida individual mahorat yetarli ekanini, ammo klubda ushbu salohiyatdan to‘liq foydalanishda muammolar bo‘lganini ko‘rsatmoqda.
Klubda o‘zgarishlar bo‘lishi mumkin
Jahon chempionatidagi natijalar «Real» rahbariyatini jamoaning taktikasi, futbolchilardan foydalanish uslubi va klubdagi umumiy muhitni qayta ko‘rib chiqishga majbur qilishi mumkin.
Chunki futbolchilar terma jamoalarda ochilib, klubda kutilgan darajada o‘ynamayotgan bo‘lsa, muammo faqat ijrochilarda emasligi ham ehtimoldan xoli emas.
Endi asosiy savol shu: «Real» rahbariyati futbolchilarning mundialdagi formasini yangi mavsumda klubga ham ko‘chira oladimi?
…