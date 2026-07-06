O‘zbekiston pasporti jahon reytingida qaysi pog‘onadan joy oldi?

·61·O‘zbekiston
O‘zbekiston pasporti jahon reytingida qaysi pog‘onadan joy oldi?

2026 yil uchun yangilangan Global Passport Index reytingida O‘zbekiston 123-o‘rinni egalladi.

Reyting tuzuvchilari mamlakatlarni uchta asosiy mezon bo‘yicha baholagan. O‘zbekiston pasport harakatchanligi bo‘yicha 129-o‘rinda, investitsion jozibadorlik bo‘yicha 89-o‘rinda, hayot sifati ko‘rsatkichida esa 119-o‘rinda qayd etilgan.

Markaziy Osiyo davlatlari orasida eng yuqori natijani Qozog‘iston ko‘rsatib, 107-o‘rinni egallagan. O‘zbekiston 123-o‘rin bilan mintaqada ikkinchi bo‘lgan.

Qirg‘iziston 127-o‘rinda, Tojikiston 140-o‘rinda, Turkmaniston esa 144-o‘rinda joylashgan.

O‘zbekiston uch mezon orasida eng yaxshi natijani investitsion jozibadorlik yo‘nalishida qayd etgan. Bu ko‘rsatkich bo‘yicha mamlakat mintaqadagi bir qator davlatlardan yuqori o‘rin olgan.

O'zbekistonQozog'istonQirg'izistonTojikistonTurkmaniston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda issiqlik +42 darajagacha ko‘tariladiO‘zbekistonda issiqlik +42 darajagacha ko‘tariladiBugun, 12:33O‘zbekiston aholisining necha foizi mehnat yoshida?O‘zbekiston aholisining necha foizi mehnat yoshida?Bugun, 12:23O‘zbekistonda ish izlovchilar keskin ko‘paydi: mehnat bozori qizimoqdaO‘zbekistonda ish izlovchilar keskin ko‘paydi: mehnat bozori qizimoqdaKecha, 21:37O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildiO‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildiKecha, 21:33Retseptli dorilar narxi pasaydi: qaysi preparatlar arzonlashdi?Retseptli dorilar narxi pasaydi: qaysi preparatlar arzonlashdi?Kecha, 21:25Toshkentda uylar narxi o‘zgardi: eng qimmat va arzon tumanlarToshkentda uylar narxi o‘zgardi: eng qimmat va arzon tumanlarKecha, 18:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi