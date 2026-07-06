«Real» rahbariyati futbolchilar natijasidan hayratda

·0·Sport
«Real» rahbariyati futbolchilar natijasidan hayratda

«Real Madrid» rahbariyati klub futbolchilarining 2026 yilgi jahon chempionatida milliy terma jamoalari safida ko‘rsatayotgan yuqori natijalarini diqqat bilan kuzatmoqda.

Madridliklar futbolchilarning mundialda juda samarali harakat qilayotgani, ammo so‘nggi ikki klub mavsumida xuddi shunday o‘yinni namoyish eta olmaganini tushuna olmayotgani aytilmoqda.

Termada boshqa, klubda boshqa natija

Madrid Zone nashri jurnalist Xose Feliks Dias ma’lumotiga tayanib xabar berishicha, «Real» rahbariyatida futbolchilarning o‘yini bo‘yicha savollar paydo bo‘lgan.

Klub vakillarini eng ko‘p hayratga solayotgan jihat — madridlik futbolchilarning o‘z terma jamoalarida yuqori saviyada o‘ynab, gol va assistlar bilan ajralib turgani.

Biroq «Real» tarkibida ulardan kutilgan barqaror natija so‘nggi ikki mavsumda to‘liq ko‘rinmagan.

Ikki mavsum sovrinsiz o‘tdi

«Real Madrid» 2024/25 va 2025/26 yilgi mavsumlarda asosiy turnirlarning birortasida ham chempionlikka erisha olmagan.

Jamoa:

  • La Ligada g‘olib bo‘lmadi;

  • Ispaniya kubogini qo‘lga kirita olmadi;

  • UYEFA Chempionlar ligasida ham bosh sovrinsiz qoldi.

Bunday natija doimo eng yuqori maqsadlar uchun kurashadigan «Qirollik klubi» rahbariyati va muxlislarini qoniqtirmagani tabiiy.

«Real» futbolchilari mundialda yetakchi

Ayni paytda madridlik futbolchilar 2026 yilgi jahon chempionatida eng samarali klub vakillari bo‘lib turibdi.

Ular turnir davomida jami 26 ta golli harakat amalga oshirgan. Bu ko‘rsatkich futbolchilarning urgan gollari va amalga oshirgan golli uzatmalarini o‘z ichiga oladi.

Natija «Real» tarkibida individual mahorat yetarli ekanini, ammo klubda ushbu salohiyatdan to‘liq foydalanishda muammolar bo‘lganini ko‘rsatmoqda.

Klubda o‘zgarishlar bo‘lishi mumkin

Jahon chempionatidagi natijalar «Real» rahbariyatini jamoaning taktikasi, futbolchilardan foydalanish uslubi va klubdagi umumiy muhitni qayta ko‘rib chiqishga majbur qilishi mumkin.

Chunki futbolchilar terma jamoalarda ochilib, klubda kutilgan darajada o‘ynamayotgan bo‘lsa, muammo faqat ijrochilarda emasligi ham ehtimoldan xoli emas.

Endi asosiy savol shu: «Real» rahbariyati futbolchilarning mundialdagi formasini yangi mavsumda klubga ham ko‘chira oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alphonso Davies JCH-2026dagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng oʻz kechinmalarini oʻrtoqlashdiAlphonso Davies JCH-2026dagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng oʻz kechinmalarini oʻrtoqlashdiBugun, 16:36Sandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga koʻchib oʻtdiSandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga koʻchib oʻtdiBugun, 16:19Vinicius Junior Braziliya terma jamoasidagi penalti mojarosiga oydinlik kiritdiVinicius Junior Braziliya terma jamoasidagi penalti mojarosiga oydinlik kiritdiBugun, 15:38Karlush Keyrush Gana terma jamoasini tark etdiKarlush Keyrush Gana terma jamoasini tark etdiBugun, 15:18Malika Ingrid kiyinish xonasida Xolandni quchoqladiMalika Ingrid kiyinish xonasida Xolandni quchoqladiBugun, 15:01Cristiano Ronaldo faoliyatini yakunlash haqidagi savollarga keskin javob qaytardiCristiano Ronaldo faoliyatini yakunlash haqidagi savollarga keskin javob qaytardiBugun, 14:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi