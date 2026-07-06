JCH-2026 chorakfinali tarixiy chempionlarsiz qoldi
2026 yilgi jahon chempionati chorakfinaliga kelib, turnirning eng ko‘p sovringa ega terma jamoalari kurashdan chiqib ketdi.
Besh karra chempion Braziliya va to‘rt karra g‘olib Germaniya pley-offda mag‘lub bo‘ldi. Italiya esa mundialga umuman yo‘llanma ololmagan. Eng sovrindorlar orasida faqat Argentina bosh sovrin uchun kurashni davom ettirmoqda.
Braziliyani Norvegiya to‘xtatdi
Braziliya milliy jamoasi 1/8 finalda Norvegiyaga qarshi maydonga tushib, 1:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
«Pentakampeonlar» jahon chempionatlari tarixidagi eng sovrindor terma jamoa hisoblanadi. Braziliya besh marta bosh sovrinni qo‘lga kiritgan:
1958 yil;
1962 yil;
1970 yil;
1994 yil;
2002 yil.
Biroq JCH-2026da Erling Holand yetakchiligidagi Norvegiya braziliyaliklarni chorakfinalga o‘tkazmadi.
Germaniya penaltilar seriyasida yutqazdi
To‘rt karra jahon chempioni Germaniyaning turniri yanada ertaroq yakunlangan edi.
Nemislar 1/16 finalda Paragvay bilan asosiy va qo‘shimcha vaqtda 1:1 hisobida durang o‘ynadi. Penaltilar seriyasida esa raqib 4:3 hisobida ustun keldi.
Germaniya quyidagi yillarda jahon chempioni bo‘lgan:
1954 yil;
1974 yil;
1990 yil;
2014 yil.
Italiya yana mundialga chiqa olmadi
To‘rt marta jahon chempioni bo‘lgan Italiya milliy jamoasi JCH-2026 final bosqichiga umuman yo‘llanma ololmadi.
«Skuadra adzurra» 1934, 1938, 1982 va 2006 yillarda dunyoda tengsiz bo‘lgan. Ammo Italiya ketma-ket uchinchi jahon chempionatini o‘tkazib yubormoqda.
Bu holat futbol tarixidagi eng sovrindor jamoalardan biri uchun jiddiy inqiroz sifatida baholanmoqda.
Urugvay guruhdan chiqa olmadi
Jahon chempionatining ilk g‘olibi va ikki karra chempion Urugvay ham turnirni erta tark etdi.
1930 va 1950 yillarda bosh sovrinni qo‘lga kiritgan janubiy amerikaliklar bu safar guruh bosqichidan o‘ta olmadi.
Argentina hali ham kurashda
Eng sovrindor terma jamoalar orasida Argentina JCH-2026dagi ishtirokini davom ettirmoqda.
«Albiseleste» 1978, 1986 va 2022 yillarda jahon chempioni bo‘lgan. Amaldagi chempionlar endi to‘rtinchi yulduz uchun kurashmoqda.
Shu tariqa, chorakfinalda Braziliya, Germaniya, Italiya va Urugvay yo‘q. Futbol xaritasi o‘zgarmoqda: eski gigantlar chetda, yangi da’vogarlar esa tarix yozishga tayyor.
…