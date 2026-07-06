Blatter FIFAni tanqid qildi: «Futbol siyosat maydoni emas»
FIFA'ning sobiq prezidenti Yozef Blatter AQSH terma jamoasi hujumchisi Folarin Balogunga berilgan diskvalifikatsiyaning kechiktirilishiga keskin munosabat bildirdi.
Uning fikricha, futboldagi intizomiy qarorlar siyosiy qo‘ng‘iroqlar yoki tashqi bosim asosida emas, faqat qoidalar va mustaqil organlar xulosasiga ko‘ra qabul qilinishi kerak.
Balogun Belgiyaga qarshi o‘ynay oladi
Folarin Balogun JCH-2026 1/16 finalida Bosniya va Hersegovinaga qarshi o‘yinda qizil kartochka olgan edi.
AQSH 2:0 hisobida g‘alaba qozongan mazkur bahsda hujumchi Tarik Muharemovichning to‘pig‘iga tepgani uchun maydondan chetlatilgan.
Shunga qaramay, FIFA Balogunga berilgan bir o‘yinlik diskvalifikatsiyani bir yillik sinov muddati bilan to‘xtatib turdi. Natijada u 1/8 finalda Belgiyaga qarshi maydonga tushish huquqini saqlab qoldi.
Tramp Infantinoga qo‘ng‘iroq qilgani aytildi
Ma’lum qilinishicha, AQSH prezidenti Donald Tramp Balogunga nisbatan chiqarilgan qarorni qayta ko‘rib chiqishni so‘rab, FIFA prezidenti Janni Infantinoga qo‘ng‘iroq qilgan.
Aynan shu ma’lumotdan keyin diskvalifikatsiyaning kechiktirilishi futbol jamoatchiligida katta bahslarga sabab bo‘ldi.
«Qizil kartochka siyosiy qo‘ng‘iroq bilan bekor qilinmaydi»
Yozef Blatter ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida FIFA qarorini ochiq tanqid qildi.
«Qizil kartochkalar siyosiy qo‘ng‘iroqlar bilan bekor qilinmaydi. Ular qoidalar, dalillar va mustaqil organlar qarori asosida bekor qilinadi», — deb yozdi u.
Sobiq FIFA rahbari siyosatchilarning futbol tashkilotlari faoliyatiga aralashishi xavfli holat ekanini ta’kidladi.
«FIFA, sen qayoqqa qarab ketyapsan?»
Blatterning fikricha, AQSH prezidentining aralashuvi va hal qiluvchi o‘yin arafasida diskvalifikatsiyaning to‘xtatilishi tashkilot mustaqilligi bo‘yicha savollar tug‘diradi.
«Agar AQSH prezidenti FIFA prezidentining ishlariga aralashsa va pley-off o‘yini arafasida futbolchining diskvalifikatsiyasi to‘satdan bekor qilinsa, tabiiy savol tug‘iladi: “FIFA, sen qayoqqa qarab ketyapsan?”» — dedi Blatter.
U bayonotini futbol siyosiy ta’sir vositasiga aylanmasligi kerakligini ta’kidlash bilan yakunladi.
«Futbol hech qachon siyosiy o‘yinlar maydoniga aylanmasligi kerak».
Balogunning Belgiyaga qarshi maydonga tushishi mumkinligi endi faqat sport emas, FIFA qarorlarining mustaqilligi haqidagi katta bahsni ham boshlab berdi.
…