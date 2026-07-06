Kembrij olimlari elektromobil akkumulyatorlari umrini uzaytirishning oddiy yoʻlini topdi

·31·Texno
Kembrij olimlari elektromobil akkumulyatorlari umrini uzaytirishning oddiy yoʻlini topdi

Kembrij universiteti tadqiqotchilari elektromobillar sohasida kutilmagan va inqilobiy kashfiyotga qoʻl urishdi. Nature Energy jurnalida eʼlon qilingan tadqiqotga koʻra, akkumulyatorlarning xizmat muddatini sezilarli darajada uzaytirish uchun ularning kimyoviy tarkibini oʻzgartirish shart emas — shunchaki maʼlum bir bosimni saqlab turish kifoya qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, anʼanaviy litiy-ionli elementlar quvvat olish va quvvat sarflash jarayonida jismonan kengayadi va qisqaradi. Olimlar bu jarayonni batareyaning "nafas olishi" deb atashmoqda. Vaqt oʻtishi bilan bunday davriy deformatsiyalar elementlarning ichki tuzilmasi yemirilishiga va batareya quvvatining pasayishiga olib keladi.

Bosim va samaradorlik oʻrtasidagi muvozanat

Tadqiqot guruhi maxsus pnevmatik qurilma yordamida batareya yacheykalariga turlicha bosim oʻtkazib, tajriba oʻtkazdi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, taxminan 12,5 bar (181 psi) miqdoridagi barqaror bosim ostida ishlagan akkumulyatorlarning xizmat muddati oddiy holatdagiga qaraganda ikki baravarga oshgan. Bu kashfiyot batareyalarni takomillashtirishda yangi yoʻnalishni ochib beradi.

Biroq olimlar bosimning "optimal zonasi" mavjudligini alohida taʼkidlashmoqda. Agar bosim yetarli boʻlmasa, katodda yoriqlar paydo boʻlishi tezlashadi. Aksincha, bosim haddan tashqari yuqori boʻlsa, anodda litiy qatlamlari toʻplanib, xavfsizlikka tahdid solishi va batareya samaradorligini tushirishi mumkin. Yaʼni, gap shunchaki bosimni oshirishda emas, balki uni aniq meʼyorda ushlab turishda.

Fizik nuqtayi nazardan, toʻgʻri tanlangan bosim batareyaning ichki strukturasini barqarorlashtiradi va uning kengayib-qisqarishi natijasida yuzaga keladigan vayronkor taʼsirlarni kamaytiradi. Batareya qarigan sari uning shakli oʻzgarishi sababli, muhandislar vaqt oʻtishi bilan moslashuvchan (dinamik) bosim tizimini yaratishlari lozim boʻladi.

Kelajakdagi istiqbollar

Hozircha ushbu tadqiqot laboratoriya sharoitida amalga oshirilgan boʻlib, uni darhol seriyali ishlab chiqariladigan elektromobillarga tatbiq etish imkonsiz. Keyingi bosqichda olimlar butun bir batareya paketlari uchun bosimni boshqarish imkonini beruvchi muhandislik yechimlarini ishlab chiqishlari kerak boʻladi.

Shunga qaramay, mazkur ish allaqachon Cambridge Enterprise orqali patent himoyasiga olingan. Bu kashfiyot akkumulyatorlar texnologiyasini rivojlantirishda murakkab kimyoviy formulalardan koʻra, mexanik jarayonlarni optimallashtirish samaraliroq boʻlishi mumkinligini isbotlamoqda. Agar ushbu usul amaliyotga joriy etilsa, elektromobil egalari batareyani almashtirmasdan ikki baravar uzoqroq masofani bosib oʻtish imkoniyatiga ega boʻladilar.

ElektromobilAkkumulyatorTexnologiyaKembrijInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasining ilk buklama iPhone smartfoni: Taqdimot vaqti va narxi maʻlum boʻldiApple kompaniyasining ilk buklama iPhone smartfoni: Taqdimot vaqti va narxi maʻlum boʻldiBugun, 15:57SSJ-100 samolyotlarining dvigatellari yangilanadi: Rossiya aviatsiyasida katta oʻzgarishlarSSJ-100 samolyotlarining dvigatellari yangilanadi: Rossiya aviatsiyasida katta oʻzgarishlarBugun, 15:20Wildberries sunʼiy intellekt yordamida oʻzgartirilgan sharhlarni belgilashni boshladiWildberries sunʼiy intellekt yordamida oʻzgartirilgan sharhlarni belgilashni boshladiBugun, 14:58Smart koʻzoynaklar bozorida yangi yetakchi: Even Realities qiymati 1 milliard dollarga yetdiSmart koʻzoynaklar bozorida yangi yetakchi: Even Realities qiymati 1 milliard dollarga yetdiBugun, 14:28Rossiyaning yangi Baykal samolyotini sertifikatlash muddati 2027-yilga koʻchirildiRossiyaning yangi Baykal samolyotini sertifikatlash muddati 2027-yilga koʻchirildiBugun, 14:26Astronomlar Yerga yaqin masofadagi GJ 3378b super-Yer sayyorasini qayta oʻrganishdiAstronomlar Yerga yaqin masofadagi GJ 3378b super-Yer sayyorasini qayta oʻrganishdiBugun, 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi