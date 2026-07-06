JCH-2026 chorakfinali tarixiy chempionlarsiz qoldi

·77·Sport
JCH-2026 chorakfinali tarixiy chempionlarsiz qoldi

2026 yilgi jahon chempionati chorakfinaliga kelib, turnirning eng ko‘p sovringa ega terma jamoalari kurashdan chiqib ketdi.

Besh karra chempion Braziliya va to‘rt karra g‘olib Germaniya pley-offda mag‘lub bo‘ldi. Italiya esa mundialga umuman yo‘llanma ololmagan. Eng sovrindorlar orasida faqat Argentina bosh sovrin uchun kurashni davom ettirmoqda.

Braziliyani Norvegiya to‘xtatdi

Braziliya milliy jamoasi 1/8 finalda Norvegiyaga qarshi maydonga tushib, 1:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi.

«Pentakampeonlar» jahon chempionatlari tarixidagi eng sovrindor terma jamoa hisoblanadi. Braziliya besh marta bosh sovrinni qo‘lga kiritgan:

  • 1958 yil;

  • 1962 yil;

  • 1970 yil;

  • 1994 yil;

  • 2002 yil.

Biroq JCH-2026da Erling Holand yetakchiligidagi Norvegiya braziliyaliklarni chorakfinalga o‘tkazmadi.

Germaniya penaltilar seriyasida yutqazdi

To‘rt karra jahon chempioni Germaniyaning turniri yanada ertaroq yakunlangan edi.

Nemislar 1/16 finalda Paragvay bilan asosiy va qo‘shimcha vaqtda 1:1 hisobida durang o‘ynadi. Penaltilar seriyasida esa raqib 4:3 hisobida ustun keldi.

Germaniya quyidagi yillarda jahon chempioni bo‘lgan:

  • 1954 yil;

  • 1974 yil;

  • 1990 yil;

  • 2014 yil.

Italiya yana mundialga chiqa olmadi

To‘rt marta jahon chempioni bo‘lgan Italiya milliy jamoasi JCH-2026 final bosqichiga umuman yo‘llanma ololmadi.

«Skuadra adzurra» 1934, 1938, 1982 va 2006 yillarda dunyoda tengsiz bo‘lgan. Ammo Italiya ketma-ket uchinchi jahon chempionatini o‘tkazib yubormoqda.

Bu holat futbol tarixidagi eng sovrindor jamoalardan biri uchun jiddiy inqiroz sifatida baholanmoqda.

Urugvay guruhdan chiqa olmadi

Jahon chempionatining ilk g‘olibi va ikki karra chempion Urugvay ham turnirni erta tark etdi.

1930 va 1950 yillarda bosh sovrinni qo‘lga kiritgan janubiy amerikaliklar bu safar guruh bosqichidan o‘ta olmadi.

Argentina hali ham kurashda

Eng sovrindor terma jamoalar orasida Argentina JCH-2026dagi ishtirokini davom ettirmoqda.

«Albiseleste» 1978, 1986 va 2022 yillarda jahon chempioni bo‘lgan. Amaldagi chempionlar endi to‘rtinchi yulduz uchun kurashmoqda.

Shu tariqa, chorakfinalda Braziliya, Germaniya, Italiya va Urugvay yo‘q. Futbol xaritasi o‘zgarmoqda: eski gigantlar chetda, yangi da’vogarlar esa tarix yozishga tayyor.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis de la Fuente: "Cristiano Ronaldo maydonga tushmasligini afzal koʻrgan boʻlardim"Luis de la Fuente: "Cristiano Ronaldo maydonga tushmasligini afzal koʻrgan boʻlardim"Bugun, 18:15Blatter FIFAni tanqid qildi: «Futbol siyosat maydoni emas»Blatter FIFAni tanqid qildi: «Futbol siyosat maydoni emas»Bugun, 17:33Erling Xoland: «Bu Norvegiya tarixidagi eng buyuk o‘yin»Erling Xoland: «Bu Norvegiya tarixidagi eng buyuk o‘yin»Bugun, 17:28Tonali «Tottenhem» tarixidagi eng qimmat futbolchi bo‘ldiTonali «Tottenhem» tarixidagi eng qimmat futbolchi bo‘ldiBugun, 17:25Pedri Lionel Messi haqida: Uning 2026-yilgi jahon chempionatida qilayotgan ishlari aqlbovar qilmasPedri Lionel Messi haqida: Uning 2026-yilgi jahon chempionatida qilayotgan ishlari aqlbovar qilmasBugun, 17:15«Real» rahbariyati futbolchilar natijasidan hayratda«Real» rahbariyati futbolchilar natijasidan hayratdaBugun, 17:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi