Evolute yangi i-Sky va i-Space modellarini taqdim etdi: Ishlab chiqarish tafsilotlari maʼlum
Yekaterinburgda boʻlib oʻtayotgan “Innoprom-2026” xalqaro koʻrgazmasi doirasida Rossiyaning Evolute brendi oʻzining yangilangan modellar qatorini namoyish etdi. Tadbirning eng muhim voqealaridan biri sifatida i-Sky elektr krossoverini toʻliq siklda ishlab chiqarish boshlanishi eʼlon qilindi. Ushbu qadam brendning texnologik mustaqilligini oshirish va mahsulot sifatini yangi bosqichga olib chiqishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, i-Sky modelini seriyali ishlab chiqarish 2026-yilning avgust oyiga rejalashtirilgan. Mazkur jarayon payvandlash, boʻyash va yigʻish kabi barcha asosiy bosqichlarni oʻz ichiga oladi. C-segmentiga mansub ushbu krossover 218 ot kuchiga ega elektr dvigatel bilan jihozlangan boʻlib, u zamonaviy shahar va shahar tashqarisi sayohatlari uchun optimal muvozanatni taʼminlaydi.
Texnik imkoniyatlar va qulayliklarEvolute i-Sky bir marta quvvatlanishda 424 kilometrgacha masofani bosib oʻtish imkoniyatiga ega. Zamonaviy foydalanuvchilar uchun eng muhim jihatlardan biri — tezkor quvvatlanish texnologiyasidir. Maʼlum qilinishicha, avtomobil akkumulyatorini 30 foizdan 80 foizgacha quvvatlantirish uchun yarim soatdan kamroq vaqt sarflanadi. Bu esa uzoq masofali safarlarda vaqtni sezilarli darajada tejash imkonini beradi.
Avtomobil interyeri ham eng soʻnggi texnologik tendensiyalarga mos ravishda jihozlangan. Xususan, salon quyidagi qulayliklarni oʻz ichiga oladi:
- 14,6 dyuymli katta sensorli ekranga ega multimedia majmuasi;
- Toʻliq raqamli asboblar paneli;
- Panorama koʻrinishidagi shisha tom;
- Xavfsizlikni taʼminlovchi 360 darajali atrof-muhitni kuzatish kameralari.
Gibrid modellar qatoridagi yangiliklarKoʻrgazmada yana bir eʼtiborga molik premyera i-Space gibrid krossoverining toʻliq uzatmali (AWD) versiyasi boʻldi. Yangi modifikatsiya ketma-ket gibrid tizimi bilan taʼminlangan boʻlib, u avtomobilga 100 km/soat tezlikka atigi 7,1 soniyada erishish imkonini beradi. Ushbu koʻrsatkich krossoverlar sinfi uchun ancha yuqori natija hisoblanadi.
Yangi i-Space modelining eng kuchli tarafi uning umumiy yurish masofasidir. Ishlab chiqaruvchi maʼlumotlariga koʻra, toʻliq yonilgʻi baki va quvvatlangan batareya bilan avtomobil 1000 kilometrgacha yoʻl bosa oladi. Bu koʻrsatkich gibrid texnologiyalarning uzoq masofalarga moʻljallanganligini yana bir bor isbotlaydi.
Shuningdek, Evolute stendida i-Space modelining besh va yetti oʻrindiqli old uzatmali versiyalari hamda ixcham i-Joy elektr krossoveri oʻrin olgan. Markaziy Osiyo, xususan Oʻzbekiston bozorida ham elektr va gibrid avtomobillarga talab ortib borayotgan bir paytda, qoʻshni mintaqalardagi bunday texnologik yangilanishlar mahalliy bozor konʼyunkturasiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazishi mumkin.
Umuman olganda, Evolute brendining ishlab chiqarishni toʻliq mahalliylashtirishga intilishi va modellar qatorini kengaytirishi mintaqaviy avtomobil sanoatida raqobatning kuchayishidan dalolat beradi. Yangi modellar nafaqat ekologik tozaligi, balki yuqori texnologik jihozlanishi bilan ham xaridorlar eʼtiborini tortishi kutilmoqda.
…