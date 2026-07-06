Evolute yangi i-Sky va i-Space modellarini taqdim etdi: Ishlab chiqarish tafsilotlari maʼlum

·34·Texno
Evolute yangi i-Sky va i-Space modellarini taqdim etdi: Ishlab chiqarish tafsilotlari maʼlum

Yekaterinburgda boʻlib oʻtayotgan “Innoprom-2026” xalqaro koʻrgazmasi doirasida Rossiyaning Evolute brendi oʻzining yangilangan modellar qatorini namoyish etdi. Tadbirning eng muhim voqealaridan biri sifatida i-Sky elektr krossoverini toʻliq siklda ishlab chiqarish boshlanishi eʼlon qilindi. Ushbu qadam brendning texnologik mustaqilligini oshirish va mahsulot sifatini yangi bosqichga olib chiqishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, i-Sky modelini seriyali ishlab chiqarish 2026-yilning avgust oyiga rejalashtirilgan. Mazkur jarayon payvandlash, boʻyash va yigʻish kabi barcha asosiy bosqichlarni oʻz ichiga oladi. C-segmentiga mansub ushbu krossover 218 ot kuchiga ega elektr dvigatel bilan jihozlangan boʻlib, u zamonaviy shahar va shahar tashqarisi sayohatlari uchun optimal muvozanatni taʼminlaydi.

Texnik imkoniyatlar va qulayliklar

Evolute i-Sky bir marta quvvatlanishda 424 kilometrgacha masofani bosib oʻtish imkoniyatiga ega. Zamonaviy foydalanuvchilar uchun eng muhim jihatlardan biri — tezkor quvvatlanish texnologiyasidir. Maʼlum qilinishicha, avtomobil akkumulyatorini 30 foizdan 80 foizgacha quvvatlantirish uchun yarim soatdan kamroq vaqt sarflanadi. Bu esa uzoq masofali safarlarda vaqtni sezilarli darajada tejash imkonini beradi.

Avtomobil interyeri ham eng soʻnggi texnologik tendensiyalarga mos ravishda jihozlangan. Xususan, salon quyidagi qulayliklarni oʻz ichiga oladi:

  • 14,6 dyuymli katta sensorli ekranga ega multimedia majmuasi;
  • Toʻliq raqamli asboblar paneli;
  • Panorama koʻrinishidagi shisha tom;
  • Xavfsizlikni taʼminlovchi 360 darajali atrof-muhitni kuzatish kameralari.

Gibrid modellar qatoridagi yangiliklar

Koʻrgazmada yana bir eʼtiborga molik premyera i-Space gibrid krossoverining toʻliq uzatmali (AWD) versiyasi boʻldi. Yangi modifikatsiya ketma-ket gibrid tizimi bilan taʼminlangan boʻlib, u avtomobilga 100 km/soat tezlikka atigi 7,1 soniyada erishish imkonini beradi. Ushbu koʻrsatkich krossoverlar sinfi uchun ancha yuqori natija hisoblanadi.

Yangi i-Space modelining eng kuchli tarafi uning umumiy yurish masofasidir. Ishlab chiqaruvchi maʼlumotlariga koʻra, toʻliq yonilgʻi baki va quvvatlangan batareya bilan avtomobil 1000 kilometrgacha yoʻl bosa oladi. Bu koʻrsatkich gibrid texnologiyalarning uzoq masofalarga moʻljallanganligini yana bir bor isbotlaydi.

Shuningdek, Evolute stendida i-Space modelining besh va yetti oʻrindiqli old uzatmali versiyalari hamda ixcham i-Joy elektr krossoveri oʻrin olgan. Markaziy Osiyo, xususan Oʻzbekiston bozorida ham elektr va gibrid avtomobillarga talab ortib borayotgan bir paytda, qoʻshni mintaqalardagi bunday texnologik yangilanishlar mahalliy bozor konʼyunkturasiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazishi mumkin.

Umuman olganda, Evolute brendining ishlab chiqarishni toʻliq mahalliylashtirishga intilishi va modellar qatorini kengaytirishi mintaqaviy avtomobil sanoatida raqobatning kuchayishidan dalolat beradi. Yangi modellar nafaqat ekologik tozaligi, balki yuqori texnologik jihozlanishi bilan ham xaridorlar eʼtiborini tortishi kutilmoqda.

EvoluteElektromobilGibridAvtoTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Station F Yevropaning sunʼiy intellekt markaziga aylanmoqda: F/ai dasturining yangi bosqichiStation F Yevropaning sunʼiy intellekt markaziga aylanmoqda: F/ai dasturining yangi bosqichiBugun, 18:29Redmi Note 17 turkumi ilk bor namoyish etildi: 9000 mA·soatli akkumulyator va yangi dizaynRedmi Note 17 turkumi ilk bor namoyish etildi: 9000 mA·soatli akkumulyator va yangi dizaynBugun, 18:25SpaceX yarim yil ichida 260 ta Starlink sunʼiy yoʻldoshini orbitadan chiqardiSpaceX yarim yil ichida 260 ta Starlink sunʼiy yoʻldoshini orbitadan chiqardiBugun, 17:22Kembrij olimlari elektromobil akkumulyatorlari umrini uzaytirishning oddiy yoʻlini topdiKembrij olimlari elektromobil akkumulyatorlari umrini uzaytirishning oddiy yoʻlini topdiBugun, 16:26Apple kompaniyasining ilk buklama iPhone smartfoni: Taqdimot vaqti va narxi maʻlum boʻldiApple kompaniyasining ilk buklama iPhone smartfoni: Taqdimot vaqti va narxi maʻlum boʻldiBugun, 15:57SSJ-100 samolyotlarining dvigatellari yangilanadi: Rossiya aviatsiyasida katta oʻzgarishlarSSJ-100 samolyotlarining dvigatellari yangilanadi: Rossiya aviatsiyasida katta oʻzgarishlarBugun, 15:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi