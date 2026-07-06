Blatter FIFAni tanqid qildi: «Futbol siyosat maydoni emas»

·64·Sport
Blatter FIFAni tanqid qildi: «Futbol siyosat maydoni emas»

FIFA'ning sobiq prezidenti Yozef Blatter AQSH terma jamoasi hujumchisi Folarin Balogunga berilgan diskvalifikatsiyaning kechiktirilishiga keskin munosabat bildirdi.

Uning fikricha, futboldagi intizomiy qarorlar siyosiy qo‘ng‘iroqlar yoki tashqi bosim asosida emas, faqat qoidalar va mustaqil organlar xulosasiga ko‘ra qabul qilinishi kerak.

Balogun Belgiyaga qarshi o‘ynay oladi

Folarin Balogun JCH-2026 1/16 finalida Bosniya va Hersegovinaga qarshi o‘yinda qizil kartochka olgan edi.

AQSH 2:0 hisobida g‘alaba qozongan mazkur bahsda hujumchi Tarik Muharemovichning to‘pig‘iga tepgani uchun maydondan chetlatilgan.

Shunga qaramay, FIFA Balogunga berilgan bir o‘yinlik diskvalifikatsiyani bir yillik sinov muddati bilan to‘xtatib turdi. Natijada u 1/8 finalda Belgiyaga qarshi maydonga tushish huquqini saqlab qoldi.

Tramp Infantinoga qo‘ng‘iroq qilgani aytildi

Ma’lum qilinishicha, AQSH prezidenti Donald Tramp Balogunga nisbatan chiqarilgan qarorni qayta ko‘rib chiqishni so‘rab, FIFA prezidenti Janni Infantinoga qo‘ng‘iroq qilgan.

Aynan shu ma’lumotdan keyin diskvalifikatsiyaning kechiktirilishi futbol jamoatchiligida katta bahslarga sabab bo‘ldi.

«Qizil kartochka siyosiy qo‘ng‘iroq bilan bekor qilinmaydi»

Yozef Blatter ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida FIFA qarorini ochiq tanqid qildi.

«Qizil kartochkalar siyosiy qo‘ng‘iroqlar bilan bekor qilinmaydi. Ular qoidalar, dalillar va mustaqil organlar qarori asosida bekor qilinadi», — deb yozdi u.

Sobiq FIFA rahbari siyosatchilarning futbol tashkilotlari faoliyatiga aralashishi xavfli holat ekanini ta’kidladi.

«FIFA, sen qayoqqa qarab ketyapsan?»

Blatterning fikricha, AQSH prezidentining aralashuvi va hal qiluvchi o‘yin arafasida diskvalifikatsiyaning to‘xtatilishi tashkilot mustaqilligi bo‘yicha savollar tug‘diradi.

«Agar AQSH prezidenti FIFA prezidentining ishlariga aralashsa va pley-off o‘yini arafasida futbolchining diskvalifikatsiyasi to‘satdan bekor qilinsa, tabiiy savol tug‘iladi: “FIFA, sen qayoqqa qarab ketyapsan?”» — dedi Blatter.

U bayonotini futbol siyosiy ta’sir vositasiga aylanmasligi kerakligini ta’kidlash bilan yakunladi.

«Futbol hech qachon siyosiy o‘yinlar maydoniga aylanmasligi kerak».

Balogunning Belgiyaga qarshi maydonga tushishi mumkinligi endi faqat sport emas, FIFA qarorlarining mustaqilligi haqidagi katta bahsni ham boshlab berdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis de la Fuente: "Cristiano Ronaldo maydonga tushmasligini afzal koʻrgan boʻlardim"Luis de la Fuente: "Cristiano Ronaldo maydonga tushmasligini afzal koʻrgan boʻlardim"Bugun, 18:15JCH-2026 chorakfinali tarixiy chempionlarsiz qoldiJCH-2026 chorakfinali tarixiy chempionlarsiz qoldiBugun, 17:36Erling Xoland: «Bu Norvegiya tarixidagi eng buyuk o‘yin»Erling Xoland: «Bu Norvegiya tarixidagi eng buyuk o‘yin»Bugun, 17:28Tonali «Tottenhem» tarixidagi eng qimmat futbolchi bo‘ldiTonali «Tottenhem» tarixidagi eng qimmat futbolchi bo‘ldiBugun, 17:25Pedri Lionel Messi haqida: Uning 2026-yilgi jahon chempionatida qilayotgan ishlari aqlbovar qilmasPedri Lionel Messi haqida: Uning 2026-yilgi jahon chempionatida qilayotgan ishlari aqlbovar qilmasBugun, 17:15«Real» rahbariyati futbolchilar natijasidan hayratda«Real» rahbariyati futbolchilar natijasidan hayratdaBugun, 17:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi